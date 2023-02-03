Унаслідок обстрілів 2 лютого на Херсонщині загинули 2 людини, 9 осіб зазнали поранень
Минулої доби російські окупанти 65 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини, Херсон - 13 разів.
Про це повідомляє в телеграмі Херсонська ОДА (ОВА), передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 65 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Херсон армія рф атакувала 13 разів. Ворожі снаряди влучили в суднобудівний завод, школу та житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
Крім того зазначається, що минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули 2 людини, поранення різного ступеня тяжкості дістали 9 жителів області. Серед поранених – 5-річний хлопчик, дитину у стані середньої важкості доставили до лікарні.
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Чайка Київ
показати весь коментар03.02.2023 10:53 Відповісти Мені подобається 2
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