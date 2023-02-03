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Новини Війна
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Далекобійні снаряди GLSDB Україна отримає від США не раніше, ніж за 9 місяців, - Bloomberg

glsdb

На те, щоб передати Україні далекобійні крилаті бомби GLSDB, здатні вражати цілі на дистанції до 150 км, піде щонайменше 9 місяців. І це якщо вони стануть частиною нового пакету американської військової допомоги.

Про це представник галузі сказав у коментарі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, оскільки постачання GLSDB буде профінансоване за процедурою Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), це озброєння не буде розгорнуте в Україні найближчим часом: його ще треба виробити на заводах.

Читайте: Завтра США оголосять новий пакет військової допомоги для України: там будуть "розумні" бомби, - Financial Times

Також Bloomberg пише, що спочатку на постачання цих боєприпасів виділять 200 мільйонів доларів.

GLSDB поєднує в собі крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26 для HIMARS/MLRS. Наведення на ціль - за GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті, випускає мінікрила і, плануючи, летить до цілі.

Також читайте: Німеччина хоче викупити у Катару 15 установок Gepard та передати їх Україні, - Süddeutsche Zeitung

Дальність GLSDB вдвічі перевищує дальність стандартних ракет для HIMARS.

Автор: 

крилаті ракети (1071) зброя (7454) допомога (8334) ракети (4021) США (22713)


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Топ коментарі
+32
Гром бьёт на 500 км, реально больше. Но Гром закатан в асфальт.
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03.02.2023 10:48
+21
Що за поспіх, повільніше треба.
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03.02.2023 10:42
+19
А поки-що, треба використовувати, далекобійний асфальт. Найвеличніший про все подбав.
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03.02.2023 10:49
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Сторінка 2 з 2
США главный союзник паРаши? Что ты несешь, клоун? Если бы не США, то Украины не стало бы еще в апреле 2022 года. Или ты забыл, кто собирал международную коалицию для противодействия Рашке, когда твой кумир к майским шашлыкам готовился? Напомню, что тогда еще ни Франция, ни Германия не были нашими союзниками. А у нас не было ни ракет, ни снарядов, ни ПТРК.
Именно Байден объехал тогда всю Европу, когда кто-то снимал патриотические видосики. При этом начал он свой визит ДО вторжения, когда Мосейчучка, Баканов, Данилов, Кулеба и величайший лидер современности кричали, что никакого вторжения не будет, а Запад ведет себя хуже Скабеевой! Именно потому, что штаты и Европа готовились, в отличие от нас, к полномасштабному вторжению заранее, вооружение и боеприпасы к нам пошли практически с первых дней войны. А некоторые союзники (типа ВБ и тех же штатов) умудрились начать нам поставки ПТРК еще до войны.
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03.02.2023 11:35 Відповісти
Вы посмотрите сколько их набежало, обвиняющих Штаты в развязывании этой войны))) А сколько идиотов, с кучей подписчиков их лайкают) Совсем консервы не палятся)
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03.02.2023 11:46 Відповісти
Не з перших днів війни,не перекручуйте данні.
Подивіться ,коли реально почали допомагати.
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03.02.2023 15:16 Відповісти
Жертва телемарафону? Скільки там в Німеччині банківську картку чекати? Місяць (це у випадку, коли всі документи на руках)?
Ця новина про те, шо ВБ передала нам у січні 2022 року ПТРК .
https://ukranews.com/news/836905-terroborona-kieva-poluchila-protivotankovye-kompleksy-nlaw-zhdut-rossijskie-tanki-v-gosti
Ось тобі і відповідь: оеально почали допомагати ДО ВТОРГНЕННЯ. Зеленим цього не повідомили? А наступний етап підтримки почався після того, як Україна показала, що буде боронити свої землі. А що, треба було раніше давати?
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05.02.2023 03:01 Відповісти
Ти мені краще скажи чому США і захід до 2022 року нам ембарго на зброю вводив. Чому відмовляли в продажі нам важкого озброєння і бронетехніки перші джевеліни зайшли до нас в малій партії тільки в 2018 році. Що США не могли ще з 2014 року нас озброювати
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05.02.2023 17:44 Відповісти
А обязаны были? С какого перепугу они должны были вооружать какихразниц и уставших от войны? Что бы это все кацапам досталось? Почему они должны были вооружать тех, кто на их предупреждения об полномасштабном нападении рашки, обвинял их во лжи? Они одних уже вооружали в Афганистане, а они разбежались... А учитывая кого мы избрали в 19-м, у них были все основания нам не доверять... Половина руководства силовых структур, назначенных после 19-го года, оказались коллаборантами...
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05.02.2023 19:12 Відповісти
Можливо тому, що хтось колись вибрав комуняку президентом, а потім червоного директора на 2 строки, а потім, після Юща, знов вибрав промоскальского Овоча. Чи ти дійсно вважаєш , що одразу після того, як ти визначився с курсом (нагадаю, що це сталося у 2014 році), Захід повинен був тобі все надати? Я ж не просто так у "німця" про банківську картку запитав. Захід не приймає швидких рішень.
І ще момент. Пам'ятаєшь опитування щодо відношення до русні у 2021-2022 році? Значна кількість людей на сході і півдні не вважали їх ворогами. Тобто можна сказати, що остаточно з курсом українці визначилися навіть не в 2014, а у 2022 році.
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07.02.2023 00:02 Відповісти
Це виправдовує те що у після 2014 року на нас наклали ембарго і не хотіли продавати зброю навіть коли порох був при владі це нормально?
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07.03.2023 22:33 Відповісти
Ти спочатку поцікався, чи хотіли ми ту зброю купувати! Ми до повномасштабного вторгнення зброю ЕКСПОРТУВАЛИ! А те, що не продавали зброю у 2014 році - звичайна практика. Для початку нам треба було довести, що в нас не громадянський конфлікт.

