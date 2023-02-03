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Позиція Німеччини не буде ключовою у рішенні про надання літаків Україні, - Кулеба

шольц

У питанні літаків слово Німеччини не є ключовим, тому що це американська технологія.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, щоб будь-яка інша країна могла передати Україні F-16, буде потрібна згода США.

Коментуючи позицію Олафа Шольца щодо надання Україні цих винищувачів, міністр зазначив: "По-перше, в Німеччині вони теж є на озброєнні.

По-друге, я думаю це якась інерція в сприйнятті передачі озброєнь: так, а що там Шольц? Чому позиція Німеччини і канцлера Шольца була важливою щодо танків Леопард - це масовий танк, але це німецька технологія, тому і слово Німеччини було ключовим.

У питанні літаків слово Німеччини не є ключовим, тому що це американська технологія".

Кулеба зазначив, що не розуміє, чому всі з будь-якого питання фокусуються саме на Німеччині.

"Є історії суто німецькі, такі як Леопарди, Гепарди, IRIS-T. Там вони дійсно відіграють ключову роль, тому що це їхні розробки. І вони є первинними власниками цієї технології. Питання літаків - це далеко не Німеччина", - додав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пригрозив Заходу через постачання Leopard-2 Україні: Нам є чим відповісти. Застосуванням бронетехніки це не закінчиться

Автор: 

авіація (4118) Німеччина (7345) Кулеба Дмитро (3604) F16 F-16 (673)


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Мессерів нема -- тоді побільше панцерників .
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03.02.2023 09:18 Відповісти
...інерція, це так, локомотив євро все-таки, з кацапами до сих пір кізяки місять...
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03.02.2023 09:21 Відповісти
Давайте вже хоть шось, замість балачок, бо часу майже немає!!
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03.02.2023 09:22 Відповісти
Ключовою буде позиція зелених мародерів, які усуненням деяких завгоспів з влади могли б розблокувати постачання ********* наступального озброєння, але ж то не на часі...
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03.02.2023 09:28 Відповісти
Путин ферштейн продолжается не смотря ни на что.
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03.02.2023 09:38 Відповісти
Захід можна порівняти з залізничною гальмівною системою, уку винайшов Вестінауз. Вона так працюю, що якщо є тиск у повітряній магістралі, то потяг, іде, якщо тиск зникає, потяг починає гальмувати або стоїть. І в цьому є логіка - якщо магістраль пошкоджена, або потяг відчепився від локомотиву то його і треба гальмувати з міркувать безпеки. Так і Байден, Шольц й решта це як ті вагони потяга, який везе наз до перемоги, а цоб його розблокувати, то треба тиснути, тиснути та ще раз тиснути
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03.02.2023 09:54 Відповісти
Всі фокусуються на Німеччині, бо це ви - зелена влада - зробили все, щоб так і було. Кожен день виходили інтерв'ю, які налаштовували народ України проти Німеччини. І ось зараз це продовжується. У Німеччини немає на озброєнні F-16. Це офіційна інформація, якою Кулеба має володіти. Навіщо знову навмисно брехати??? США вирішують, надавати чи не надавати ці літаки, та мають їх вдосталь. Я читала статтю на цензорі, що США не будуть заважати передачі цих літаків третіми країнами. Ось і звертайтесь до третіх країн з цим питанням, а Німеччину хоч тут не чіпайте.
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03.02.2023 11:02 Відповісти
 
 