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Новини Агресія Росії проти України
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Росія збільшила кількість ракетоносіїв, які перебувають на бойовому чергуванні у Чорному морі, - ОК "Південь"

корабель,ракети,калібр

У Чорному морі Росія тримає 10 кораблів, серед них два ракетоносії, загальний залп яких може складати 16 ракет.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

"В корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі знов збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 10 кораблів 2 надводних носії "Калібрів"", - зазначив він.

Загальний залп може складати 16 ракет типу "Калібр".

Також в ОК "Південь" повідомили, що окупанти посилили розвідку безпілотниками. Фіксується підготовка до можливих обстрілів України.

"Не виключена і масовані ракетна атака із застосуванням авіації. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте пильні та уважні", - попередив військовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни можуть готуватися до нової ракетної атаки, - ОК "Південь"

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крилаті ракети (1071) ракети (4021) Чорне море (1666)


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Подбодрили с утра.
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03.02.2023 09:30 Відповісти
Ну ось тобі для поліпшення настрою.
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03.02.2023 09:41 Відповісти
Дякую, гарна киця
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03.02.2023 09:49 Відповісти
Если два дня назад летел их самолет разведчик и Миги-31,значит сегодня завтра накроют.Одно не пойму почему наши не накроют их на белорусских аэродромах,им значит можно а нам нельзя?
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03.02.2023 09:36 Відповісти
а потопити іх не можете? гавнокомандуваняя..
кожен день тільки доповідають скільки.. ач попустило мене що менше- піду гольгну валеріанки
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03.02.2023 09:44 Відповісти
Полку жмуриков прибавилось.
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03.02.2023 09:45 Відповісти
Херсон і Миколаїв - потужні суднобудівні заводи, а що збудували... Розпродали, але кому... І от результати так само як і з виробництвом ракет...
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03.02.2023 10:14 Відповісти
Дронів вночі не було
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03.02.2023 10:14 Відповісти
Вчора ж писали, що зменшила, може таку дурню годі писати кожен день ?
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03.02.2023 10:20 Відповісти
 
 