Уряд США спільно з Конгресом шукає нові механізми тиску на Росію, - Держдепартамент
Адміністрація Байдена продовжує контактувати з Конгресом США у питанні застосування додаткових механізмів проти Росії у відповідь на її агресію проти України.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжуємо спілкуватися з нашими партнерами в Конгресі про нові механізми, якими ми могли б скористатися, і які дозволили б нам застосувати проти РФ додаткові заходи у відповідь на звірства, що чиняться нею проти народу України", - сказав представник зовнішньополітичного відомства.
Він нагадав, що уряд США уже запровадив проти Росії фінансові санкції, обмеження експортного контролю, а також інші економічні заходи. І це "завдає величезних збитків не лише російській економіці, а й здатності РФ вести війну проти України".
Прайс також зазначив, що попередні системні кроки вже привели до конкретних результатів. Зокрема, Росія змушена звертатися по військову допомогу до "нетрадиційних партнерів", таких як Іран і КНДР.
Водночас, за його словами, США продовжують шукати додаткові заходи в межах наявних повноважень, аби посилити тиск на РФ.
У цьому зв’язку Прайс зауважив, що в адміністрації враховують занепокоєння Конгресу, гуманітарних організацій та міжнародних партнерів і зацікавлених сторін з приводу ймовірних наслідків у разі визнання Росії державою - спонсором тероризму. При цьому визначаються механізми, які дозволять застосувати додаткову відповідальність стосовно РФ.
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Ой, лишечко, для росії це як раз традиційно.
А, його шукати не треба... oops.
.Ну і чого не справитись? мудрагелики? Навіщо витрачати гроші,навіщо витрачати на зброю..навіщо стільки загинуло,навішо біженці по всій европі? навішо війна? Якшо можна було б розбомбити рашку за тиждень.
З моменту підписання пройшло 9 місяців, може вже родите щось?
Был Пригожин, нет Пригожина....
Как-то так.