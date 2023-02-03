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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За 11 місяців війни в Україні РФ втратила вбитими і пораненими 200 тис. військових, - The New York Times

рф

За 11 місяців повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 200 тис. військовослужбовців.

Про це йдеться в авторській статті американського видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За даними американських та інших західних офіційних осіб, кількість вбитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 тис., пише NYT.

"Ці втрати лише за 11 місяців у 8 разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані", – йдеться у статті.

Зазначається, що особливо великі втрати російська армія зазнала у боях за Бахмут і Соледар.

Водночас, пише видання, російські аналітики кажуть, що людські жертви навряд чи стануть стримуючим фактором для військових цілей Путіна.

"Війна ведеться на кшталт боротьби, з якою країна зіткнулася під час Другої світової війни, коли загинуло понад 8 млн радянських солдатів. Путін готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша кількість жертв може підірвати його політичну підтримку", – йдеться в публікації.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 129 030 осіб (+610 за добу), 3211 танків, 2212 артсистем, 6382 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17309) ліквідація (3908) знищення (7199)


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Топ коментарі
+22
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03.02.2023 07:19
+9
А коли це іх стримувало -- зверху стратєг -- знизу люди без мозгів .
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03.02.2023 07:18
+9
пошли за шерстью, а вернулись стриженными....
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03.02.2023 07:20
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А коли це іх стримувало -- зверху стратєг -- знизу люди без мозгів .
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03.02.2023 07:18 Відповісти
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03.02.2023 07:19 Відповісти
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03.02.2023 07:21 Відповісти
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03.02.2023 07:38 Відповісти
Хочу Лаврова та Лукашенка з іншими африканцями побачити, з тими хлопаками, що танцюють разом із домовиною
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03.02.2023 08:07 Відповісти
Це як Янику акторів-аніматорів підсовували)) Якогось Чингачгука зі Штатів (типу) і типу якоїсь прИнцеси ямайської чи гавайської, а потім новину у вкадинці Нью Йорк Таймс надрукували й Янику підсунули для продовження афери..він так собою пишався)

Нових сценаріїв немає...
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03.02.2023 11:33 Відповісти
пошли за шерстью, а вернулись стриженными....
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03.02.2023 07:20 Відповісти
Эх раз, ещё раз

