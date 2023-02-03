Президент Євроради Мішель прибув до Києва на саміт Україна-ЄС: "Наша рішучість не послабиться"

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва на саміт Україна-ЄС.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Повернувся до Києва на саміт ЄС-Україна за участю глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента України Володимира Зеленського та голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Наша рішучість не послабиться. Ми також підтримуватимемо вас на кожному етапі вашого шляху до ЄС", - йдеться в повідомленні.

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