Росія повинна дати змогу всім депортованим дітям повернутися в Україну, - заява Євросоюзу

Євросоюз закликає Росію припинити незаконну депортацію українських громадян, особливо дітей, і негайно надати усім їм змогу безпечно повернутися до України.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Євросоюз засудив депортації та незаконні примусові переміщення українських громадян, у тому числі дітей, до росії та на тимчасово окуповані рф території України.

"росія повинна припинити ці незаконні дії, а всім українцям, особливо дітям, має бути негайно надана можливість безпечного повернення", - наголошується у заяві.

У ЄС найрішучішим чином засудили атаки росії на житлові будинки, школи та медичні заклади, а також на обʼєкти критично важливої цивільної інфраструктури України.

"Цілеспрямовані атаки проти цивільних осіб або цивільних об'єктів є воєнним злочином. Політичне і військове керівництво росії, а також усі відповідальні за такі дії будуть притягнуті до покарання. ЄС також сповнений рішучості сприяти притягненню до відповідальності за злочин агресії, який викликає занепокоєння всієї міжнародної спільноти", - зазначається у заяві.

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