Еще много-много раз
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03.02.2023 07:26 Відповісти
Кацапы, быдло козломордое, вы, долбни, должны молиться за Украину, потому что ВСУ вас, тупых лапотных дикарей превращает в хороших людей, которым черти в аду устроят теплые котлы со смолой, чтобы вы наконец-то согрелись.
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03.02.2023 07:35 Відповісти
США відстежують підозрюваний китайський аеростат спостереження над штатом Монтана
https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/25BC/production/_128506690_b03b473bf844459e894e065fbe19db642b30afe30_0_1036_9971000x962.jpg.webp
https://ichef.bbci.co.uk/news/1632/idt2/idt2/45043ad8-226e-41be-92ce-9273469168b8/image/816
США відстежують ймовірну китайську повітряну кулю спостереження, яка була помічена в польоті над конфіденційними територіями в останні дні.
Представники оборонного відомства заявили, що вони впевнені, що "високогірний аеростат спостереження" належить Китаю. Востаннє його бачили над західним штатом Монтана.
Але військове керівництво вирішило не збивати його, оскільки було занепокоєння щодо небезпеки падіння уламків.
Китай поки не коментує.
Президента США Джо Байдена поінформували про ситуацію.
За словами офіційних осіб, об'єкт пролетів над Алеутськими островами Аляски та через Канаду, перш ніж з'явитися над містом Біллінгс у Монтані в середу.
Високопоставлений чиновник оборони на умовах анонімності сказав, що уряд підготував винищувачі, включаючи F-22, на випадок, якщо Білий дім накаже збити об'єкт.
Вищі військові керівники, включаючи міністра оборони Ллойда Остіна та генерала Марка Міллі, голову Об'єднаного комітету начальників штабів США, зустрілися в середу, щоб оцінити загрозу. Пан Остін у той час подорожував Філіппінами.
Але вони порадили не вживати «кінетичних дій» проти повітряної кулі через те, що падіння уламків може становити небезпеку для людей на землі.
Монтана, малонаселений штат, є домом для однієї з трьох ядерних ракетних шахт на базі ВПС Мальмстром, і офіційні особи заявили, що очевидний шпигунський корабель літав над конфіденційними місцями для збору інформації.
Представник оборонного відомства, однак, заявив, що не було «суттєво підвищеної загрози» скомпрометації розвідки США, оскільки американські чиновники «точно знають, де знаходиться ця повітряна куля і куди саме вона летить».
Він додав, що також не було загрози для цивільної авіації, оскільки повітряна куля була «значно» вище висоти, яку використовують комерційні авіалінії.
Представник оборонного відомства сказав, що США підняли це питання перед китайськими офіційними особами в їхньому посольстві у Вашингтоні та в Пекіні.
Під час брифінгу в Пентагоні в четвер офіційні особи відмовилися розголошувати поточне місцезнаходження літака. Більш детальну інформацію про об'єкт, у тому числі його розміри, надати також відмовилися.
«Були повідомлення про те, що пілоти бачили цю штуку, хоча вона досить високо в небі», - сказав неназваний чиновник оборони. «Тож ви знаєте, це чимало».
Вони додали, що такі повітряні кулі спостереження відстежували протягом останніх кількох років, але цей, «здається, цього разу висів довше».
Це збентежило користувачів соціальних мереж у штаті Монтана, опублікувавши зображення блідого круглого об'єкта високо в небі. Інші повідомили, що бачили в цьому районі військові літаки США, які, очевидно, спостерігали за об'єктом.
Офісний працівник Біллінгса Чейз Доак розповів агентству Associated Press, що він помітив «велике біле коло в небі» і пішов додому, щоб отримати кращу камеру.
«Я думав, що, можливо, це було законне НЛО», - сказав він. «Тому я хотів переконатися, що я задокументував це і зробив якомога більше фотографій».
Сенатор Марко Рубіо, головний республіканець у Комітеті Сенату з розвідки, розкритикував передбачувану повітряну кулю Китаю.
«Рівень шпигунства, спрямованого проти нашої країни з боку Пекіна, різко зріс інтенсивнішим і нахабнішим за останні 5 років», - написав він у Twitter.
Губернатор штату Монтана, республіканець Грег Джанфорте, заявив у своїй заяві, що він був проінформований про «глибоко тривожну» ситуацію.
Виступаючи на незв'язаному заході у Вашингтоні в четвер, директор ЦРУ Вільям Бернс не згадав про повітряну кулю, але назвав Китай «найбільшою геополітичною проблемою», з якою зараз стикаються США.
Передбачуване шпигунство, ймовірно, посилить напруженість перед візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю наступного тижня. Це буде перший візит до країни секретаря кабінету міністрів адміністрації Байдена.
Головний дипломат США перебуватиме в Пекіні, щоб провести переговори з широкого кола питань, включаючи безпеку, Тайвань і Covid-19.
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-64507225
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03.02.2023 07:35 Відповісти
Туповата відмазка про небезпеку уламків, можна вибрати місце для збиття, не зрозуміло що таке "законне НЛО"
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03.02.2023 08:51 Відповісти
Можливо, просто, показали те, що хотіли показати. Нехай дивляться!
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03.02.2023 11:16 Відповісти
"Китай шкодує, що повітряна куля через форс-мажорні обставини помилково з'явилася над територією США", - заявили в МЗС, додавши, що апарат сильно відхилився від маршруту через вітер і обмежені можливості кeрування.

Крім того, Пекін пообіцяв, що продовжить підтримувати контакти з Вашингтоном, щоб належним чином врегулювати цей інцидент, викликаний форс-мажорними обставинами.
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03.02.2023 18:20 Відповісти
У москалів моб резерв мінімум 10 млн туловіщ. Тому для них 200 тис - це крапля в морі. Баби єщьо наражают.
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03.02.2023 08:10 Відповісти
Партеногенезом?
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03.02.2023 11:18 Відповісти
Як колись співалося у студентській пісні про пропажу чоловіків " Будут женщины наши в музеи ходить - за мотню хоть рукой подержаться!"
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03.02.2023 08:17 Відповісти
наш генштаб каже про 124 тис тільки вбитих,тобто завищує кількість вбитої русні раза в 2?
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03.02.2023 09:27 Відповісти
я чомусь вірю західним джерелам. адже на відміну від них генштаб до останнього дня не бачив....ознак підготовки рашки до нападу...
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03.02.2023 09:29 Відповісти
Рекомендую ще згадати що незважаючи на попередження колективний захід давав 3 дня. Тобто вся їх розвідка стосовно можливостей України до спротиву та аналітика на основі неї повністю обісрались та в якійсь тоталітарній країні була б зарізана і згодована свиням.

