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Росіяни вивозять з окупованих територій старшокласників до РФ, - Центр національного спротиву

депортація

Ворог вивозить українських старшокласників до РФ, аби ті складали шкільні іспити на території Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Так, з Лисичанська було вивезено 50 11-класників для підготовки та здачі ЄДЕ (ЕГЭ). Всіх їх вивезли до Єлабуги (республіка Татарстан). Надалі їм обіцяють безкоштовне навчання у ВНЗ на території рф.

Мета всіх цих заходів асиміляція молоді, а отже знову йде мова про етноцид українців й нищення самоідентифікації. Водночас такий приклад демонструє, що самі росіяни не вірять, що ТОТ – це рф, а отже необхідно їхати здавати державні іспити на території росії", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують шукати дітей, які вчаться в українських онлайн-школах. Зокрема, у Бердянську вчителі т.зв. російських шкіл провели перевірку телефонів на виявлення відповідного додатку. Також з дітьми проводять розмови аби вивідати інформацію. У разі виявлення факту навчання батьків викликають на профілактичні бесіди, де їм погрожують.

Також читайте: Росія повинна дати змогу всім депортованим дітям повернутися в Україну, - заява Євросоюзу

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депортація (723) діти (5063) школа (2206)


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03.02.2023 06:31 Відповісти
"Война и миграция молодых россиян https://theins.ru/obshestvo/258863 обернулись демографической катастрофой для России"
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03.02.2023 06:50 Відповісти
Предков этих старшеклассников наверное с Елабуги и завезли на Донбасс после голодомора.
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03.02.2023 07:15 Відповісти
так вони напевно ше і в юнарміі були, чи як воно там називається!!?
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03.02.2023 09:11 Відповісти
Верещучка не займалась їх евакуацією чи вона лише для піару
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03.02.2023 07:44 Відповісти
Ну як це я віддала віддала б свою дитину в кацапєндію?!.. То батьки такі, що чекали на срюцькиймір все своє життя!
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03.02.2023 07:52 Відповісти
Як татаро-монгольська орда - наскочила, поневолила та вивела людей, убігла.
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03.02.2023 09:16 Відповісти
Видно родители этих детей ждуны. Нафига Украине сепары.
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03.02.2023 09:21 Відповісти
 
 