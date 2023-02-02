Росіяни в окупованій Горлівці продовжують приховану мобілізацію осіб, які мають "бронь", - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російської мобілізації на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На тимчасово зайнятих територіях Донецької області Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Горлівка всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника".

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