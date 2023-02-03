У РФ повідомляють про ракетний удар та роботу ППО у Брянській області

Росіяни заявляють про ракетний удар по території Стародубського муніципального округу, російська система ППО атаку відбила.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

"Сьогодні о 5-й ранку українські націоналісти завдали ракетного удару по території Стародубського муніципального округу. Системою ППО ЗС РФ атака була відбита. Збито чотири ракети. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці", - написав він.

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