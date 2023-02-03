Президент Євроради Мішель прибув до Києва на саміт Україна-ЄС: "Наша рішучість не послабиться"
Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва на саміт Україна-ЄС.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Повернувся до Києва на саміт ЄС-Україна за участю глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента України Володимира Зеленського та голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Наша рішучість не послабиться. Ми також підтримуватимемо вас на кожному етапі вашого шляху до ЄС", - йдеться в повідомленні.
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Віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель - Зеленському:
"Ми не збираємось більше терпіти корупцію і недотримання зобов'язань. Ми надали вам майже 12 млрд. євро, і маємо право голосу в цих питаннях"(с, tZEinform)
На ЄП вийшла стаття з аналізом того, як Україна виконує "сім кроків", які наближають нас до переговорів щодо вступу до ЄС; найважливіше:
✔️Критерій 1: відбір суддів Конституційного суду
13 грудня парламент ухвалив законопроєкт про реформу КСУ, який оперативно, вже 20 грудня підписав Зеленський. Причому підпис з'явився за день після того, як Венеційська комісія офіційно заявила про невідповідність реформи європейським критеріям.
ЄС у відповідь кілька разів закликав Київ переглянути ухвалений закон, а коли стикнувся з ігноруванням проблеми з українського боку - західні партнери повідомили, що відмовляються від участі у відборі з фальсифікованими правилами. Цей тиск зрештою приніс успіх. Уряд визнав проблему та анонсував зміни до проблемного закону.
❗️Утім, наразі проблема не виправлена. Зважаючи на дії влади, рівень виконання критерію, за оцінкою незалежних експертів, знизився з 3 до 2 балів з 10 - це найгірший результат у "кандидатській сімці".
✔️Критерій 2: продовження судової реформи
Головна зміна - це те, що у січні Україна нарешті отримала повноважну ВРП, у якій наразі обрано 15 з 21 члена.
Оцінка експертів - 7 балів з 10 (у минулій хвилі оцінювання було 6).
✔️Критерій 3: антикорупційні органи
Критерій щодо відбору керівника САП виконаний.
Конкурс на нового главу НАБУ, який напевно стане головним у оцінці з боку ЄС, триває. Утім, в останній тиждень з'явилися тривожні дзвіночки: уряд почав наполягати на прискоренні відбору очільника НАБУ, що є небажаним, бо збільшення швидкості перевірки кандидатів, у тому числі громадськістю, негативно вплине на якість такої перевірки.
Оцінка експертів - 7 балів з 10 (у минулій хвилі оцінювання було 6).
✔️Критерій 4: боротьба з відмиванням коштів
За низкою законопроєктів триває робота - йдеться про майбутній закон про засади санкційної політики, про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.
Є також одне зауваження експертів: у листопаді під час ухвалення у другому читанні законопроєкту про запобігання та протидію відмиванню коштів депутати підтримали шкідливі поправки, які послаблюють фінансовий моніторинг публічних діячів всупереч стандартам FATF та вимогам Директиви ЄС 2015/849. Закон набув чинності, брак уваги до вирішення цієї проблеми - негативний тренд.
Загальна оцінка експертів - 6 балів з 10 (у минулій хвилі оцінювання було 5).
✔️Критерій 5: антиолігархічна реформа
Це, разом із конституційною реформою - один із найпроблемніших критеріїв. Але якщо у питанні КС генератором проблем була сама українська влада, то тут зауваження варто адресувати європейській стороні.
По суті, виконання критерію перебуває "в режимі очікування". ЄС вимагає від України підлаштувати та втілити "антиолігархічний закон" 2021 року у відповідності з порадами Венеційської комісії, однак висновку ВК, який дозволив би це зробити, досі немає (хоча за планом він мав бути наданий ще у грудні 2021 року).
❗️Загальна оцінка експертів - 2 бали з 10 (незмінне від минулої хвилі).
✔️Критерій 6: реформа у медіасфері
13 грудня ВРУ ухвалила закон про медіа, який 29 грудня підписав президент.
Експерти консорціуму оцінюють закон схвально. Проєкт був суттєво допрацьований перед ухваленням з урахуванням висновку ЄК та Ради Європи, а також рекомендацій національних гравців.
Загальна оцінка експертів - 9 балів з 10 (суттєве зростання; у минулій хвилі було 6).
✔️Критерій 7: законодавство щодо нацменшин
13 грудня, після довгих дебатів, критики з боку українських експертів та з урахуванням позиції Ради Європи, до якої був надісланий законопроєкт, Верховна рада ухвалила закон "Про національні меншини (спільноти) України".
Загальна оцінка експертів - 8 балів з 10 (суттєве зростання; у минулій хвилі було 5).
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Загалом процес рухається. Не завершений, яко деякі представники влади відрапортували ще у грудні, але прогрес є. Ось тільки навіщо було наїдатися лайна з відбором у КСУ, я хз. Попереджали ж.
Женщины в армиях мира...крутой видос ..👍🔱