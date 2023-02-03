Путін переоцінив можливості армії РФ, окупантам не вдасться захопити Донбас до березня, - ISW
Президент РФ Володимир Путін знову переоцінив можливості російських збройних сил. Аналітики не виявили жодних доказів, що окупанти відновили достатню бойову міць.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
За даними експертів, Росія не має сил, щоб завдати поразки ЗСУ на сході України і захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня, як наказав Путін.
Великий російський наступ до квітня 2023 року, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого сезону весняних дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто суттєвого оперативного впливу, вважають аналітики.
"Кульмінація російських сил може потім створити сприятливі умови для українських сил, щоб використовувати їх у контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року після включення західних танкових постачань", - йдеться у звіті.
Водночас в ISW не вбачають ознак того, що зусилля щодо прихованої мобілізації в останні місяці призвели до залучення додаткових 200 тисяч людей, хоча це можливо.
"Мобілізація 300 тисяч російських громадян викликала далекосяжні внутрішні соціальні розбіжності та проблеми із забезпеченням, а подальша прихована мобілізація ще 200 тисяч особового складу, ймовірно, викличе помітні проблеми", - зазначають експерти.
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Бо про методичне спалення рашистами Вугледару термобаричними зарядами з вогнеметних систем ТОС-1А, які мали б першочергово знищуватись нашими ССО, розрахунками Корсарів і Стугн та артилерією, чомусь всі мовчать.
А це принаймні свідчить, нажаль, про слабкості в організації контрбатарейної боротьби і в роботі української артилерії в цілому в цьому районі. Якщо це не щось ще гірше.
Відео розстрілу Вугледару тут: https://twitter.com/RALee85/status/1621014818734891008?t=UVbUjAn8J05VfcP7SZVokQ&s=19 https://twitter.com/RALee85/status/1621014818734891008?t=UVbUjAn8J05VfcP7SZVokQ&s=19
І ще, я помітив, що вже деякий час не чуть Гайдая з його переможним пиз...жом про те, що він вже бачить (мабуть у своїх снах) неозброєним оком Кремінну та Сватове. Мабуть воно таки інколи дивиться на мапу deepstatemap...
У березні 1918 року після укладення Берестейської угоди, кайзер відкликав майже всі сили з Росії і органузував наступ на Західному фронті. Поміняв там військове керівництво, поставив Людендорфа начштабу (по Пруському звичаю саме начштабу керував всім ділом) і німці почали наступ. Однак на головних напрямках не досягли переваги в силах, стратегічних резервів не створили, і як наслідок вся операції перетворилась на ряд ударів на другорядних напрямках і через два місяці все заглохло. А там далі листопад 1918 початок смути.
а там Новый Год, опять зима и проклятый март ...
Путін переоцінив можливості російських збройних сил», ху...ло недооцінив можливості ЗСУ та українців-такк краще.