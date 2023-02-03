Удар по Краматорську: завершилась пошуково-рятувальна операція, з-під завалів дістали тіло загиблої жінки, - ОВА

Внаслідок російського удару по Краматорську 1 лютого загинуло 4 людей, ще 18 осіб зазнали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість жертв російського удару по Краматорську зросла до 4 загиблих і 18 поранених. 2 людини були успішно врятовані з-під розвалин.

Нагадаю, що вночі 1 лютого росіяни вдарили по місту ракетою Іскандер, а наступного дня завдали ще двох ударів — ракетними системами С-300", - йдеться в повідомленні.

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