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Новини Санкції проти Росії
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У США ухвалили перше рішення щодо конфіскації активів, які можуть піти Україні

сша,сенат

Окружний суддя федерального суду Манхеттена в четвер дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву, що відкриває шлях для подальшого передання цих коштів Україні.

Про це йдеться в матеріалі Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".

Малофєєв, який є власником телеканалу "Царьград ТВ", був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму й потрапив під санкції США у 2014 року. Вісьмома роками пізніше американська прокуратура звинуватила його в ухилянні від санкцій.

Наприкінці 2022 року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.

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Оскільки російський олігарх не оскаржив запит на конфіскацію, прокурори в четвер заявили, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням, і суд схвалив це рішення.

Після конфіскації, згідно з ухваленою у США поправкою до бюджетного законодавства, гроші Малофєєва можуть бути спрямовані на потреби відновлення України.

На сьогодні, окрім США, лише Канада з-поміж союзників України ухвалила механізм конфіскації активів РФ на користь України. У червні там було ухвалено зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи" (Special Economic Measures Act), якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні.

Крім того, Естонія планує запровадити правову базу для конфіскації російських активів, просуваючись вперед у спробі передати Україні кошти, заморожені під санкціями Європейського Союзу.

Автор: 

конфіскація (849) США (22713) Малофєєв Костянтин (19)


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Топ коментарі
+5
Курочка по зернышку, говорил *****... Ну-ну)))
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02.02.2023 23:22
+4
Проект "росія" закривається, свято наближається.
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02.02.2023 23:23
+4
Начнут с Бени?
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02.02.2023 23:23
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Курочка по зернышку, говорил *****... Ну-ну)))
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02.02.2023 23:22 Відповісти
Проект "росія" закривається, свято наближається.
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02.02.2023 23:23 Відповісти
Блінкен у понеділок летить до Китаю, причому зустрінеться там лічно з Дзиньпіньом.

Цікаво, яким буде результат.
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02.02.2023 23:28 Відповісти
Начнут с Бени?
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02.02.2023 23:23 Відповісти
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02.02.2023 23:43 Відповісти
И шьо вы думаете, подадут! ...потом, может быть
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02.02.2023 23:48 Відповісти
"отцу русс....чорт, украинской демократии"
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03.02.2023 00:08 Відповісти
Можуть піти,а можуть і не піти
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02.02.2023 23:32 Відповісти
Ну учитывая сколько американцы уже сейчас нам выделяют, то в принципе это и не принципиально)))
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02.02.2023 23:39 Відповісти
Давно вже пора зайнятись даним питанням ...
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02.02.2023 23:37 Відповісти
Або нехай наглядачів дають своїх, або нехай відразу на Оман відправляють, все одно там будуть...
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02.02.2023 23:38 Відповісти
Если с коррупцией будет как сейчас при ЗЕ, то этих денег даже на лавочку в парке не хватит.
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02.02.2023 23:39 Відповісти
"Льод тронулся, гаспада прісяжниє заседатєлі"©
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02.02.2023 23:39 Відповісти
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02.02.2023 23:45 Відповісти
На Украинской правде статья, что ВСУ придется уйти из Бахмута и ждать танков. Так и хочется спросить у высоких должностей в НАТО, почему поставки танков не начали в октябре....
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02.02.2023 23:40 Відповісти
не у НАТО спросить, а у Шольца... оно тормозило (и тормозит возможно и далее)
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02.02.2023 23:46 Відповісти
Вася, я неоднократно объяснял. Дело не в Шольце!!! Танки не давали и Англия (хотя Джонсона трудно чем то упрекнуть), и Франция, и Швеция (у нее есть свой танк), и США. При чем тут Шольц????
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02.02.2023 23:48 Відповісти
Чтоб ты понимал. БМП Швеции Strf 90 которые она тоже могла дать гораздо раньше, посильнее американской будет. У нее мощнейшая для БМП 40-мм пушка и снаряды с обедненным ураном пробивающие БМП пуйла, хоть в лоб хоть в борт. Но не давали. Это ОБЩАЯ ПОЗИЦИЯ и не в Шольце дело.
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02.02.2023 23:51 Відповісти
но стоило Шольцу улыбнуться и как-то сразу дело сдвинулось... хотя и не намного пока ускорилось
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02.02.2023 23:56 Відповісти
Не в Шольце дело!!! Когда ты это уже поймешь. Есть какая то информация, которую мы не знаем, почему танки не давали ранее.
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02.02.2023 23:58 Відповісти
та не надо так кричать...ну нехай не в Шольце )))
до нас пока все одно это счастье пока не прибыло
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03.02.2023 00:04 Відповісти
Почитай статью на украинской правде.
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03.02.2023 00:05 Відповісти
столько всего прочитал...что сложилось свое мнение...
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03.02.2023 00:06 Відповісти
Стаття в УПешці, то й з них і питайте. Високі чини до статті жодним боком.
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03.02.2023 05:59 Відповісти
ну й тепер корумповані посадовці будуть змушені спати на кількох матрасах, так же і сколіозом можуть захворіти.
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03.02.2023 00:10 Відповісти
Благаю, тільки не давайте ті гроші шашличникам
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03.02.2023 09:45 Відповісти
 
 