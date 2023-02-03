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Німеччина хоче викупити у Катару 15 установок Gepard та передати їх Україні, - Süddeutsche Zeitung

gepard

Німецький уряд хоче викупити у Катару 15 зенітних установок Gepard і боєприпаси до них для подальшої передачі Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Süddeutsche Zeitung.

За даними джерела видання, установки Gepard виявилися особливо успішними у боротьбі з повітряними нальотами, але, за інформацією газети, в Україні залишилося лише близько 30 тисяч снарядів до них, і тому Gepard майже не використовується в наземних боях, а в основному для боротьби з безпілотниками. Зазвичай з нього стріляють лише в економному режимі.

Відразу після закінчення фіналу Чемпіонату світу з футболу німецькі чиновники з'явилися в МЗС Катару з проханням обговорити продаж 15 установок Gepard і боєприпасів до них, які були доставлені в країну Перської затоки для захисту стадіонів.

З того часу робилися спроби вести справи з Катаром, насамперед щоб отримати більше боєприпасів. Новий міністр оборони Борис Пісторіус підтримує викуп 15 установок Gepard та боєприпасів до них.

"Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від наших партнерів, це, безумовно, допомогло б українцям", - сказав він.

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Німеччина (7345) Катар (242) зброя (7454)


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До речі, де той вагон інвестицій який ЗЕ обіцяв привезти з Катару?
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03.02.2023 10:03 Відповісти
На Кіпрі, напевне. Або в Омані застряг.
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03.02.2023 10:21 Відповісти
А дочого тут про інвестиції з Катару? Мова йде про військову допомогу дуже ефективною зброєю. Питання до Зеленського є як і до будь якого президента України. Я не розумію позицї багатьох коментаторів, треба що зробити позачергові вибори? Чи влаштувати майдан? І комусь це все свербить терміново в рамках підготовки до наступу від кацапів
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03.02.2023 10:25 Відповісти
Згадай 19 рік і не кажи що мало.
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03.02.2023 10:29 Відповісти
Лайноплїв ніхто не бачив?
Дякуємо, Германіє.
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03.02.2023 10:22 Відповісти
Це не маразм, люди живуть іншими категоріями і війна як засіб досягнення мети не розглядався взагалі, тому бундесвер розпродав майже всю зброю. Або меркель агент штазі і КДБ спеціально системно ослаблювала германію
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03.02.2023 10:55 Відповісти
Це не "в Україні залишилося лише близько 30 тисяч снарядів" до гепардів. Їх і було спочатку лише 30 тис. Швейцарія і Бразилія відмовились їх продавати, підари.
А гепард проти дронів енфективний на 100% - як ІрісТ проти крилатих ракет!
А швидкострільність гепарда 1000 пострілів за хв!
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03.02.2023 11:59 Відповісти
Німеччина будує новий завод по виробництву ***********, у том числі для гепардів, побачим
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07.02.2023 18:36 Відповісти
 
 