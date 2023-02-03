УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10692 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
224 1

За минулу добу росіяни вбили 1 цивільного мешканця Донеччини, 8 осіб зазнали поранень, - ОВА

Минулої доби, 2 лютого, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 2 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Краматорську.

Ще 8 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу центра Краматорська: Щонайменше 5 осіб поранено, пошкоджено будинки, дитячу поліклініку, школу та автівки. ФОТОрепортаж

За минулу добу росіяни вбили 1 цивільного мешканця Донеччини, 8 осіб зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1792) Донецька область (8414) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Телеканал "Прямий" @prm_ua https://twitter.com/prm_ua/status/1621263247461568514 8 ч
Із телеграм каналів стало відомо, що росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру, - омбудсмен Дмитро Лубінець.
показати весь коментар
03.02.2023 08:31 Відповісти
 
 