Международный кодекс поведения в отношении поставок оружия
Статья 8: Обязательство содействовать укреплению регионального мира, безопасности и стабильности

Поставки оружия могут производиться только в том случае, если предлагаемое государство-получатель или сторона-получатель в стране конечного назначения:

A. Не участвует в каком-либо вооруженном конфликте в регионе, если Организация Объединенных Наций не признает, что оно действует в порядке самообороны в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, или если оно не играет определенную роль в операции, санкционированной Организацией Объединенных Наций.

B. В результате этой поставки не получает вооружений сверх того уровня, который считается достаточным для его законной самообороны, или не привносит значительно более совершенную военную технологию в регион.
---------------------------------------------------

F. Не участвует в вооруженных действиях или операциях, которые могут привести к возникновению значительного числа перемещенных лиц или беженцев.

А ти сам цього за місяць не міг знайти?
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08.03.2023 00:04 Відповісти
Отримали? Отож...
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03.02.2023 11:14 Відповісти
Тебя с бана выпустили?) Опять за дружбу с рашиками будешь агитировать?)
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03.02.2023 11:48 Відповісти
Дядько, Ви сповна розуму? Перестань настоянку глоду жерти патріЁт заморський.
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03.02.2023 21:44 Відповісти
У меня с памятью все окей))) У напарника спроси, он напомнит)
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05.02.2023 19:13 Відповісти
Это просто откровенное издевательство.Цель США видна невооруженным глазом-затянуть конфликт как можно дольше.Им плевать сколько погибнет Украинцев...Главное до бессознательного состояния ушатать и вымотать неадекватов кацапов-это главнейшая цель..
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03.02.2023 11:17 Відповісти
Нехай зелена мавпа кацапів зєлєнскій 🤡 кидає асфальтом бо через 9 місяців ці снаряди вже будуть не потрбні, на жаль
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03.02.2023 11:18 Відповісти
Одного не понимаю...Год уже война идет...Есть собственные разработки-гром,ольха...Неужели нельзя было за это время допилить и организовать сирийный выпуск хотя бы нескольких единиц??? Как можно было год просрать и ничего не делать в этом направлении,продолжая клянчить ракеты дальнего радиуса...Это просто банальный саботаж...
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03.02.2023 11:22 Відповісти
А у нас при владі - агенти кремля, з оманськими договорняками. Про які розробки зброї ви кажете?
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03.02.2023 11:43 Відповісти
Ага... И именно поэтому вы лайкаете коменты, в которых обвиняют штаты в развязывании этой войны???
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03.02.2023 11:50 Відповісти
они не развязали. Но из-за них она не заканчивается и такими методами и не закончится.
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03.02.2023 19:12 Відповісти
Какими такими методами? Не дают самолеты ибо нет на них обученных экипажей, элементарных емкостей под ГСМ и обученных спецов по обслуживанию? Вот какие негодяи... Вот дали бы самолеты... И стояли бы они без дела, покуда их бы кацапы не разбомбили... И так по всем остальном...
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03.02.2023 20:43 Відповісти
Или купить машину, а потом несколько дней бегать в поисках гаража, куда ее притулить))) Из той же серии)))
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03.02.2023 21:37 Відповісти
а коли Зеленский верещал о том же самом еще в марте, то обучить наших еще тогда, религия не позволяла, ботомавпа?
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03.02.2023 22:24 Відповісти
продолжайте и дальше тут иммитировать слабоумие. У вас хорошо получается.
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03.02.2023 22:23 Відповісти
