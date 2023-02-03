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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 129 870 осіб (+840 за добу), 3215 танків, 2215 артсистем, 6388 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 129 870 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 129 870 (+840) осіб ліквідовано,
  • танків - 3215 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 6388 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2215 (+3) од,
  • РСЗВ - 460 (+2) од,
  • засоби ППО - 222 (+0) од,
  • літаків - 294 (+1) од,
  • гелікоптерів - 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1952 (+1),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5068 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 202 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 129 870 осіб (+840 за добу), 3215 танків, 2215 артсистем, 6388 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17309) Генштаб ЗС (6549) ліквідація (3908) знищення (7199) техніка (1825)


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03.02.2023 08:12 Відповісти
В середньому 1 батальйон "200" за добу. *******, ще1-2 батальйони "300".
За 3 дні - розгорнута бригада...
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03.02.2023 08:44 Відповісти
840 це 2 батальони
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03.02.2023 09:18 Відповісти
Ключове слово - "розгорнутий"!
В мирний час:
батальйон - 400, бригада -1500-2500.
У воєнний час (підрозділи "розгортаються", їх чисельність збільшується у 2-3 рази за рахунок мобілізованих):
батальйон - 800, бригада 6000-7500.
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03.02.2023 09:40 Відповісти
Сегодня рашисты разменяют 130 тысяч !
Салют в Мацкве будет ?
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03.02.2023 08:45 Відповісти
Салюти на московії проходили під час виходу Куп'янську, Лиману та Ізюму зі складу російської федерації, а також в зв'язку з випуском макіївського пту. 130 тисяч будуть святкувати в Донецьку, Маріуполі та Бердянську. Репетиція пройшла в Енергодарі. Був особисто присутній місцевий главполіціянт
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03.02.2023 08:51 Відповісти
Буде. Соловьйов вже з ранку наївся гороху, готується салютувати.
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03.02.2023 09:00 Відповісти
21 одиниця техніки, 850!!! чумардосів і 1 пєпєлац. Слава ЗСУ!
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03.02.2023 09:15 Відповісти
 
 