За минулу добу росіяни вбили 1 цивільного мешканця Донеччини, 8 осіб зазнали поранень, - ОВА
Минулої доби, 2 лютого, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.
Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 2 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Краматорську.
Ще 8 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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