Слабоумие здесь только у вас, так как вы уверены, что вам все должны, с какого то перепугу)) И мало того, попрошайка за год халявы, так охренел, что теперь эту халяву уже требовать начал и негодует когда дают мало или не то что он бы хотел...
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04.02.2023 00:09 Відповісти
год халявы? ты с*ка чтоб всю жизнь жил в такой халяве как мы.
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04.02.2023 00:22 Відповісти
Так в чем проблема, приезжайте ко мне на Херсонщину, расскажите тут бурятам и кадыровцам как вам хреново живется в Украине и какой запад хреновый...
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04.02.2023 12:08 Відповісти
К тебе на Херсонщину? В Нидерланды? Третий косяк с утра был уже лишним, патриёт Голландский.
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07.02.2023 12:14 Відповісти
"О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух!(с) Ты это.... Смотри сильно не расстраивайся, когда узнаешь что в сарае, на котором написано три большие буквы, будут находится дрова)))
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07.02.2023 12:32 Відповісти
А хто заважав США скоріше ще минулої весни ще почати навчати наших пілотів ? Тоді б вже зараз можна було отримати багато літаків. До речі багато військових які воюють і яких я знаю теж виставляють притензії США
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05.02.2023 17:37 Відповісти
А кто вам сказал, что пилотов не обучают?) Или вы серьезно считаете, что так от нечего делать начались разговоры о передаче самолетов нам?)Это означает, что пилоты уже ПОЧТИ обучены) И не забывайте, что кроме пилотов нужно подготовить еще и инфраструктуру... Элементарные емкости под НОВЫЕ виды топлива и масел, не говоря о системах управления и координации с нашими ПВО) Вам военные не рассказывали, сколько они НАШИХ самолетов приземлили и сколько НАШИХ пилотов при этом погибло? И это только от дружеского огня... А по щучьему велению, да у разбитого корыта, только в кацапских сказках бывает...
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05.02.2023 19:05 Відповісти
Чому тоді США зараз говорить, що не планує передати нам авіацію в тому числі f16? В мене одногрупник пілот літає на сушці ми дуже мало втратили літаків за весь час мізер РФ в десятки разів більше він говорив якщо наші втрачали 1 літак в 2 місяці то кацапи 20 або 30
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06.02.2023 12:48 Відповісти
У политиков работа такая, говорить... Сегодня они говорят одно, через час обстановка меняется, говорят противоположное... В первые несколько месяцев у нас тоже были чувствительные потери самолетов... Для кацапов и 50 было почти незаметно, а для нас и 5 чувствительная потеря... А насчет поставок, посмотрите на поведение Польши, они требуют начать поставки прямо сейчас... А это означает, что и с пилотами все норм, и с инфраструктурой... Ну или по крайней мере, по их расчетам, в течении нескольких месяцев будет норм... Если мы чего то не знаем, то это просто нам об этом не сообщили раньше времени)
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06.02.2023 17:27 Відповісти
Відкрийте вікіпедію,наприклад статтю про томагавк .
Подивіться реально на конструкцію ракети,на кількість компонентів в ній .
А потім сядьте і подумайте в якому гаражі ви її зробите.
І не буде ніяких тоді подібних питань.
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03.02.2023 15:19 Відповісти
А Украина по вашему что,Хизболла-чтоб ракеты в гаражах из обрезков труб собирать??У нас есть разработки и наверняка опытные образцы...Мы вообще то космическая страна с космическими технологиями и наработками,в том числе по ракетостроению.За это время,будь башка на плечах,можно было перенести производство и наладить хоть у тех же братьев-поляков,но ни куя не сделано,абсолютно ничего.Полный ноль.Попрошайничать-оказывается куда проще...
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03.02.2023 22:50 Відповісти
Опять поставка, через программу заказа у производства, которое занимает года...

