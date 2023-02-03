УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10692 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
506 0

Минулої доби росіяни обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини з РСЗВ та ствольної артилерії, - ОВА

миколаївщина

Протягом минулої доби росіяни обстріляли населені пункти Очаківської та Куцурубської громад Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій КІм, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 2 лютого, о 13:10 ворог здійснював обстріл з РСЗВ по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

Також вчора о 13:50 ворог завдавав ударів зі ствольної артилерії по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби ворог завдав ударів по двох громадах Миколаївщини, - ОВА

Автор: 

Миколаївська область (2267) обстріл (28378) Кім Віталій (471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 