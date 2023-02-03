Авіація та артилерія протягом 2 лютого уразили 7 районів зосередження ворога та один пункт управління, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по ворогу протягом 2 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу "Мерлін".

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артилеристи ЗСУ за минулу добу уразили 3 райони зосередження противника, - Генштаб