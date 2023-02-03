Працюємо над тим, щоб позиція Китаю дрейфувала в більш проукраїнський бік, - Кулеба

Діалог з Китаєм з початку війни відбувався на рівні міністрів закордонних справ.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Китай займає у цій війні особливу позицію і бачить цю війну з точки зору своїх стратегічних інтересів. А з іншого боку - з точки зору себе як однієї з ключових держав світу, постійного члена РБ ООН. Якщо скласти таку табличку, де будуть плюси з точки зору наших інтересів, і мінуси, то в результаті кількість цих плюсів і мінусів буде приблизно однаковою. Ми звісно працюємо над тим, щоб позиція Китаю дрейфувала в бік більш проукраїнський", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, діалог з Китаєм з початку війни відбувався на рівні міністрів закордонних справ.

"Щодо голови КНР Сі Цзіньпіна - було листування між лідерами. Між іншим, Сі Цзіньпін став першим лідером в світі, який офіційним листом, це така особлива дипломатична практика, привітав президента з днем народження. Такі дипломатичні жести на рівні лідерів відбуваються, але змістовний діалог з самого початку війни вівся на рівні міністрів. В нас були і телефонні розмови, були особисті зустрічі", - додав він.

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