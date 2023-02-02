Росіяни в окупованій Горлівці продовжують приховану мобілізацію осіб, які мають "бронь", - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російської мобілізації на окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На тимчасово зайнятих територіях Донецької області Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Горлівка всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника".
Топ коментарі
+12 mrSmith
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+6 Хорунжий Сергій
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Лише один дідусь погодився!
Нехай те лайно собаче кацапи мобілізують і використовують як гарматне м´ясо: єдине що непокоїть, це те, що наші вояки гинуть у боях з цією поганю!
Але жодного жалю, до цього сміття в мене нема.
Нахіба ті условності, їбаште сєпаров валянком