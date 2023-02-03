За 11 місяців війни в Україні РФ втратила вбитими і пораненими 200 тис. військових, - The New York Times
За 11 місяців повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 200 тис. військовослужбовців.
Про це йдеться в авторській статті американського видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
За даними американських та інших західних офіційних осіб, кількість вбитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 тис., пише NYT.
"Ці втрати лише за 11 місяців у 8 разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані", – йдеться у статті.
Зазначається, що особливо великі втрати російська армія зазнала у боях за Бахмут і Соледар.
Водночас, пише видання, російські аналітики кажуть, що людські жертви навряд чи стануть стримуючим фактором для військових цілей Путіна.
"Війна ведеться на кшталт боротьби, з якою країна зіткнулася під час Другої світової війни, коли загинуло понад 8 млн радянських солдатів. Путін готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша кількість жертв може підірвати його політичну підтримку", – йдеться в публікації.
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США відстежують ймовірну китайську повітряну кулю спостереження, яка була помічена в польоті над конфіденційними територіями в останні дні.
Представники оборонного відомства заявили, що вони впевнені, що "високогірний аеростат спостереження" належить Китаю. Востаннє його бачили над західним штатом Монтана.
Але військове керівництво вирішило не збивати його, оскільки було занепокоєння щодо небезпеки падіння уламків.
Китай поки не коментує.
Президента США Джо Байдена поінформували про ситуацію.
За словами офіційних осіб, об'єкт пролетів над Алеутськими островами Аляски та через Канаду, перш ніж з'явитися над містом Біллінгс у Монтані в середу.
Високопоставлений чиновник оборони на умовах анонімності сказав, що уряд підготував винищувачі, включаючи F-22, на випадок, якщо Білий дім накаже збити об'єкт.
Вищі військові керівники, включаючи міністра оборони Ллойда Остіна та генерала Марка Міллі, голову Об'єднаного комітету начальників штабів США, зустрілися в середу, щоб оцінити загрозу. Пан Остін у той час подорожував Філіппінами.
Але вони порадили не вживати «кінетичних дій» проти повітряної кулі через те, що падіння уламків може становити небезпеку для людей на землі.
Монтана, малонаселений штат, є домом для однієї з трьох ядерних ракетних шахт на базі ВПС Мальмстром, і офіційні особи заявили, що очевидний шпигунський корабель літав над конфіденційними місцями для збору інформації.
Представник оборонного відомства, однак, заявив, що не було «суттєво підвищеної загрози» скомпрометації розвідки США, оскільки американські чиновники «точно знають, де знаходиться ця повітряна куля і куди саме вона летить».
Він додав, що також не було загрози для цивільної авіації, оскільки повітряна куля була «значно» вище висоти, яку використовують комерційні авіалінії.
Представник оборонного відомства сказав, що США підняли це питання перед китайськими офіційними особами в їхньому посольстві у Вашингтоні та в Пекіні.
Під час брифінгу в Пентагоні в четвер офіційні особи відмовилися розголошувати поточне місцезнаходження літака. Більш детальну інформацію про об'єкт, у тому числі його розміри, надати також відмовилися.
«Були повідомлення про те, що пілоти бачили цю штуку, хоча вона досить високо в небі», - сказав неназваний чиновник оборони. «Тож ви знаєте, це чимало».
Вони додали, що такі повітряні кулі спостереження відстежували протягом останніх кількох років, але цей, «здається, цього разу висів довше».
Це збентежило користувачів соціальних мереж у штаті Монтана, опублікувавши зображення блідого круглого об'єкта високо в небі. Інші повідомили, що бачили в цьому районі військові літаки США, які, очевидно, спостерігали за об'єктом.
Офісний працівник Біллінгса Чейз Доак розповів агентству Associated Press, що він помітив «велике біле коло в небі» і пішов додому, щоб отримати кращу камеру.
«Я думав, що, можливо, це було законне НЛО», - сказав він. «Тому я хотів переконатися, що я задокументував це і зробив якомога більше фотографій».
Сенатор Марко Рубіо, головний республіканець у Комітеті Сенату з розвідки, розкритикував передбачувану повітряну кулю Китаю.
«Рівень шпигунства, спрямованого проти нашої країни з боку Пекіна, різко зріс інтенсивнішим і нахабнішим за останні 5 років», - написав він у Twitter.
Губернатор штату Монтана, республіканець Грег Джанфорте, заявив у своїй заяві, що він був проінформований про «глибоко тривожну» ситуацію.
Виступаючи на незв'язаному заході у Вашингтоні в четвер, директор ЦРУ Вільям Бернс не згадав про повітряну кулю, але назвав Китай «найбільшою геополітичною проблемою», з якою зараз стикаються США.
