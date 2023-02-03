Позиція Німеччини не буде ключовою у рішенні про надання літаків Україні, - Кулеба

У питанні літаків слово Німеччини не є ключовим, тому що це американська технологія.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, щоб будь-яка інша країна могла передати Україні F-16, буде потрібна згода США.

Коментуючи позицію Олафа Шольца щодо надання Україні цих винищувачів, міністр зазначив: "По-перше, в Німеччині вони теж є на озброєнні.

По-друге, я думаю це якась інерція в сприйнятті передачі озброєнь: так, а що там Шольц? Чому позиція Німеччини і канцлера Шольца була важливою щодо танків Леопард - це масовий танк, але це німецька технологія, тому і слово Німеччини було ключовим.

У питанні літаків слово Німеччини не є ключовим, тому що це американська технологія".

Кулеба зазначив, що не розуміє, чому всі з будь-якого питання фокусуються саме на Німеччині.

"Є історії суто німецькі, такі як Леопарди, Гепарди, IRIS-T. Там вони дійсно відіграють ключову роль, тому що це їхні розробки. І вони є первинними власниками цієї технології. Питання літаків - це далеко не Німеччина", - додав глава МЗС.

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