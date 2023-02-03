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Путін переоцінив можливості армії РФ, окупантам не вдасться захопити Донбас до березня, - ISW

герасимов,путін

Президент РФ Володимир Путін знову переоцінив можливості російських збройних сил. Аналітики не виявили жодних доказів, що окупанти відновили достатню бойову міць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, Росія не має сил, щоб завдати поразки ЗСУ на сході України і захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня, як наказав Путін.

Великий російський наступ до квітня 2023 року, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого сезону весняних дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто суттєвого оперативного впливу, вважають аналітики.

"Кульмінація російських сил може потім створити сприятливі умови для українських сил, щоб використовувати їх у контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року після включення західних танкових постачань", - йдеться у звіті.

Водночас в ISW не вбачають ознак того, що зусилля щодо прихованої мобілізації в останні місяці призвели до залучення додаткових 200 тисяч людей, хоча це можливо.

"Мобілізація 300 тисяч російських громадян викликала далекосяжні внутрішні соціальні розбіжності та проблеми із забезпеченням, а подальша прихована мобілізація ще 200 тисяч особового складу, ймовірно, викличе помітні проблеми", - зазначають експерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін наказав до березня захопити Донбас. Окупанти готуються до нового наступу, - ГУР МО

Автор: 

армія рф (17309) путін володимир (23787) Донбас (22354) ISW (653)


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Топ коментарі
+21
Окупантам не вдасться захопити всю Донецьку і Луганську області не тільки до березня, а взагалі. Зруйнувати ці області їх точно вдасться. Але то таке, то "русский мир" і даунбасята до цього йшли все своє життя при Україні, їм чогось не вистачало, хоча жили краще за окремі області. Радує те, що не всі такі і не всі цього бажали. Нормальні виїхали в інші області України. Місцева влада і "еліта" за російські гроші насаджувала їм отой "русский мир". І де ця "еліта"? Хто в землі, хто на росії, а хто продовжує, як раб битися зі своєю мамою, бо він кацапам не потрібен. Вони цього вже не зрозуміють ніколи. Ідіоти!!!
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03.02.2023 07:40
+5
Цей заспокійливий єлей, що ллється з екранів ТБ, ютюбів і вже до ЦН добрався, викликає все більшу тривогу.
Бо про методичне спалення рашистами Вугледару термобаричними зарядами з вогнеметних систем ТОС-1А, які мали б першочергово знищуватись нашими ССО, розрахунками Корсарів і Стугн та артилерією, чомусь всі мовчать.
А це принаймні свідчить, нажаль, про слабкості в організації контрбатарейної боротьби і в роботі української артилерії в цілому в цьому районі. Якщо це не щось ще гірше.

Відео розстрілу Вугледару тут: https://twitter.com/RALee85/status/1621014818734891008?t=UVbUjAn8J05VfcP7SZVokQ&s=19 https://twitter.com/RALee85/status/1621014818734891008?t=UVbUjAn8J05VfcP7SZVokQ&s=19

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03.02.2023 08:16
+2
Український березень 2022 року кацапів нічому не навчив! Знову рвуться наступать на ті самі граблі! Рік тому "брьохалися" у поліській грязюці і "садили на пузо" навіть танки, а підошви своїх "аналоговнєтних" берців залишали у землі - відірваними Тепер вирішили повоювать у лютневому українському чорноземі Але лютий у ХХІ ст в Україні - не лютий ХІХ ст Він більше схожий на лютий 1944-го під Корсунем Тільки ціною величезних людських втрат тоді змогли виграть Корсунь-Шевченківську операцію Але стільки людей у Путіна (на відміну від Сталіна) немає
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03.02.2023 08:35
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Окупантам не вдасться захопити всю Донецьку і Луганську області не тільки до березня, а взагалі. Зруйнувати ці області їх точно вдасться. Але то таке, то "русский мир" і даунбасята до цього йшли все своє життя при Україні, їм чогось не вистачало, хоча жили краще за окремі області. Радує те, що не всі такі і не всі цього бажали. Нормальні виїхали в інші області України. Місцева влада і "еліта" за російські гроші насаджувала їм отой "русский мир". І де ця "еліта"? Хто в землі, хто на росії, а хто продовжує, як раб битися зі своєю мамою, бо він кацапам не потрібен. Вони цього вже не зрозуміють ніколи. Ідіоти!!!
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03.02.2023 07:40 Відповісти
Ідіоти, то ще толерантно висловлено. В ідіотів і то розуму більше.
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03.02.2023 08:21 Відповісти
Зруйнувати і захопити, це для кацапів одне й те саме. До березня не вдасться, бо руйнувалка обмякає від потужних відповідей ЗСУ.
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03.02.2023 09:59 Відповісти
У них аналітики з ---ISW...у нас такі ж аналітики з ---YouTube
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03.02.2023 07:44 Відповісти
ISW, це think tank. Якщо ви не в темі, що це таке - не ганьбитесь своєю необізнаністю.
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03.02.2023 10:01 Відповісти
Цей заспокійливий єлей, що ллється з екранів ТБ, ютюбів і вже до ЦН добрався, викликає все більшу тривогу.
Бо про методичне спалення рашистами Вугледару термобаричними зарядами з вогнеметних систем ТОС-1А, які мали б першочергово знищуватись нашими ССО, розрахунками Корсарів і Стугн та артилерією, чомусь всі мовчать.
А це принаймні свідчить, нажаль, про слабкості в організації контрбатарейної боротьби і в роботі української артилерії в цілому в цьому районі. Якщо це не щось ще гірше.

