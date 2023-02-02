Уряд США спільно з Конгресом шукає нові механізми тиску на Росію, - Держдепартамент

Адміністрація Байдена продовжує контактувати з Конгресом США у питанні застосування додаткових механізмів проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо спілкуватися з нашими партнерами в Конгресі про нові механізми, якими ми могли б скористатися, і які дозволили б нам застосувати проти РФ додаткові заходи у відповідь на звірства, що чиняться нею проти народу України", - сказав представник зовнішньополітичного відомства.

Він нагадав, що уряд США уже запровадив проти Росії фінансові санкції, обмеження експортного контролю, а також інші економічні заходи. І це "завдає величезних збитків не лише російській економіці, а й здатності РФ вести війну проти України".

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Прайс також зазначив, що попередні системні кроки вже привели до конкретних результатів. Зокрема, Росія змушена звертатися по військову допомогу до "нетрадиційних партнерів", таких як Іран і КНДР.

Водночас, за його словами, США продовжують шукати додаткові заходи в межах наявних повноважень, аби посилити тиск на РФ.

У цьому зв’язку Прайс зауважив, що в адміністрації враховують занепокоєння Конгресу, гуманітарних організацій та міжнародних партнерів і зацікавлених сторін з приводу ймовірних наслідків у разі визнання Росії державою - спонсором тероризму. При цьому визначаються механізми, які дозволять застосувати додаткову відповідальність стосовно РФ.