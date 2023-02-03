Минулої доби росіяни обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини з РСЗВ та ствольної артилерії, - ОВА

Протягом минулої доби росіяни обстріляли населені пункти Очаківської та Куцурубської громад Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій КІм, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 2 лютого, о 13:10 ворог здійснював обстріл з РСЗВ по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

Також вчора о 13:50 ворог завдавав ударів зі ствольної артилерії по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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