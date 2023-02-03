У Краматорську з-під завалів будинку дістали тіло четвертої жертви, - мер міста
На місці вчорашнього ракетного удару по будинку в Краматорську виявили тіло ще однієї загиблої людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
"Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки", - написав він.
Як повідомлялося, ворожа атака у Краматорську сталася 1 лютого о 21:45. Внаслідок ракетного удару зруйновано під’їзду чотириповерхового житлового будинку.
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Можливо увідят і услишат данбас і пірістануть стрілять.