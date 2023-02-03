Росіяни вивозять з окупованих територій старшокласників до РФ, - Центр національного спротиву

Ворог вивозить українських старшокласників до РФ, аби ті складали шкільні іспити на території Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Так, з Лисичанська було вивезено 50 11-класників для підготовки та здачі ЄДЕ (ЕГЭ). Всіх їх вивезли до Єлабуги (республіка Татарстан). Надалі їм обіцяють безкоштовне навчання у ВНЗ на території рф.

Мета всіх цих заходів асиміляція молоді, а отже знову йде мова про етноцид українців й нищення самоідентифікації. Водночас такий приклад демонструє, що самі росіяни не вірять, що ТОТ – це рф, а отже необхідно їхати здавати державні іспити на території росії", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують шукати дітей, які вчаться в українських онлайн-школах. Зокрема, у Бердянську вчителі т.зв. російських шкіл провели перевірку телефонів на виявлення відповідного додатку. Також з дітьми проводять розмови аби вивідати інформацію. У разі виявлення факту навчання батьків викликають на профілактичні бесіди, де їм погрожують.

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