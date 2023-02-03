Німеччина хоче викупити у Катару 15 установок Gepard та передати їх Україні, - Süddeutsche Zeitung

Німецький уряд хоче викупити у Катару 15 зенітних установок Gepard і боєприпаси до них для подальшої передачі Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Süddeutsche Zeitung.

За даними джерела видання, установки Gepard виявилися особливо успішними у боротьбі з повітряними нальотами, але, за інформацією газети, в Україні залишилося лише близько 30 тисяч снарядів до них, і тому Gepard майже не використовується в наземних боях, а в основному для боротьби з безпілотниками. Зазвичай з нього стріляють лише в економному режимі.

Відразу після закінчення фіналу Чемпіонату світу з футболу німецькі чиновники з'явилися в МЗС Катару з проханням обговорити продаж 15 установок Gepard і боєприпасів до них, які були доставлені в країну Перської затоки для захисту стадіонів.

З того часу робилися спроби вести справи з Катаром, насамперед щоб отримати більше боєприпасів. Новий міністр оборони Борис Пісторіус підтримує викуп 15 установок Gepard та боєприпасів до них.

"Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від наших партнерів, це, безумовно, допомогло б українцям", - сказав він.

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