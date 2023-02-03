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Новини Санкції проти Росії
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Вучич про приєднання до санкцій проти РФ: "Поки ми можемо цього не робити, то краще не робити"

вучич,путін

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не є прихильником запровадження санкцій проти Росії, але не певен, скільки ще зможе утримуватися від цього кроку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ви кажете, що "за" санкції; я кажу про те, що не знаю, можливо нам доведеться на це піти. Але поки ми можемо цього не робити, то краще не робити", - сказав Вучич

Він поскаржився, що Сербія "платить ціну" за своє рішення поки утримуватись від санкцій проти Росії, але це результат рішучої позиції керівництва країни і "незалежного прийняття рішень".

Вучич додав, що йому не подобаються пропозиції ЄС щодо нормалізації відносин із Косово, і він одразу сказав про це та розкрив деталі плану, щоб "продемонструвати серйозність ситуації".

Також читайте: Естонія розглядає "канадський" варіант конфіскації заморожених активів РФ

Автор: 

росія (65073) санкції (11810) Сербія (367) Вучич Александр (83)


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Топ коментарі
+13
Презерватив каже,що буде розтягуватися,доки не порветься.
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03.02.2023 09:48
+7
ЄВРОСОЮЗ щодо прийому сербії: "Поки ми можемо цього не робити, то краще не робити"
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03.02.2023 09:57
+5
типичный ***** ...
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03.02.2023 09:52
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Презерватив каже,що буде розтягуватися,доки не порветься.
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03.02.2023 09:48 Відповісти
чтобы быть ****** не имеет значение твой рост
комплекция и прочее..
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03.02.2023 09:48 Відповісти
Сербские проститутки всегда славились своей неразборчивостью ,доступностью и дешевизной!
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03.02.2023 09:52 Відповісти
типичный ***** ...
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03.02.2023 09:52 Відповісти
Аби не допомогали московії, все інше то таке.
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03.02.2023 09:54 Відповісти
ЄВРОСОЮЗ щодо прийому сербії: "Поки ми можемо цього не робити, то краще не робити"
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03.02.2023 09:57 Відповісти
Відкошуватиме допоки ''півень не клюне''
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03.02.2023 10:09 Відповісти
З сербами потім розберуться. І США, і ЄС. Поки не до них.
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03.02.2023 10:22 Відповісти
Ага братушкам оказывается вражеский Евросоюз важнее чем параша
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03.02.2023 10:43 Відповісти
Ну, що тут скажеш!
Великодержавницька шовіністична сербська гнида!
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03.02.2023 19:54 Відповісти
 
 