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Новини Санкції проти Росії
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Уряд США спільно з Конгресом шукає нові механізми тиску на Росію, - Держдепартамент

забельскі,стівен

Адміністрація Байдена продовжує контактувати з Конгресом США у питанні застосування додаткових механізмів проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо спілкуватися з нашими партнерами в Конгресі про нові механізми, якими ми могли б скористатися, і які дозволили б нам застосувати проти РФ додаткові заходи у відповідь на звірства, що чиняться нею проти народу України", - сказав представник зовнішньополітичного відомства.

Він нагадав, що уряд США уже запровадив проти Росії фінансові санкції, обмеження експортного контролю, а також інші економічні заходи. І це "завдає величезних збитків не лише російській економіці, а й здатності РФ вести війну проти України".

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Прайс також зазначив, що попередні системні кроки вже привели до конкретних результатів. Зокрема, Росія змушена звертатися по військову допомогу до "нетрадиційних партнерів", таких як Іран і КНДР.

Водночас, за його словами, США продовжують шукати додаткові заходи в межах наявних повноважень, аби посилити тиск на РФ.

У цьому зв’язку Прайс зауважив, що в адміністрації враховують занепокоєння Конгресу, гуманітарних організацій та міжнародних партнерів і зацікавлених сторін з приводу ймовірних наслідків у разі визнання Росії державою - спонсором тероризму. При цьому визначаються механізми, які дозволять застосувати додаткову відповідальність стосовно РФ.

Автор: 

Держдепартамент США (1624) Конгрес США (1226) росія (65073) санкції (11810) США (22713) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+5
ми вже одного разу повелися на мир за території, віддали ядерну зброю за Крим, з надією мирно жити на своїй території. Що з цього вийшло? з русскіми не можливо домовитися, вони щось виконуватимуть, поки їм треба, а як тільки оговтаються, знову почнуть то саме що й раніше - війну.
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03.02.2023 00:01
+2
Мірвабмєннатєріторії?
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02.02.2023 23:58
+1
Ну кто бы мог подумать, что озабоченность, глубокая озабоченность и крайняя озабоченность не помогут. А обявить рашку спонсором терроризма маразматик боится.
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03.02.2023 00:06
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Мірвабмєннатєріторії?
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02.02.2023 23:58 Відповісти
ми вже одного разу повелися на мир за території, віддали ядерну зброю за Крим, з надією мирно жити на своїй території. Що з цього вийшло? з русскіми не можливо домовитися, вони щось виконуватимуть, поки їм треба, а як тільки оговтаються, знову почнуть то саме що й раніше - війну.
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03.02.2023 00:01 Відповісти
Росія змушена звертатися по військову допомогу до "нетрадиційних партнерів"

Ой, лишечко, для росії це як раз традиційно.
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02.02.2023 23:59 Відповісти
Ну кто бы мог подумать, что озабоченность, глубокая озабоченность и крайняя озабоченность не помогут. А обявить рашку спонсором терроризма маразматик боится.
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03.02.2023 00:06 Відповісти
Давайте, шукайте. У всіх обмаль часу. Через два роки Дональд повернеться в Білий дім і тоді почнеться зовсім друга історія
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03.02.2023 00:09 Відповісти
З чого це ти взяв?
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03.02.2023 00:40 Відповісти
В білий )(уїм він вернеться. За цим чуваком американська в'язниця плаче.
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03.02.2023 01:34 Відповісти
Ой, які ж ви обізхнані! Знімаю шляпу
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03.02.2023 04:27 Відповісти
Да. И Трамп сразу даст Ф16. Слушайте речь Джонсона в США
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03.02.2023 01:37 Відповісти
Механізми всім відомі,але ви дурачка клеєте ,а в нас люди гинуть,поки ви радетесь,і різні собі сценарії під каву розглядаєте...
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03.02.2023 00:19 Відповісти
Та нічим вони нам не зобов'язані. Хіба що перед собою - підтвердити усьому світові, що вони N1 та виправити помилку з Афганістаном.
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03.02.2023 00:32 Відповісти
Почитайте історію потім ще декілька разів почитайте для закріплення - і якщо в вас в голові є хоч трохи лою ви більше не будете писати таку хрінь.
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03.02.2023 10:17 Відповісти
Це в голові у вас хрень
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03.02.2023 15:51 Відповісти
Ленд-ліз?

А, його шукати не треба... oops.
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03.02.2023 00:28 Відповісти
недавно хтось заявляв з американської верхівки..шо вони б могли б з рашкою справитись за тиждень.
.Ну і чого не справитись? мудрагелики? Навіщо витрачати гроші,навіщо витрачати на зброю..навіщо стільки загинуло,навішо біженці по всій европі? навішо війна? Якшо можна було б розбомбити рашку за тиждень.
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03.02.2023 01:52 Відповісти
Це була промова військового в бік Білого Дому. Далі він сказав "Як би хотіли".
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03.02.2023 04:28 Відповісти
Я думаю, лучшей санкцией будет сиквел "Буря в пустыне-2", после которой Иран превратится в нормальное демократическое государство, а не продолжит вместе с россией готовиться к тотальному уничтожению евреев, украинцев и других наций. Заодно и другим друганам *****, вроде северной кореи, станет предельно ясно, что их ждет. Параллельно неплохо бы вычислять самых крупных поставщиков санкционки двойного назначения в мордор и требовать от правительств соотсетствующих стран прикрыть их деятельность. А если не поймут - закрыть им западные рынки.
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03.02.2023 01:54 Відповісти
А про такий механізм як ленд ліз не чули?
З моменту підписання пройшло 9 місяців, може вже родите щось?
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03.02.2023 07:18 Відповісти
Пора прибирать поштучно: вот Лавров, а вот одни очки остались...
Был Пригожин, нет Пригожина....
Как-то так.
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03.02.2023 09:18 Відповісти
 
 