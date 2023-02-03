Далекобійні снаряди GLSDB Україна отримає від США не раніше, ніж за 9 місяців, - Bloomberg
На те, щоб передати Україні далекобійні крилаті бомби GLSDB, здатні вражати цілі на дистанції до 150 км, піде щонайменше 9 місяців. І це якщо вони стануть частиною нового пакету американської військової допомоги.
Про це представник галузі сказав у коментарі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, оскільки постачання GLSDB буде профінансоване за процедурою Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), це озброєння не буде розгорнуте в Україні найближчим часом: його ще треба виробити на заводах.
Також Bloomberg пише, що спочатку на постачання цих боєприпасів виділять 200 мільйонів доларів.
GLSDB поєднує в собі крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26 для HIMARS/MLRS. Наведення на ціль - за GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті, випускає мінікрила і, плануючи, летить до цілі.
Дальність GLSDB вдвічі перевищує дальність стандартних ракет для HIMARS.
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Именно Байден объехал тогда всю Европу, когда кто-то снимал патриотические видосики. При этом начал он свой визит ДО вторжения, когда Мосейчучка, Баканов, Данилов, Кулеба и величайший лидер современности кричали, что никакого вторжения не будет, а Запад ведет себя хуже Скабеевой! Именно потому, что штаты и Европа готовились, в отличие от нас, к полномасштабному вторжению заранее, вооружение и боеприпасы к нам пошли практически с первых дней войны. А некоторые союзники (типа ВБ и тех же штатов) умудрились начать нам поставки ПТРК еще до войны.
Подивіться ,коли реально почали допомагати.
Ця новина про те, шо ВБ передала нам у січні 2022 року ПТРК .
https://ukranews.com/news/836905-terroborona-kieva-poluchila-protivotankovye-kompleksy-nlaw-zhdut-rossijskie-tanki-v-gosti
Ось тобі і відповідь: оеально почали допомагати ДО ВТОРГНЕННЯ. Зеленим цього не повідомили? А наступний етап підтримки почався після того, як Україна показала, що буде боронити свої землі. А що, треба було раніше давати?
І ще момент. Пам'ятаєшь опитування щодо відношення до русні у 2021-2022 році? Значна кількість людей на сході і півдні не вважали їх ворогами. Тобто можна сказати, що остаточно з курсом українці визначилися навіть не в 2014, а у 2022 році.
Международный кодекс поведения в отношении поставок оружия
Статья 8: Обязательство содействовать укреплению регионального мира, безопасности и стабильности
Поставки оружия могут производиться только в том случае, если предлагаемое государство-получатель или сторона-получатель в стране конечного назначения:
A. Не участвует в каком-либо вооруженном конфликте в регионе, если Организация Объединенных Наций не признает, что оно действует в порядке самообороны в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, или если оно не играет определенную роль в операции, санкционированной Организацией Объединенных Наций.
B. В результате этой поставки не получает вооружений сверх того уровня, который считается достаточным для его законной самообороны, или не привносит значительно более совершенную военную технологию в регион.
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F. Не участвует в вооруженных действиях или операциях, которые могут привести к возникновению значительного числа перемещенных лиц или беженцев.
А ти сам цього за місяць не міг знайти?
Подивіться реально на конструкцію ракети,на кількість компонентів в ній .
А потім сядьте і подумайте в якому гаражі ви її зробите.
І не буде ніяких тоді подібних питань.
Как раз к тому времени закончится закон о лендлизе
С одной стороны логично:
- это прибыль для производителей, акционеров, работа для людей
- победа - очки рейтинга кандидату в президенты
Никому не поставлялось даже и только испытывалось
Их действительно нужно еще произвести
Нечего давать
Проще было давно дать ATACMS
Потому что эти планеры медленные по сравнению с ракетами
Ти написав, щоб "свіжозаряджених" розстрілювали? Я тебе, "розстрілювача", "носом ткнув" Наступного разу будеш думать - перед тим, як по клавіатурі тарабанить!
Бо у нас не таке, як у тебе, відчуття гумору!
Поки все що з ними є, це потужні обіцянки з їх ТТХ, а чи вірити такій організацію як Укроборонпром це питання відкрите.
Я говорив, що краще зкопіювати Шахед, зразків якого в нас достатньо. Ніж виробляти наш особистий велосипед. Але на цензорі говорять, такая зброя не для нас, бо ми хароші європейці, а не терористи.
Именно так это выглядит!