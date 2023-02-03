У Краматорську з-під завалів будинку дістали тіло четвертої жертви, - мер міста

На місці вчорашнього ракетного удару по будинку в Краматорську виявили тіло ще однієї загиблої людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки", - написав він.

Як повідомлялося, ворожа атака у Краматорську сталася 1 лютого о 21:45. Внаслідок ракетного удару зруйновано під’їзду чотириповерхового житлового будинку.