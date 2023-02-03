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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 129 870 осіб (+840 за добу), 3215 танків, 2215 артсистем, 6388 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 3 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 129 870 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 129 870 (+840) осіб ліквідовано,
- танків - 3215 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 6388 (+6) од,
- артилерійських систем - 2215 (+3) од,
- РСЗВ - 460 (+2) од,
- засоби ППО - 222 (+0) од,
- літаків - 294 (+1) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1952 (+1),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5068 (+4) од,
- спеціальна техніка - 202 (+2).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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В мирний час:
батальйон - 400, бригада -1500-2500.
У воєнний час (підрозділи "розгортаються", їх чисельність збільшується у 2-3 рази за рахунок мобілізованих):
батальйон - 800, бригада 6000-7500.
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