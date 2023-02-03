Авіація та артилерія протягом 2 лютого уразили 7 районів зосередження ворога та один пункт управління, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по ворогу протягом 2 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу "Мерлін".
А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління противника".
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