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Росія повинна дати змогу всім депортованим дітям повернутися в Україну, - заява Євросоюзу

діти,депортація

Євросоюз закликає Росію припинити незаконну депортацію українських громадян, особливо дітей, і негайно надати усім їм змогу безпечно повернутися до України.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Євросоюз засудив депортації та незаконні примусові переміщення українських громадян, у тому числі дітей, до росії та на тимчасово окуповані рф території України.

"росія повинна припинити ці незаконні дії, а всім українцям, особливо дітям, має бути негайно надана можливість безпечного повернення", - наголошується у заяві.

У ЄС найрішучішим чином засудили атаки росії на житлові будинки, школи та медичні заклади, а також на обʼєкти критично важливої цивільної інфраструктури України.

"Цілеспрямовані атаки проти цивільних осіб або цивільних об'єктів є воєнним злочином. Політичне і військове керівництво росії, а також усі відповідальні за такі дії будуть притягнуті до покарання. ЄС також сповнений рішучості сприяти притягненню до відповідальності за злочин агресії, який викликає занепокоєння всієї міжнародної спільноти", - зазначається у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни масово депортують людей зі Сватівського району Луганщини, - ОВА

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депортація (723) діти (5063)


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Євросоюз на 12 місяць війни можна сказати ви з головою не дружити і літиаєте в хмарах.Ви до тварюк і нелюдів щось закликаєте?
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03.02.2023 01:05 Відповісти
Мене завжди БІСЯТЬ та СМІШАТЬ подібні заяви, коли у кінці їх немає слів "в іншому випадку ми зробимо те... і те...".
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03.02.2023 01:07 Відповісти
Сьогодні в телеграмі була новина що ці звірі зніміють порно з дітми якіх викрали з України. Чомусь цього Европейці не помічпють і не хочуть про це чути
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03.02.2023 02:36 Відповісти
количество похищенных украинских детей почти достигло десять тысяч. Это самый масштабный киднеппинг за всю историю Европы.
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03.02.2023 03:47 Відповісти
Заяви ***** заяви, якщо Україна впаде, то Європа впаде, ви з реальністю не дружите🤦🤦🤦 Дайте побільше танків і арти , а не заяви робіть.
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03.02.2023 05:31 Відповісти
"про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні"(с) - а що там касапи сказали на цю заяву? знову відморозилися, мовляв, то все для них лаптєстан, і вони не визнають жодних міжнародних законів; зокрема, міжнародно визнаних кордонів???
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03.02.2023 06:35 Відповісти
По-моєму, цей євросоюз усі в Україні втомилися вже навіть ***** посилати. НАВІТЬ ПОДУМКИ...
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03.02.2023 08:32 Відповісти
 
 