Как раз к тому времени закончится закон о лендлизе

С одной стороны логично:

- это прибыль для производителей, акционеров, работа для людей

- победа - очки рейтинга кандидату в президенты
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03.02.2023 11:22 Відповісти
Это оружие новое

Никому не поставлялось даже и только испытывалось

Их действительно нужно еще произвести
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03.02.2023 11:34 Відповісти
Бл**ь, да скільки можна?! Ці підари з нас просто знущаються! "Союзнички", ****, в нас вже інвалідів сліпих і дідів тягнуть у воєнкомати, а ці тварюки через рік ракети давати будуть?!
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03.02.2023 11:34 Відповісти
Нет этих ракет просто
Нечего давать
Проще было давно дать ATACMS

Потому что эти планеры медленные по сравнению с ракетами
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03.02.2023 11:45 Відповісти
А навіщо тоді їх обіцяти? Нам зараз зброя потрібна, на чорта нам ракети через рік? З такою "допомогою" через рік України може не бути!
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03.02.2023 11:48 Відповісти
А вы уже войну выиграли? Вам через год уже ракеты будут не нужны? СЕРЬЕЗНО???
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03.02.2023 11:53 Відповісти
А війни не тільки виграють. Їх і програють. Особливо - с такими "союзниками".
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03.02.2023 11:56 Відповісти
Так это союзники хреновые? Что планируют о бомбах которые ПОНАДОБЯТСЯ через год??? Конечно, ведь куда проще по щучьему велению... Или тихонько в лес уйти с дальнобойного асфальта))) Вы хоть немного представляете об обьемах ЕЖЕДНЕВНЫХ поставок? Вы хоть немного представляете сколько БК расходуется в ДЕНЬ??? Союзники ей хреновые, ибо не отчитались о помощи... А свой головы как не было, так и не будет...
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03.02.2023 12:09 Відповісти
Ну если американцы вам не нравятся, то что ПРЕДЛАГАЕТЕ взамен? Подружиться с кацапами и отомстить этим пиндосам?) Давайте, не стесняйтесь... Ведь вам не доложили о ЕЖЕДНЕВНЫХ поставках, теперь вы на них обиделись...
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03.02.2023 11:57 Відповісти
ты смотри как не торопятся -а когда разоружали Украину вместе РФ в 90-е так бежали аж тапки слетали
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03.02.2023 11:46 Відповісти
Треба вертати ЯО і всіх слати на хер. Тоді з нами будуть рахуватися. А свій меморандум в сраку хай засунуть.
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03.02.2023 11:49 Відповісти
И что вы будете с ЯО делать? Бомбить им парашку? Первыми примените??? Или по заветам обезьяны из абхазского заповедника(кто не в курсе, поинтересуйтесь чем занимался этот "заповедник"), будете шантажировать весь мир?)
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03.02.2023 12:02 Відповісти
У вас завалялася надлишкова ядрена бомбочка?
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03.02.2023 12:36 Відповісти
Якась бімба десь у вагіні могла завалятися... А якщо серйозно, війна з паРашою вже показала, що тільки ядерка - запорука безпеки. Усі "договори", "меморандуми" та ін - повний шлак, який не здатен зупинити війну. Світовий порядок уже фсьо, тепер усі будуть клепати ЯО для безпеки.
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03.02.2023 12:43 Відповісти
Скільки ботів понабігло) Адміни, бачите реєстрацію за останні дні - стріляйте без попередження)
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03.02.2023 11:51 Відповісти
А толку? Если этих ботов лайкают идиоты с кучей подписчиков...
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03.02.2023 11:58 Відповісти
Вот видишь, ты обгадился только от моих слов, а представь себя под артобстрелом? Кто будет виноват в твоих грязных штанах? Твой напарник? Или тоже американцы? На читай... Это ТВОИ слова: "адміністрацію США, яка війну мінімум ще й на 2024 бажає затягнути." Это же не заявил, а ты... Это ты решил до конца года перемолоть ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ кацапской техники и СОТНИ тысяч кацапских солдат...
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03.02.2023 13:06 Відповісти
Ти баран безмозкий.
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03.02.2023 13:17 Відповісти
Бачимо! Ставай першим до стінки!
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03.02.2023 14:34 Відповісти
То перереєстрація через фейсбук)
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03.02.2023 16:21 Відповісти
Ти на "Цензорі" - і "реєстрація через "Фейсбук" тут ніякої ролі не грає ...
Ти написав, щоб "свіжозаряджених" розстрілювали? Я тебе, "розстрілювача", "носом ткнув" Наступного разу будеш думать - перед тим, як по клавіатурі тарабанить!
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03.02.2023 16:37 Відповісти
Ото ти манерний дурачок. Я пожартував, ти зробив з цього якусь історію, начебто я серйозно вимагав банити свіжозареєстрованих) попустись)
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03.02.2023 16:41 Відповісти
Наступного разу пиши у дужках у кінці коментаря (жарт)
Бо у нас не таке, як у тебе, відчуття гумору!
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03.02.2023 16:46 Відповісти
Добре))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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03.02.2023 16:48 Відповісти
Недоумок!
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03.02.2023 20:26 Відповісти
В последнее время у меня все чаще возникают мысли о желании всего мира (кроме украинцев) уничтожить как можно больше славян в этой бойне, поэтому мир так затягивает эту войну
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03.02.2023 11:51 Відповісти
А кто такие славяне? Чехи? Поляки? Не?)))
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03.02.2023 11:59 Відповісти
Руцкие не славянє,а угро-фіни
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03.02.2023 13:05 Відповісти
А "весь мир" - це кацапи? Бо ніхто, крім них, не воює в Європі (де живуть слов"яни) уже давно
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03.02.2023 16:48 Відповісти
Да, да) Мы хуже скабееевой и соловьева))) Помним, помним... А ВПН... Ну так а кто идиотам еще мозги вправит, если не те, кого эти идиоты уже отдали на сьедение кацапам... Тоже сильно желаете под ВПН? Вам тут под бурятом будет как раз норм)))
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03.02.2023 12:15 Відповісти
Нам ніхто не забороняє виробляти і використовувати свої власні ракети хоть на 5к км,санкцій на електроніку немає,розумні люди також є постає ???
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03.02.2023 12:03 Відповісти
Маємо, що маємо. Нещасні дрони на 1000 км за рік не роздуплилися вивести в тираж, а то ракети. З таким підходом, чесно кажучи, перспективи песимістичні.
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03.02.2023 12:08 Відповісти
Їх не те що на масове виробництво не почали випускати, а ще й навіть випробування до кінця не провели. Тобто вони в бойових умовах ще невідомо як себе зарекомендують, може вони взагалі будуть повною фігнею. І всі ці багатомісячні розробки на смарку.