Відео розстрілу Вугледару тут: https://twitter.com/RALee85/status/1621014818734891008?t=UVbUjAn8J05VfcP7SZVokQ&s=19 https://twitter.com/RALee85/status/1621014818734891008?t=UVbUjAn8J05VfcP7SZVokQ&s=19

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03.02.2023 08:16 Відповісти
Я взагалі, вже давно, не чую про "Стугни" (і відео з них не бачу), схоже на те, що ракети (ті, що Пашинських з Чорновол встигли врятувати) до них зкінчуються, а нові не виготовляються, бо немає де і немає з чого.
І ще, я помітив, що вже деякий час не чуть Гайдая з його переможним пиз...жом про те, що він вже бачить (мабуть у своїх снах) неозброєним оком Кремінну та Сватове. Мабуть воно таки інколи дивиться на мапу deepstatemap...
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03.02.2023 09:07 Відповісти
Так Гайдая звільнили, чутки ходять, що його послом у Казахстан відправлять.
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03.02.2023 10:04 Відповісти
Я ще не чув про його звільнення... Коли це сталося?
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03.02.2023 13:51 Відповісти
Жесть,фактично на змв перейшли.Далі тільки збільшення потужності та інші види.
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03.02.2023 10:10 Відповісти
Український березень 2022 року кацапів нічому не навчив! Знову рвуться наступать на ті самі граблі! Рік тому "брьохалися" у поліській грязюці і "садили на пузо" навіть танки, а підошви своїх "аналоговнєтних" берців залишали у землі - відірваними Тепер вирішили повоювать у лютневому українському чорноземі Але лютий у ХХІ ст в Україні - не лютий ХІХ ст Він більше схожий на лютий 1944-го під Корсунем Тільки ціною величезних людських втрат тоді змогли виграть Корсунь-Шевченківську операцію Але стільки людей у Путіна (на відміну від Сталіна) немає
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03.02.2023 08:35 Відповісти
Шамани нікого не слухають ні до обряду ні після. Всі цифри про сотні тисяч мобіків звучать від головного шамана армії РФ. Так само про плани містера Пу.
У березні 1918 року після укладення Берестейської угоди, кайзер відкликав майже всі сили з Росії і органузував наступ на Західному фронті. Поміняв там військове керівництво, поставив Людендорфа начштабу (по Пруському звичаю саме начштабу керував всім ділом) і німці почали наступ. Однак на головних напрямках не досягли переваги в силах, стратегічних резервів не створили, і як наслідок вся операції перетворилась на ряд ударів на другорядних напрямках і через два місяці все заглохло. А там далі листопад 1918 початок смути.
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03.02.2023 08:37 Відповісти
заголовок немов натякає, що до березня не вдасться, а от після березня - вдасться.
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03.02.2023 09:08 Відповісти
Да есть такое, к сожалению враг пока медленно продвигается
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03.02.2023 09:40 Відповісти
"Після березня", це може бути і у травні 2027, тому дуже тупо сприймати це, як натяк на "після". Цей наказ вже декілька разів віддававався і не виконувався. То вам не заголовок натякає, а ольгінська методичка. У заголовку йдеться про неможливість виконання поточного наказу *****.
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03.02.2023 10:07 Відповісти
На 8 марта не успевают, потому что есть более значимое 9 мая, которое не сравнится с 7 ноября,
а там Новый Год, опять зима и проклятый март ...
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03.02.2023 09:14 Відповісти
9 мая уже рубилово в Крыму будет.
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03.02.2023 10:10 Відповісти
«Путін переоцінив можливості російських збройних сил», ху...ло недооцінив можливості ЗСУ та українців-такк краще.
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03.02.2023 14:32 Відповісти
 
 