Тому що що а про кількість вбитих вояк рюске мира вони теж помиляються як і наш Генштаб.
200 тисяч це швидше за все ще навіть замала цифра виключно тільки вбитих. Правда не треба радіти бо рф готова покласти десяток мільйонів. Прямо зараз вони мобілізують 5 мільйонів з яких пару сотень тисяч жінок. Тим не менш технології зарішають і всі росіяни так чи інакше помруть головне їх не жаліти та максимально багато вбивати, бажано ще до попадання на фронт.
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03.02.2023 10:04 Відповісти
"Тобто вся їх розвідка стосовно можливостей України до спротиву та аналітика на основі неї повністю обісрались" --- не обісралася, вони як і у всьому дуже скорпульозно ставляться до подібних речей,аналітик і звітів, і у кацапів дійсно на початку війни була перевага набагато більше ніж є зараз у всьому,і по тих цифрах дійсно було логічно давати 3 дні,але вони не врахували одного,а це одне це криворукість кацапів,які йшли в Україну і думали,що це буде легка прогулянка,ів сильно не переживали і не готвуалися до якогось конкретного спротиву
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03.02.2023 10:17 Відповісти
Як можна було не врахувати саму суть кацапського народу? Це їх база. Це їх стандартний підхід. Вони такі є. Вони такими завжди були. І навіть так само зараз воюють і будуть воювати пізніше, а ж поки ми їх всіх не кінчимо.

До речі це не єдина причина чому кацапи обісрались... Ці недоаналітики гедоністи колективного заходу так само облажались із Афганістаном. Знову була не врахована база. Так ось причина чому Україна вистояла не в тому що росіяни такі як є, а в тому що українців за ті пару років з 2014 вдалось пробути як націю, (віра, мова, армія) а ще в тому що ці пробуджені українці накрали з рф клістронів (що спасло нас від авіації рф та перетворення всієї України в Маріуполь), надонатили солдатам дронів, провели реформи харчування, реформи спорядження, модернізували танків, накупили байрактарів, накупили стугн, і навіть вкрали-вивезли стугни та інші речі (типу ракет) перед тим як зрадники навели на місця їх зберігання ракети що ці місця знищили в перші ж дні.

P.S. З афганістаном ситуація цієї ж природи. Фішка в їх релігії та культурі. США їх не асимільовувало. США не робило з них людей. Натомість рф та інші зацікавлені сторони там повним ходом розкладали суспільство та деградували його до рівня дикунів. Як наслідок як тільки США пішло все рухнуло бо у самому суспільстві майже не залишилось тих хто хотів би та міг протистояти цим дикунам, саме суспільство захотіло стати дикунами.
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03.02.2023 10:33 Відповісти
"Як можна було не врахувати саму суть кацапського народу?" --- ніхто не буде розбиратися в менталітетах,залазити в голову до інших,це дурна справа, на це опиратися взагалі не варто і ставити на це також. Аналітики оперують сухими цифрами,які вони бачать на папері,а не умовними рисами характеру тих чи других сторін. Якщо опиратися на менталітет ті інші подібні речі то це гадання на гущі, є цифри,ось від них і **************. Так само і в різних опитуваннях,соціальних доіслідженнях і таке інше,всі дивляться тільки на цифри,ніхто не буде сидіти і гадати,а що може бути і що вони зроблять бо в них такий чи інший менталітет,опиратися на те чого не можеш побачити це не аналітика,а гадання якесь. А от цифри і статистики це уже конкретні одиниці і вимірювані числа якими можна оперувати і від них відштовхуватися.
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03.02.2023 10:48 Відповісти
Так аналітики як ви описали дивились дуже давно. На заході існує така наука як соціофізика та багато інших ще більш складніших що залізши в голову описують все в цифрах... Вони це все вчать і повинні цим вміти користуватись. Но вони цього не зробили. А значить тупо схалтурили бо наркота, пмс, прайд, і так далі по списку більш важливих для їх особистого життя речей чим робота яку вони отримали не за заслуги, а по квоті. Як наслідок для них було більш важливо провести чергову акція чи когось цькувати ніж якісно зробити свою роботу, бо за не якісну роботу їх не звільнять, а ось через втрату підстави для квоти так.
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03.02.2023 14:05 Відповісти
Для розуміння доповню. З часів Криму росіяни не мінялись. Вони теж тоді були криворукими і не готувались до конкретного спротиву. Тим не менш план у них вийшов, і лиш в одному облажались - не той літак збили і не вдалось зайти миротворцями.

