Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 129 870 осіб (+840 за добу), 3215 танків, 2215 артсистем, 6388 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 129 870 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 129 870 (+840) осіб ліквідовано,

танків - 3215 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6388 (+6) од,

артилерійських систем - 2215 (+3) од,

РСЗВ - 460 (+2) од,

засоби ППО - 222 (+0) од,

літаків - 294 (+1) од,

гелікоптерів - 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1952 (+1),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5068 (+4) од,

спеціальна техніка - 202 (+2).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.