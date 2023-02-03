Далекобійні снаряди GLSDB Україна отримає від США не раніше, ніж за 9 місяців, - Bloomberg

На те, щоб передати Україні далекобійні крилаті бомби GLSDB, здатні вражати цілі на дистанції до 150 км, піде щонайменше 9 місяців. І це якщо вони стануть частиною нового пакету американської військової допомоги.

Про це представник галузі сказав у коментарі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, оскільки постачання GLSDB буде профінансоване за процедурою Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), це озброєння не буде розгорнуте в Україні найближчим часом: його ще треба виробити на заводах.

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Також Bloomberg пише, що спочатку на постачання цих боєприпасів виділять 200 мільйонів доларів.

GLSDB поєднує в собі крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26 для HIMARS/MLRS. Наведення на ціль - за GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті, випускає мінікрила і, плануючи, летить до цілі.

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Дальність GLSDB вдвічі перевищує дальність стандартних ракет для HIMARS.