Но люд України то з тих часів змінився - еволюціонував. І це призвело до того що росіяни так епічно обісрались що цей позор їм не змити до своєї смерті як народу, тобто переформатування як вже було із великоросами.
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03.02.2023 10:38 Відповісти
нічого вони не обісралися! вони оцінювали діяльність ЗЕ-ленопикого говнокомандувача і його шайки по розвалу ЗСУ.ВПК,спецслужб тощо. тому й не давали. але виявилося,що більшість українців ,не дивлячись на фактичну роботу на Путіна верхівки,яку ж самі і вибрали....не зламалися
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03.02.2023 16:53 Відповісти
Щодо втрат засрашки ви, вірогідно, праві - наш Генштаб дає меншу від реальних втрат засрашки цифру. Бо нашому Генштабу байдуже на їхні втрати, вони рахують в першу чергу боєздатні підрозділи, а ці втрати - для нас, пересічних, аби не сумували і хоч якось відсторонювались від ворожої дезінформацію, типу тої, яку ось ви і розповсюджуєте - щодо мобілізації "5 мільонів з яких пару сотень тисяч жінок" - ви повторюєте засрашинські ІПСО.

Факти щодо цього такі: ************* військова машина не здатна "перетравлювати" більше 200'000 "чмобиків" за приблизно 3 місяці. Тобто, навіть у найкращому випадку, вони можуть призвати, вдянти, видати калаш, знайти лейтенанта для управління та зводити на 1-2 стрільб не більше 800'000 осіб ЗА РІК. Оце і є "мобілізація" по *************. Якщо спробують "призвати" більше - це буде вже реально натовп імбецилів з калашами, які взагалі без будь-якої підготовки і тактичного досвіду - будуть лізти натовпом на кулемети, як це робили в 2 світову. А за такої "підготовки" - що мільйон припреться на наші кулемети, що 3 мільйони - кулеметам байдуже.
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04.02.2023 12:56 Відповісти
"А за такої "підготовки" - що мільйон припреться на наші кулемети, що 3 мільйони - кулеметам байдуже" - приклад Соледару ви я так розумію ігноруєте. А там саме заспамили м'ясом взагалі без підготовки і досягли цілі.

"800'000 осіб ЗА РІК" - це самообман, надія на краще і повністю хибна стратегія з точки зору армії. Генштаб завжди має готуватись до найгіршого варіанту. Крім того навіть якщо нехай буде таке число то всеодно якщо кожен рік стільки приходитиме то в сумі нам легше не буде. Бо вийде що в сумі рф зможе видати ті ж десять мільйонів років нехай за 5, а там баби ще нарожають.
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04.02.2023 20:16 Відповісти
1. Соледар не ігнорую. Якраз приклад Соледару - найкраще показує, що стане під час "спаму м'ясом", втрати ворога - на порядок більші, ніж втрати ЗСУ. Також саме Соледар показує, що русні п*зда з таким способом "воювати". Бо Соледар - дрібненьке містечко. Задля "взяття" якого кацапи поклали війська більше, ніж м'ясник-Жуков клав у 2 світову за значно більші міста. Просто вам мозок про*бали зрадо*оби. Ось вам і здається, що втрата Соледару - ВСЕ, КАПЕЦЬ. Не капець, а просто тактичний відступ в рамках стратегічної оборонної операції.

