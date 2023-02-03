Вучич про приєднання до санкцій проти РФ: "Поки ми можемо цього не робити, то краще не робити"

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не є прихильником запровадження санкцій проти Росії, але не певен, скільки ще зможе утримуватися від цього кроку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ви кажете, що "за" санкції; я кажу про те, що не знаю, можливо нам доведеться на це піти. Але поки ми можемо цього не робити, то краще не робити", - сказав Вучич

Він поскаржився, що Сербія "платить ціну" за своє рішення поки утримуватись від санкцій проти Росії, але це результат рішучої позиції керівництва країни і "незалежного прийняття рішень".

Вучич додав, що йому не подобаються пропозиції ЄС щодо нормалізації відносин із Косово, і він одразу сказав про це та розкрив деталі плану, щоб "продемонструвати серйозність ситуації".

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