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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У РФ повідомляють про ракетний удар та роботу ППО у Брянській області

вибух

Росіяни заявляють про ракетний удар по території Стародубського муніципального округу, російська система ППО атаку відбила.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

"Сьогодні о 5-й ранку українські націоналісти завдали ракетного удару по території Стародубського муніципального округу. Системою ППО ЗС РФ атака була відбита. Збито чотири ракети. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі пролунало 7 вибухів та чути сирену повітряної тривоги, - Андрющенко

Автор: 

Брянськ (131) вибух (4445) росія (65073)


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Топ коментарі
+17
Немає в нас ракет і немає бажання обстрілоювати області кацапні. Просто кацапня таким чином змушує своїх дятлів записуватися в терористичну групіровку на війну в Україну. Ось, мов б'ють по нам, "Родина в опасности, синок"".
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03.02.2023 07:45
+13
Українські націоналісти завдали ракетного удару по кацапських фашистах.
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03.02.2023 07:35
+12
Фуфло для внутреннего употребления. Когда будет реальный удар, кацапские расчёты ПВО будут уведомлены постфактум.
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03.02.2023 07:39
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Кацапы, так это была только проверка, то-ли еще будет, ойойой...(с)
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03.02.2023 07:29 Відповісти
Немає в нас ракет і немає бажання обстрілоювати області кацапні. Просто кацапня таким чином змушує своїх дятлів записуватися в терористичну групіровку на війну в Україну. Ось, мов б'ють по нам, "Родина в опасности, синок"".
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03.02.2023 07:45 Відповісти
Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 Брестського миру https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року Стародубщина визнавалася за частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української Народної Республіки . За законом 2-4.3.1918, Стародуб мав стати центром землі - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A3%D0%9D%D0%A0) Сіверщини . Підписавши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 Брестський мир , РСФРР визнала УНР та її кордони. Цілком офіційно визнала вона й Українську державу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD гетьмана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Скоропадського , належності до котрої Стародубщини теж не заперечували, та не дивлячись на це більшовики часто пореходили демаркаційну лінію і влаштовували грабунки та вбивства в регіоні. В черні 1918 року українська газета https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0,_1918) «Відродження» передавала наступні вісті з краю:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aquote1.png "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 НОВГОРОД СІВЕРСЬК , 24 VI. Більшовики переходять демаркаційну лінію, грабують, вбивають і вивозять харчі і худобу. В повіті йде спекуляція продуктами першої необхідности. До https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Суразького повіту прибуває багато втікачів з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Мглинського повіту . Ці втікачі розказують, що большовики силою примушують підписуватись під анкетою за приєднання повіту до Московщини. Хто не хоче, загрожують розстрілом. Майже все населення стоїть за приєднання до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 України "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aquote2.png

Після ж закріплення в Києві більшовиків Стародубщина виявилася у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Гомельської губернії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР . https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 6 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1926 1926 року Президія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 ВЦВК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ухвалила, що основна частина цієї губернії передається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі , а Стародубщина приєднується до Брянської губернії РСФРР. З усієї Стародубщини Україні повернуто в https://uk.wikipedia.org/wiki/1920-%D1%82%D1%96 1920-х роках тільки Семенівську волость (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Семенівський район ).
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03.02.2023 07:59 Відповісти
"українські націоналісти завдали ракетного удару" - а просто українці не могли би завдати
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03.02.2023 07:32 Відповісти
Українські націоналісти завдали ракетного удару по кацапських фашистах.
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03.02.2023 07:35 Відповісти
Так для кацапів всі хто їх не підтримує всі націоналісти-нацисти. Хоча кацапи скільки територій анексували, і нав'язали тим народам свій ''єзік, і гусскій мір''? А така поведінка є _шовінізм! Великокацапський шовінізм!!!
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03.02.2023 08:37 Відповісти
Схоже, що ми для них усі націоналісти.
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03.02.2023 07:35 Відповісти
Ну так націоналісти від слова нація. Не нацисти ж?! Бо те місце по бренду вже зайняте орками.
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03.02.2023 07:44 Відповісти
Высшая, последняя ступень крайнего национализма - это великодержавный нараис шовинизм = расизмо-нацизм.
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03.02.2023 07:50 Відповісти
По вікі трохов: "идеология и направление политики, основополагающим принципом которой является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства.
Как политическое движение, национализм стремится к созданию государства, которое охватывает территорию проживания нации и отстаивает её интересы"
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03.02.2023 07:57 Відповісти
Кацапи просто "скромно" ставлять знак рівності між "націоналізмом" і "нацизмом" Чому? Та тому що самі не є "нацією" За майже тисячу років вони не спромоглися створить на своїй території єдине національне формування - скільки-б не тужилися (американцям це вдалося за 200)

- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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03.02.2023 08:46 Відповісти
- В чём разница между фашизмом и рашизмом?
- ФАШИЗМ - это когда "высшая" раса хочет господствовать над "низшими", а
РАШИЗМ - это когда жадные и завистливые разъ.баи живут в грязи, нищете, и хотят заставить успешных жить также.
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03.02.2023 09:22 Відповісти
Ні один народ світу не може похвалиться тим, що відома дата його виникнення... За виключенням росіян - їх створили Височайшим Указом Петра Першого, 2 листопада 1721 року...
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03.02.2023 09:20 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8


Історичні пам'ятки української Стародубщини і Брянщини
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03.02.2023 08:01 Відповісти
треба симетрично в новинах писати - російські фашисти. причому це має бути національним рівнем. Усі медіа називають рашкостанську армію та населення тим, чим вони є по факту. Хай підгорає
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03.02.2023 08:50 Відповісти
Да слышали уже, "чеченские боевики взорвали дома в Москве". Лубянские тупари не могут ничего нового родить.
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03.02.2023 07:34 Відповісти
Фуфло для внутреннего употребления. Когда будет реальный удар, кацапские расчёты ПВО будут уведомлены постфактум.
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03.02.2023 07:39 Відповісти
Украинские националисты на немецко фашистских танках при поддержке американских империалистов бомбят в ответ оккупантов роzzийских нацистов и фашистов. Прямо гражданская война между братскими народами)
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03.02.2023 07:40 Відповісти
Стародубщина - історична українська земля. В добу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі знаходилася у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Чернігівського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Новгород-Сіверського князівства. В добу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Гетьманщини територія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Стародубського полка . У ХІХ ст. частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Чернігівської губернії . З https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 -го року в складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії , зараз https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Брянської області . Чільне місто краю - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1 Стародуб .
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03.02.2023 08:02 Відповісти
почему украинцы должны испытывать прелести "СВО", а россияне- нет? Они, что, второсортные?
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03.02.2023 07:43 Відповісти
Там и в Крыму, говорят - зашквар.
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03.02.2023 07:49 Відповісти
У чому саме? Бо я почитую час від часу "сектантів" - "Кримський бандерівець" - у них нічого "зашкварного" не відслідковується
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03.02.2023 08:48 Відповісти
Kurskije fasisti udarili po Brianskim nacistam
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03.02.2023 07:52 Відповісти
Самаабстрєл
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03.02.2023 07:55 Відповісти
Окупована Староду́бщина - найпівнічніша з українських історичних земель. Нині - південно-західна частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Брянської області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії . Історичний центр - місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1 Стародуб .
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03.02.2023 07:57 Відповісти
Стародубщина - це українська земля, яку кацапи вкрали і приєднали до курської. Чого б це ми бомбили своє?
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03.02.2023 07:57 Відповісти
Так ракеты националистов ещё в прошлом году семь раз уничтожили.
Говношенков сказал.
Это по ходу молдоване ипанули. Или киргизы.
Да, кацапы?
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03.02.2023 08:41 Відповісти
Во-первых, пора кацапам прекратить обстреливать свою территорию !
Во-вторых, украинские национплисты имеют полное право обстреливать российских террористов !
В-третьих, это вообще не мы, а брянские партизаны !
Кацапы, шо не ясно ???
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03.02.2023 08:43 Відповісти
радуйтесь свинособаки..........к вам ************ летают УКРАИНСКИЕ нло......................
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03.02.2023 08:45 Відповісти
ВНР знову бомбить БНР
айай
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03.02.2023 08:56 Відповісти
От же ж курви кацапські. Самі через свою рукожопість та з п'яних очей збивають свої ж ракети, що запускають по Україні, а звинувачують Україну.
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03.02.2023 09:05 Відповісти
Что бы птички не обгадили?)
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03.02.2023 09:24 Відповісти
Канашенков рассказал что ему приснилось сегодня ночью.
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03.02.2023 09:29 Відповісти
Это все была провокация неизвестного звездолета из Созвездия Правого Сектора.
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03.02.2023 09:31 Відповісти
То мабуть Бєлгородська народна республіка буянить... Ілі Воронєжська... А може то Зінка?
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03.02.2023 13:19 Відповісти
 
 