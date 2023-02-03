Росія збільшила кількість ракетоносіїв, які перебувають на бойовому чергуванні у Чорному морі, - ОК "Південь"

У Чорному морі Росія тримає 10 кораблів, серед них два ракетоносії, загальний залп яких може складати 16 ракет.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

"В корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі знов збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 10 кораблів 2 надводних носії "Калібрів"", - зазначив він.

Загальний залп може складати 16 ракет типу "Калібр".

Також в ОК "Південь" повідомили, що окупанти посилили розвідку безпілотниками. Фіксується підготовка до можливих обстрілів України.

"Не виключена і масовані ракетна атака із застосуванням авіації. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте пильні та уважні", - попередив військовий.

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