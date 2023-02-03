За минулу добу росіяни вбили 1 цивільного мешканця Донеччини, 8 осіб зазнали поранень, - ОВА

Минулої доби, 2 лютого, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 2 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Краматорську.



Ще 8 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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