Передбачуване шпигунство, ймовірно, посилить напруженість перед візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю наступного тижня. Це буде перший візит до країни секретаря кабінету міністрів адміністрації Байдена.
Головний дипломат США перебуватиме в Пекіні, щоб провести переговори з широкого кола питань, включаючи безпеку, Тайвань і Covid-19.
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-64507225
Крім того, Пекін пообіцяв, що продовжить підтримувати контакти з Вашингтоном, щоб належним чином врегулювати цей інцидент, викликаний форс-мажорними обставинами.
Тому що що а про кількість вбитих вояк рюске мира вони теж помиляються як і наш Генштаб.
200 тисяч це швидше за все ще навіть замала цифра виключно тільки вбитих. Правда не треба радіти бо рф готова покласти десяток мільйонів. Прямо зараз вони мобілізують 5 мільйонів з яких пару сотень тисяч жінок. Тим не менш технології зарішають і всі росіяни так чи інакше помруть головне їх не жаліти та максимально багато вбивати, бажано ще до попадання на фронт.
До речі це не єдина причина чому кацапи обісрались... Ці недоаналітики гедоністи колективного заходу так само облажались із Афганістаном. Знову була не врахована база. Так ось причина чому Україна вистояла не в тому що росіяни такі як є, а в тому що українців за ті пару років з 2014 вдалось пробути як націю, (віра, мова, армія) а ще в тому що ці пробуджені українці накрали з рф клістронів (що спасло нас від авіації рф та перетворення всієї України в Маріуполь), надонатили солдатам дронів, провели реформи харчування, реформи спорядження, модернізували танків, накупили байрактарів, накупили стугн, і навіть вкрали-вивезли стугни та інші речі (типу ракет) перед тим як зрадники навели на місця їх зберігання ракети що ці місця знищили в перші ж дні.
P.S. З афганістаном ситуація цієї ж природи. Фішка в їх релігії та культурі. США їх не асимільовувало. США не робило з них людей. Натомість рф та інші зацікавлені сторони там повним ходом розкладали суспільство та деградували його до рівня дикунів. Як наслідок як тільки США пішло все рухнуло бо у самому суспільстві майже не залишилось тих хто хотів би та міг протистояти цим дикунам, саме суспільство захотіло стати дикунами.
Но люд України то з тих часів змінився - еволюціонував. І це призвело до того що росіяни так епічно обісрались що цей позор їм не змити до своєї смерті як народу, тобто переформатування як вже було із великоросами.
Факти щодо цього такі: ************* військова машина не здатна "перетравлювати" більше 200'000 "чмобиків" за приблизно 3 місяці. Тобто, навіть у найкращому випадку, вони можуть призвати, вдянти, видати калаш, знайти лейтенанта для управління та зводити на 1-2 стрільб не більше 800'000 осіб ЗА РІК. Оце і є "мобілізація" по *************. Якщо спробують "призвати" більше - це буде вже реально натовп імбецилів з калашами, які взагалі без будь-якої підготовки і тактичного досвіду - будуть лізти натовпом на кулемети, як це робили в 2 світову. А за такої "підготовки" - що мільйон припреться на наші кулемети, що 3 мільйони - кулеметам байдуже.
"800'000 осіб ЗА РІК" - це самообман, надія на краще і повністю хибна стратегія з точки зору армії. Генштаб завжди має готуватись до найгіршого варіанту. Крім того навіть якщо нехай буде таке число то всеодно якщо кожен рік стільки приходитиме то в сумі нам легше не буде. Бо вийде що в сумі рф зможе видати ті ж десять мільйонів років нехай за 5, а там баби ще нарожають.
2. Ви просто не прочитали другий абзац до кінця. І не зрозуміли, що для рашки 800'000 на рік - це реально на грані "розв'язання пупка". І що "порватись" може будь-якої миті. А головне - техніки в тій кількості, яка в них була ще рік тому - точно вже не буде. А у нас - буде. І значно краща, ніж рік тому.
Тим не менш технології зарішають і всі росіяни так чи інакше помруть головне їх не жаліти та максимально багато вбивати, бажано ще до попадання на фронт. В ідеалі зробити в росіянії хаос та перевести цю війну з імперської в звичайну щоб республіки-провінції імперії та їх царьки перестали підкорятись Кремлю побачивши його неміч та зрозумівши що разом з ним вони помруть.
Історична, наприклад, правда така: в 1 світовій війні засрашинська імперія з 144 мільйонів населення втратила 2 мільони військових вбитими та 3 мільони полоненими. Це призвело до тотального знищення владної вертикалі, розвалу армії та поліції, повної анархії в імперії та захопленню влади взагалі випадковими особами.
І це за ситуації "новини тільки з газет".