2. Ви просто не прочитали другий абзац до кінця. І не зрозуміли, що для рашки 800'000 на рік - це реально на грані "розв'язання пупка". І що "порватись" може будь-якої миті. А головне - техніки в тій кількості, яка в них була ще рік тому - точно вже не буде. А у нас - буде. І значно краща, ніж рік тому.
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05.02.2023 20:44 Відповісти
Я не знаю - де західні джерела беруть інформацію, але, не виключено, що вони враховують лише тих, кого підібрали, привезли в немиту та поховали з їхніми почестями, а ті, що залишилися гнити на полях та посадках, й кого доїли собаки та лисиці, пройшли повз відомість.
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03.02.2023 11:24 Відповісти
Так воно приблизно і є. Крім того ніхто не враховує втрати Жіночої Народної Республіки, а вони на рівні геноциду. А ще різні чвк...
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03.02.2023 17:06 Відповісти
Руцкие кобылы ещё наражают.
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03.02.2023 09:27 Відповісти
200 тисяч це ще занижене число і скоріше за все це виключно вбитими. Правда не треба радіти бо росіянія готова кинути на цю імперську війну до 10 мільйонів записавши їх в трупи.

Тим не менш технології зарішають і всі росіяни так чи інакше помруть головне їх не жаліти та максимально багато вбивати, бажано ще до попадання на фронт. В ідеалі зробити в росіянії хаос та перевести цю війну з імперської в звичайну щоб республіки-провінції імперії та їх царьки перестали підкорятись Кремлю побачивши його неміч та зрозумівши що разом з ним вони помруть.
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03.02.2023 10:09 Відповісти
Ви повторюєте ************* вигадки. Ніби "покладемо 10 мільнів або 20, будем воювати до останнього фашиста-росіянина". Це - реально фантазіх та ************* ІПСО.

Історична, наприклад, правда така: в 1 світовій війні засрашинська імперія з 144 мільйонів населення втратила 2 мільони військових вбитими та 3 мільони полоненими. Це призвело до тотального знищення владної вертикалі, розвалу армії та поліції, повної анархії в імперії та захопленню влади взагалі випадковими особами.

І це за ситуації "новини тільки з газет".

Зрозумійте - ця імперія впаде гарантовано. І в 1913-1917 роках вона була ЗНАЧНО сильніша та стійкіша. І задача українців не рахувати вбитих засрашинців, а просто продовжувати невпинно їх вбивати. Слава ЗСУ та західним партнерам - Україна має можливість їх вбивати РОКАМИ. Час працює на нас - ми стаємо сильнішими, а вони - гарантовано слабішими. Тож не повторюйте їхні страшилки та ІПСО, а просто донатьте на ЗСУ та працюйте на своєму місці на перемогу.
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04.02.2023 13:15 Відповісти
Впаде? Щоб вона впала ми маємо воювати на її території та максимально показувати її слабкість і немічність. Інакше провінції та царьки що тими провінціями володіють не бачитимуть причин і можливості бунтувати проти Кремля.

Кремль багато чому навчився з історії тому першим топливом для війни пішли нацмени і весь їх актив який міг бунтувати. До того весь простір був зачищений від лідерів. Тих хто хоч трохи проявляє активність і набирає суспільний авторитет топлять як гіркіна чи сотні інших, навіть тих же блогерів. Як наслідок нестабільних елементів що могли б викликати розвал системи немає. У них на це система десятиліттями працює. Наприклад було Риже чмо що зараз десь у Франції - вдавало ворога системи і виводило на прогулянки активних росіян яких спецслужби переписали та утилізували.

А тому так вони будуть воювати до останнього росіянина, бо система стабільна і хаосу в ній немає. Вони завжди так воювали через закидування м'ясом, навіть коли система на ладан дихала і мільйони переходили на сторону противника. Так не обов'язково 10 мільйонів покладуть бо можуть і 30 мільйонів покласти (разом із жінками, пенсіонерами та інвалідами) є приклади в історії. Можуть за одне місто пару мільйонів свого біомусору вбити теж є приклади в історії. Та ж друга світова вбили майже 42 мільйони свого біомусору що би перемогти своїх братушків арійців.

"Україна має можливість їх вбивати РОКАМИ. Час працює на нас - ми стаємо сильнішими, а вони - гарантовано слабішими" - ви хоч трохи над цим твердженням думали? Воно категорично хибне.

