Минулої доби росіяни обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини з РСЗВ та ствольної артилерії, - ОВА
Протягом минулої доби росіяни обстріляли населені пункти Очаківської та Куцурубської громад Миколаївської області.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій КІм, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 2 лютого, о 13:10 ворог здійснював обстріл з РСЗВ по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.
Також вчора о 13:50 ворог завдавав ударів зі ствольної артилерії по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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