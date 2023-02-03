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Авіація та артилерія протягом 2 лютого уразили 7 районів зосередження ворога та один пункт управління, - Генштаб

артилерія

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії  ЗСУ по ворогу протягом 2 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу "Мерлін".

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артилеристи ЗСУ за минулу добу уразили 3 райони зосередження противника, - Генштаб

Автор: 

авіація (4118) Генштаб ЗС (6549) артилерія (785)


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По Крыму там ничего не слышно?) Какое то подозрительно красное зарево приблизительно над Джанкоем)
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03.02.2023 03:18 Відповісти
Если зарево - целую ночь, считайте , шо уже слышно.
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03.02.2023 04:51 Відповісти
Не проверял еще новости) Но, прошлый раз, когда была бавовна возле Джанкоя, был уже день и видно ничего не было) Но слышно было очень хорошо) Знакомые говорили, что и на 50 км дальше от меня тоже прекрасно слышали ее, бавовну) А в этот раз звуков никаких, но зарево почти всю ночь... От луны отражений такого цвета быть не может, от солнца??? Я даже не знаю какие это должны быть преломления света, чтобы так сработать) Да еще и на МАЛЕНЬКОМ участке небосвода на ЮГЕ, а не на востоке)))
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03.02.2023 10:31 Відповісти
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1621356583010574336 28 мин
Система протиракетної оборони Центрального промислового району 51-й протиракетний комплекс ближнього перехоплення (в\ч 51086, Апаринки Московської обл. РФ).
Не встановлені особи проникли на територію де викрали 92 блоки апаратури системи електронного зв'язку. Ні охорона, ні системи сигналізації не спрацювали
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03.02.2023 06:26 Відповісти
 
 