Поки все що з ними є, це потужні обіцянки з їх ТТХ, а чи вірити такій організацію як Укроборонпром це питання відкрите.
Я говорив, що краще зкопіювати Шахед, зразків якого в нас достатньо. Ніж виробляти наш особистий велосипед. Але на цензорі говорять, такая зброя не для нас, бо ми хароші європейці, а не терористи.
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03.02.2023 12:22 Відповісти
Могли б взагалі наклепати аналог дешевих шахідів з гівна і палок і кошмарити кацапів. Але ж на дешевих шахідах бабло не розпиляєш. А в білих рукавичках виграти війну у дикої орди - не вийде.
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03.02.2023 12:26 Відповісти
О да))) Специалист по годичному использованию 2 тыс ракет в течении года войны, и искренне удивляющийся почему эти ракеты не стреляют по 10 тыс в ДЕНЬ, чтобы каждого чмобика под Соледаром завалить, рассказывает о "нещасных" дронах на тысячу км))) Сказку о золотой рыбке то почитайте))) Хотя... Не поможет...
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03.02.2023 12:23 Відповісти
Он их только зачали!
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03.02.2023 12:15 Відповісти
На фоні подібних заяв мені здається що до дійсно глобальної війни готюється лише Китай...
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03.02.2023 12:29 Відповісти
Вата ****** вали за парєбрік у ***** смоктати...
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03.02.2023 12:45 Відповісти
Така "швидка" військова допомога виснажує Україну. Швидко допомогають лише язиками, бл.
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03.02.2023 12:35 Відповісти
так за рік чи то шах, чи то ішак..
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03.02.2023 12:41 Відповісти
Вибори, вибори, кандидати .
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03.02.2023 13:35 Відповісти
Отличная новость для орков и Китая.
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03.02.2023 15:12 Відповісти
правильно писать не через 9 месяцев, а через 50тыс убитых украинцев.
Именно так это выглядит!
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03.02.2023 16:54 Відповісти
Все тут хаят Зеленого....но никто не говорит о США....молодцы ребята, умеете съезжать с темы....Зеленый-зеленым, а США - США....одни не лучше другого....тупо затягивают войну...
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03.02.2023 20:15 Відповісти
Маю надію набагато швидше
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03.02.2023 22:17 Відповісти
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