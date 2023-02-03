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Навчання завершилися, але РФ поки не відвела від кордону Білорусі й України літаки і гелікоптери, - Беларускі Гаюн

білорусь

Росія після завершення льотно-тактичних навчань пілотів не вивела своє авіаційне угруповання на аеродроми постійного базування. Можливо, це значить, що вона вирішила посилити свою постійну авіаприсутність у Білорусі.

Про це йдеться у звіті проєкту "Беларускі Гаюн", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на закінчення спільного льотно-тактичного вчення РБ та РФ, авіаційне угруповання ВКС РФ не почало виводитися на аеродроми постійного базування в РФ. При цьому гелікоптери ВПС РБ почали передислокацію на свої постійні аеродроми", - зазначили аналітики проєкту.

Читайте: Міноборони Білорусі повідомило про завершення спільного з РФ льотно-тактичного навчання

"Беларускі Гаюн" припускає, що Росія може вивести свої літаки та гелікоптери найближчими днями.

"Інакше це означатиме, що РФ вирішила посилити свою постійну авіаційну присутність. Офіційно це може бути оголошено як, наприклад, "посилення авіаційної складової регіонального угруповання військ РБ та РФ", - йдеться у повідомленні.

Проєкт не має даних про зміну чисельності угруповання ЗС РФ у РБ.

Також читайте: Повторне вторгнення РФ з боку Білорусі є вкрай малоймовірним, але Росія намагається відтягнути частину підрозділів української армії на північно-східний кордон, - ISW

Автор: 

авіація (4118) Білорусь (7927) росія (65073) військові навчання (2775)


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Літаки мордору залишилися у біломосковії тільки тому, що ми не атакуємо ці авіабази. Чому не атакуємо? Бо нема дозволу, гадаю.
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03.02.2023 10:15 Відповісти
Нехай назбирають побільше. Все вони правильно роблять. Ракети на підході, ще пара неділь і всьо.
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03.02.2023 10:19 Відповісти
Д'єрмакі не дозволяють-"ми жє нє ахрєссарі"!
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03.02.2023 10:51 Відповісти
Стінгери допоможуть вивести це барахло в місця постійного базування...на черметі.
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03.02.2023 10:17 Відповісти
«Джерело Daily NK у Росії повідомив, що 20 січня Північна Корея видала наказ декільком торговим компаніям, включаючи Cholhyon Construction, афілійовану з міністерством оборони, та Kumrung Construction, пов'язану з Генеральним бюро 7 Міністерства соціального забезпечення. Зважаючи на те, що всі торгові компанії, які отримали наказ, пов'язані з військовими чи громадськими службами безпеки, Північна Корея, схоже, має намір відправити солдатів чи поліцейських, а не цивільних осіб, на схід України», - йдеться у матеріалі.

Журналісти пишуть, що КНДР має намір відправити в Україну 300-500 чоловіків віком від 19 до 27 років. Вони мають прибути на окуповані території Донецької та Луганської областей наприкінці лютого чи на початку березня 2023 року.
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03.02.2023 10:23 Відповісти
йо ма йо....Депардьйо...
«Мені соромно бути рускім. Мені дуже боляче, що нас асоціюють з орками та бандитами, фашистами та карними злочинцями... Виручені фінанси від продажу мордівської квартири я перевів на допомогу у ЗСУ. Звертаюся до влади Франції за підтримкою і прошу надати мені статусу біженця від війни»,
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03.02.2023 10:28 Відповісти
І не виведуть. Кацапам треба відтягувати увагу і військо
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03.02.2023 10:53 Відповісти
 
 