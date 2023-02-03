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У Краматорську з-під завалів будинку дістали тіло четвертої жертви, - мер міста

краматорськ

На місці вчорашнього ракетного удару по будинку в Краматорську виявили тіло ще однієї загиблої людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки", - написав він.

Як повідомлялося, ворожа атака у Краматорську сталася 1 лютого о 21:45. Внаслідок ракетного удару зруйновано під’їзду чотириповерхового житлового будинку.

Автор: 

вибух (4445) Краматорськ (653)


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И после этого ********** мелет про немецкие Леопарды с крестами в Украине. Просто конченое.
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03.02.2023 02:21 Відповісти
Нехай памашуть рашиzтам- каларацкой лєнтачкай.
Можливо увідят і услишат данбас і пірістануть стрілять.
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03.02.2023 08:06 Відповісти
Свинособаки ударили эскандером. Это означает что целились именно в этот дом. Пока не будет адекватной ответ дальше будут бить по домам.
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03.02.2023 09:14 Відповісти
 
 