Зрозумійте - ця імперія впаде гарантовано. І в 1913-1917 роках вона була ЗНАЧНО сильніша та стійкіша. І задача українців не рахувати вбитих засрашинців, а просто продовжувати невпинно їх вбивати. Слава ЗСУ та західним партнерам - Україна має можливість їх вбивати РОКАМИ. Час працює на нас - ми стаємо сильнішими, а вони - гарантовано слабішими. Тож не повторюйте їхні страшилки та ІПСО, а просто донатьте на ЗСУ та працюйте на своєму місці на перемогу.
Кремль багато чому навчився з історії тому першим топливом для війни пішли нацмени і весь їх актив який міг бунтувати. До того весь простір був зачищений від лідерів. Тих хто хоч трохи проявляє активність і набирає суспільний авторитет топлять як гіркіна чи сотні інших, навіть тих же блогерів. Як наслідок нестабільних елементів що могли б викликати розвал системи немає. У них на це система десятиліттями працює. Наприклад було Риже чмо що зараз десь у Франції - вдавало ворога системи і виводило на прогулянки активних росіян яких спецслужби переписали та утилізували.
А тому так вони будуть воювати до останнього росіянина, бо система стабільна і хаосу в ній немає. Вони завжди так воювали через закидування м'ясом, навіть коли система на ладан дихала і мільйони переходили на сторону противника. Так не обов'язково 10 мільйонів покладуть бо можуть і 30 мільйонів покласти (разом із жінками, пенсіонерами та інвалідами) є приклади в історії. Можуть за одне місто пару мільйонів свого біомусору вбити теж є приклади в історії. Та ж друга світова вбили майже 42 мільйони свого біомусору що би перемогти своїх братушків арійців.
"Україна має можливість їх вбивати РОКАМИ. Час працює на нас - ми стаємо сильнішими, а вони - гарантовано слабішими" - ви хоч трохи над цим твердженням думали? Воно категорично хибне.
Ми банально швидше закінчуємось бо в нас менше людей, а вони мобілізуються, при чому мільйонами і всі ті мільйони алкоголіків тренуються, закуповуються дрони, ракети, відновлюють техніку, появляються всякі ланцети та інший низькоякісний але неймовірно кількісний та дешевий мусор що свою кількість переводить в ефективність. А далі зерг раш - кількістю.
Якщо ми не почнемо діяти правильно то може настати той час коли ми просто закінчимось. Техніку нам будуть давати, а ось кому на ній воювати не буде. Банально не буде кому йти в наступи. Будемо стояти на місці та втрачати території. Саме на це надіється рф. І саме тому вона продовжує воювати будучи впевненою що вона просто візьме кількістю бо її стабільності взагалі нічого не загрожує, а ті хто стверджують про стабільність рф інше як той же арестович є ворогами України та агентами рф що пропагують наративи рф. Що там обіцяв обдристович? Що як тільки росіяни отримають перші значні втрати то рф почне бунтувати а війська посипляться. І як відбулось? Що як тільки росіяни стануть в оборону то посипляться і вже тоді рф почне бунтувати. І як? Що як тільки ми перейдемо в наступ і визволимо значні території то рф точно почне бунтувати і посипиться все? І як? І нічого з тих наративів рф що пропагував обдристович не відбулось.
Натомість партнери вже говорять що війна ця буде і в 2024 році і напевне пізніше. І вони праві. Навіть якщо ми зробимо чудо і звільнимо всю територію в 2023 році то це війну не зупинить, і росіяни далі лізтимуть, стрілятимуть і так далі робитимуть повторні наступи. Звільнення всіє території України точно рф не розвалить.
А все тому що на території росії війни немає. Вони живуть як жили. Це колоніальна війна імперії. Розумієте? Вся система в росії стабільна. Активу для бунту немає. Всі росіяни раби. Всіх цих рабів пропагандою накачують. Наслідок росіяни йтимуть на свою утилізацію до останнього (10 мільйонів, 20 мільйонів і так далі) або до моменту коли роль активу по тій чи іншій причині візьмуть на себе їх царьки.
Тож з кожним днем стійкість економічної системи засрашки стає все слабшою і слабшою. До чого це призводить? А загадайте 1 світову: 2 мільйони загиблих і 3 мільйони полонених - повний розвал імперії зверху до низу - тупо нікому було працювати. Ніхто і не працював. "Влада" тупо развалилась, бо спирається вона ЗАВЖДИ на трудяг. Під час 2 світової - засрашка/совок вистояв тільки тому, що 70% засрашки годувалося з харчів, які величезними транспортами гнали з США. І звідти гнали ВСЕ. Від гудзиків, до вантажівок. Економіка - лежала.
Тож нехай ваньки дохнуть. Не важливо, що там думає путлєр. В України історичний шанс реально зламати демографічний та економічний хребет останньої імперії на планеті...
Ссср в ВМВ только убитыми потерял от 15 до 20 млн. чел.