Ми банально швидше закінчуємось бо в нас менше людей, а вони мобілізуються, при чому мільйонами і всі ті мільйони алкоголіків тренуються, закуповуються дрони, ракети, відновлюють техніку, появляються всякі ланцети та інший низькоякісний але неймовірно кількісний та дешевий мусор що свою кількість переводить в ефективність. А далі зерг раш - кількістю.

Якщо ми не почнемо діяти правильно то може настати той час коли ми просто закінчимось. Техніку нам будуть давати, а ось кому на ній воювати не буде. Банально не буде кому йти в наступи. Будемо стояти на місці та втрачати території. Саме на це надіється рф. І саме тому вона продовжує воювати будучи впевненою що вона просто візьме кількістю бо її стабільності взагалі нічого не загрожує, а ті хто стверджують про стабільність рф інше як той же арестович є ворогами України та агентами рф що пропагують наративи рф. Що там обіцяв обдристович? Що як тільки росіяни отримають перші значні втрати то рф почне бунтувати а війська посипляться. І як відбулось? Що як тільки росіяни стануть в оборону то посипляться і вже тоді рф почне бунтувати. І як? Що як тільки ми перейдемо в наступ і визволимо значні території то рф точно почне бунтувати і посипиться все? І як? І нічого з тих наративів рф що пропагував обдристович не відбулось.

Натомість партнери вже говорять що війна ця буде і в 2024 році і напевне пізніше. І вони праві. Навіть якщо ми зробимо чудо і звільнимо всю територію в 2023 році то це війну не зупинить, і росіяни далі лізтимуть, стрілятимуть і так далі робитимуть повторні наступи. Звільнення всіє території України точно рф не розвалить.

А все тому що на території росії війни немає. Вони живуть як жили. Це колоніальна війна імперії. Розумієте? Вся система в росії стабільна. Активу для бунту немає. Всі росіяни раби. Всіх цих рабів пропагандою накачують. Наслідок росіяни йтимуть на свою утилізацію до останнього (10 мільйонів, 20 мільйонів і так далі) або до моменту коли роль активу по тій чи іншій причині візьмуть на себе їх царьки.
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04.02.2023 19:58 Відповісти
Мало жертв мослі понесли, раз далі лізуть
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03.02.2023 10:18 Відповісти
ну для путіна все рівно втрат немає, єму пох скільки ванєк помре
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03.02.2023 11:45 Відповісти
Путлєру пох, а ось об'їєктивній реальності - ні. Всі ці дохлі чмобіки ще вчора: крутили гайки, водили транспорт, виробляли харчі, підмітали вулиці (сподіваюсь, ви ж розумієте, що мобілізують не тих, хто ніхєра не виробляє чи мажорів, які "грають на біржі", а якраз тих, на кому вся економіка і тримається).

Тож з кожним днем стійкість економічної системи засрашки стає все слабшою і слабшою. До чого це призводить? А загадайте 1 світову: 2 мільйони загиблих і 3 мільйони полонених - повний розвал імперії зверху до низу - тупо нікому було працювати. Ніхто і не працював. "Влада" тупо развалилась, бо спирається вона ЗАВЖДИ на трудяг. Під час 2 світової - засрашка/совок вистояв тільки тому, що 70% засрашки годувалося з харчів, які величезними транспортами гнали з США. І звідти гнали ВСЕ. Від гудзиків, до вантажівок. Економіка - лежала.

Тож нехай ваньки дохнуть. Не важливо, що там думає путлєр. В України історичний шанс реально зламати демографічний та економічний хребет останньої імперії на планеті...
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04.02.2023 13:22 Відповісти
Какое же фуфло про 8 млн.Даже руснявые историки признают что
Ссср в ВМВ только убитыми потерял от 15 до 20 млн. чел.
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03.02.2023 12:33 Відповісти
Згідно розсекречених архівів та доповіді по них в госдурці втрати совка були 42 мільйони. Тут про це до речі стаття була:

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04.02.2023 20:28 Відповісти
Это вместе с мирняком.А чисто военные безвозвратные потери совка около 20 млн. солдат.
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05.02.2023 02:25 Відповісти
 
 