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Росіяни в окупованій Горлівці продовжують приховану мобілізацію осіб, які мають "бронь", - Генштаб

мобілізація

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російської мобілізації на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "На тимчасово зайнятих територіях Донецької області Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Горлівка всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наприкінці лютого окупанти планують провести масову мобілізацію в Криму, - Генштаб

Автор: 

Горлівка (208) мобілізація (3047)


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Топ коментарі
+12
Товариша та бійців його підрозділу, на Луганщині в хати не пускали переночувати: чєво ви сюда прішлі!
Лише один дідусь погодився!
Нехай те лайно собаче кацапи мобілізують і використовують як гарматне м´ясо: єдине що непокоїть, це те, що наші вояки гинуть у боях з цією поганю!
Але жодного жалю, до цього сміття в мене нема.
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02.02.2023 23:24
+6
Там давно НАШИХ немає... Кузен(горлівський, жив то в Бердянську з 14-го, то в Горлівці, а в 19-му "пофартило" в Бердянськ все ж переїхати) говорить, що з тих, з ким він працював на шахті, десь під дві третини пішли під "мобілізацію", з них відсотків 80 вже дохлі(дякую, ЗСУ). Так що там наша земля, а усі двоногі- це не українці(ну нехай- усі за рідкісним виключенням). Брали "Донбасс защіщать" півроку тому майже усіх, зараз залишки збирають.
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02.02.2023 23:47
+5
Давайте в м"ясорубку, кармільци всєя України.
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02.02.2023 23:31
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Товариша та бійців його підрозділу, на Луганщині в хати не пускали переночувати: чєво ви сюда прішлі!
Лише один дідусь погодився!
Нехай те лайно собаче кацапи мобілізують і використовують як гарматне м´ясо: єдине що непокоїть, це те, що наші вояки гинуть у боях з цією поганю!
Але жодного жалю, до цього сміття в мене нема.
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02.02.2023 23:24 Відповісти
Якби ще й у решти України жалю не було до решти донбасядла,що розповзлось по всій Україні і ненавидить все українське.
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02.02.2023 23:41 Відповісти
КаZZапи!
Нахіба ті условності, їбаште сєпаров валянком
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02.02.2023 23:28 Відповісти
Давайте в м"ясорубку, кармільци всєя України.
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02.02.2023 23:31 Відповісти
Та скікки їх там ще осталось...
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02.02.2023 23:32 Відповісти
Там давно НАШИХ немає... Кузен(горлівський, жив то в Бердянську з 14-го, то в Горлівці, а в 19-му "пофартило" в Бердянськ все ж переїхати) говорить, що з тих, з ким він працював на шахті, десь під дві третини пішли під "мобілізацію", з них відсотків 80 вже дохлі(дякую, ЗСУ). Так що там наша земля, а усі двоногі- це не українці(ну нехай- усі за рідкісним виключенням). Брали "Донбасс защіщать" півроку тому майже усіх, зараз залишки збирають.
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02.02.2023 23:47 Відповісти
Так там вроде бы и так всех выгребли за последние месяцы?
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03.02.2023 07:17 Відповісти
Доктрина кремля ясна всех лугандонских лохов на убой.
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03.02.2023 09:01 Відповісти
 
 