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Новини Війна
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Працюємо над тим, щоб позиція Китаю дрейфувала в більш проукраїнський бік, - Кулеба

сі,цзіньпін

Діалог з Китаєм з початку війни відбувався на рівні міністрів закордонних справ.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Китай займає у цій війні особливу позицію і бачить цю війну з точки зору своїх стратегічних інтересів. А з іншого боку - з точки зору себе як однієї з ключових держав світу, постійного члена РБ ООН. Якщо скласти таку табличку, де будуть плюси з точки зору наших інтересів, і мінуси, то в результаті кількість цих плюсів і мінусів буде приблизно однаковою. Ми звісно працюємо над тим, щоб позиція Китаю дрейфувала в бік більш проукраїнський", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, діалог з Китаєм з початку війни відбувався на рівні міністрів закордонних справ.

"Щодо голови КНР Сі Цзіньпіна - було листування між лідерами. Між іншим, Сі Цзіньпін став першим лідером в світі, який офіційним листом, це така особлива дипломатична практика, привітав президента з днем народження. Такі дипломатичні жести на рівні лідерів відбуваються, але змістовний діалог з самого початку війни вівся на рівні міністрів. В нас були і телефонні розмови, були особисті зустрічі", - додав він.

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Автор: 

Китай (4573) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Это не реально.Как говорил мой отец много лет прослуживший в Монголии и на китайской границе-"Китайцы говорят одно,думают другое а делают третье".
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03.02.2023 09:29
+2
Послиця вже в дорозі .
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03.02.2023 09:32
+2
Вже на місці. Третій рік тимчасово повірена. Без курсу сексолог її не можуть призначити повноцінним послом. к
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03.02.2023 09:39
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Это не реально.Как говорил мой отец много лет прослуживший в Монголии и на китайской границе-"Китайцы говорят одно,думают другое а делают третье".
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03.02.2023 09:29 Відповісти
Китай слаб на голову. Даже пиво им поставляем с пониженными градусами
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03.02.2023 10:24 Відповісти
Послиця вже в дорозі .
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03.02.2023 09:32 Відповісти
Вже на місці. Третій рік тимчасово повірена. Без курсу сексолог її не можуть призначити повноцінним послом. к
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03.02.2023 09:39 Відповісти
з язика зняв! тренерку з східних тантричних практик терміново призначити!
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03.02.2023 09:55 Відповісти
Посла в Китаї призначили?
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03.02.2023 09:41 Відповісти
Китаю можна тільки продатись чи ви й торгуєтеся за ціну, а арахамія книжку прочитав яку йому дали в Китаї? піонерську краватку клоуну пов'язав?
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03.02.2023 09:52 Відповісти
Пане Кулєба , коли з'явиться посол Украіни в Китаі ?
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03.02.2023 10:02 Відповісти
Марна трата часу.
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03.02.2023 10:10 Відповісти
Але і пасивно себе вести не варіант
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03.02.2023 10:31 Відповісти
Єдиний плюс , це особисте вітання"зе клована".Для України і її народу -суцільні мінуси.Якщо би Китай , перед олімпіадою, не дав згоду куйлу на окупацію України ,її би не було від слова "взагалі".
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03.02.2023 10:11 Відповісти
вот же дал Бог да еще и подбросил... кулеба - министр.... да оно не только бесхребетное, но до мозга костей дебильное...
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03.02.2023 10:22 Відповісти
Позиция Китая? Да была бы у Китая позиция, он давно бы своего русского Бобика плёткой угостил.
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03.02.2023 10:27 Відповісти
Китай по сути одобрил нападение на Украину. Но вот у нашей власти лучшие друзья Китай и Беларусь, что с них взять.
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03.02.2023 10:54 Відповісти
У Китая позиція як раз є, проте в нас нема дипломатії.
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03.02.2023 12:06 Відповісти
 
 