Навчання завершилися, але РФ поки не відвела від кордону Білорусі й України літаки і гелікоптери, - Беларускі Гаюн
Росія після завершення льотно-тактичних навчань пілотів не вивела своє авіаційне угруповання на аеродроми постійного базування. Можливо, це значить, що вона вирішила посилити свою постійну авіаприсутність у Білорусі.
Про це йдеться у звіті проєкту "Беларускі Гаюн", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на закінчення спільного льотно-тактичного вчення РБ та РФ, авіаційне угруповання ВКС РФ не почало виводитися на аеродроми постійного базування в РФ. При цьому гелікоптери ВПС РБ почали передислокацію на свої постійні аеродроми", - зазначили аналітики проєкту.
"Беларускі Гаюн" припускає, що Росія може вивести свої літаки та гелікоптери найближчими днями.
"Інакше це означатиме, що РФ вирішила посилити свою постійну авіаційну присутність. Офіційно це може бути оголошено як, наприклад, "посилення авіаційної складової регіонального угруповання військ РБ та РФ", - йдеться у повідомленні.
Проєкт не має даних про зміну чисельності угруповання ЗС РФ у РБ.
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