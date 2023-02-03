У РФ повідомляють про ракетний удар та роботу ППО у Брянській області
Росіяни заявляють про ракетний удар по території Стародубського муніципального округу, російська система ППО атаку відбила.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм губернатора Брянської області Олександра Богомаза.
"Сьогодні о 5-й ранку українські націоналісти завдали ракетного удару по території Стародубського муніципального округу. Системою ППО ЗС РФ атака була відбита. Збито чотири ракети. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці", - написав він.
Топ коментарі
+17 Анатолий К #427424
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aquote1.png "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 НОВГОРОД СІВЕРСЬК , 24 VI. Більшовики переходять демаркаційну лінію, грабують, вбивають і вивозять харчі і худобу. В повіті йде спекуляція продуктами першої необхідности. До https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Суразького повіту прибуває багато втікачів з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Мглинського повіту . Ці втікачі розказують, що большовики силою примушують підписуватись під анкетою за приєднання повіту до Московщини. Хто не хоче, загрожують розстрілом. Майже все населення стоїть за приєднання до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 України "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aquote2.png
Після ж закріплення в Києві більшовиків Стародубщина виявилася у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Гомельської губернії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР . https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 6 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1926 1926 року Президія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 ВЦВК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ухвалила, що основна частина цієї губернії передається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі , а Стародубщина приєднується до Брянської губернії РСФРР. З усієї Стародубщини Україні повернуто в https://uk.wikipedia.org/wiki/1920-%D1%82%D1%96 1920-х роках тільки Семенівську волость (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Семенівський район ).
Как политическое движение, национализм стремится к созданию государства, которое охватывает территорию проживания нации и отстаивает её интересы"
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
- ФАШИЗМ - это когда "высшая" раса хочет господствовать над "низшими", а
РАШИЗМ - это когда жадные и завистливые разъ.баи живут в грязи, нищете, и хотят заставить успешных жить также.
Історичні пам'ятки української Стародубщини і Брянщини
Говношенков сказал.
Это по ходу молдоване ипанули. Или киргизы.
Да, кацапы?
Во-вторых, украинские национплисты имеют полное право обстреливать российских террористов !
В-третьих, это вообще не мы, а брянские партизаны !
Кацапы, шо не ясно ???
айай