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Новини
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Лавров під час африканського турне не потрапив у дві країни, це вперше, - Кулеба

лавров

Під час нещодавного турне Африкою міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не зміг потрапити до двох країн. Таке сталося вперше.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю BBC News Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, "в цьому турне у Лаврова сталося дві прикрі несподіванки - у дві країни він не потрапив".

"На моїй пам'яті це вперше", - наголосив Кулеба.

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Лавров був у Африці у січні, відвідав чотири країни, зокрема ПАР та Анголу (ця країна проголосувала на підтримку України в ООН у жовтні). Був запланований візит до Ботсвани, але туди він не потрапив із невідомих причин. Гана та Мавританія, зазначає видання, незадоволені присутністю ПВК Вагнера в регіоні. До Мавританії Лавров все ж поїде цього місяця.

Кулеба каже, що знає, чому глава МЗС РФ не потрапив до Ботсвани, але не розкриває причини.

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"Але це, в принципі, сигнал. Ще вчора здавалося, що Росія беззастережно домінує в Африці, скрізь відчиняються двері і всі з обіймами їх приймають. А тут раптом починаються проблеми. Ну, таке життя. Бувають проблеми не лише на фронті, а й на дипломатичному фронті", - пояснив він.

Кулеба визнав, що ситуація з ПАР "буде складнішою, ніж з іншими", тому що країна належить до об'єднання БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР), і ця група "була створена як антитеза G7".

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"Але, наскільки мені відомо, візит Лаврова в ПАР не був безхмарним і було невдоволення і в політичному середовищі, і в громадянському суспільстві. Оскільки ПАР приймає російського міністра саме на тлі російської агресії", - зазначив глава МЗС.

Він додав, що "розумна дипломатія завжди полягає у використанні всіх можливостей, перш ніж робити жорсткі радикальні кроки та йти на розрив". Кулеба повідомив, що Київ продовжує працювати з урядом ПАР.

Автор: 

Африка (306) Лавров Сергій (1580) МЗС рф (959) росія (65073) ПАР (157) Кулеба Дмитро (3604) Гана (10)


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Топ коментарі
+8
у нас немає послиць-афроамериканок з досвідом сексологинь...
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03.02.2023 11:05
+7
Кулеба! А когда ты попадешь в ЮАР, Гану и Мавританию? Ведь там нет даже наших послов! Их места держат для дерьмака, татарова и резникова с яйцами!
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03.02.2023 10:59
+6
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03.02.2023 11:01
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Кулеба! А когда ты попадешь в ЮАР, Гану и Мавританию? Ведь там нет даже наших послов! Их места держат для дерьмака, татарова и резникова с яйцами!
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03.02.2023 10:59 Відповісти
у нас немає послиць-афроамериканок з досвідом сексологинь...
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03.02.2023 11:05 Відповісти
Абравітова Любов Олександрівна

Надзвичайний і Повноважний Посол України в ПАР, Республіці Мозамбік та Республіці Ботсвана
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03.02.2023 11:34 Відповісти
перш ніж волати як кіт якому яйця прищемили погугли трошки, невіглас
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03.02.2023 12:11 Відповісти
теж мені загадка. стара жилава коняка, там тільки в россолі вимочувати пару місяців доведеться. машку посилайте, та вже і проспиртована як треба.
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03.02.2023 11:00 Відповісти
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03.02.2023 11:01 Відповісти
шось то вони з лукадрищом по африкам розїздились,гроші ховають або чекають на допомогу...)(уйло ж африканським країнам списав борги
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03.02.2023 11:02 Відповісти
Ммуу ммм..Мна га..мнаг...Бллляя хрєн вимовиш. Зімбабва Лука короче
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03.02.2023 11:08 Відповісти
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03.02.2023 12:03 Відповісти
BRICs, це не група, а абревіатура, вигадана фінансовим аналітиком Goldman and Sachs Джоном О'Нілом у 2011, для позначення країн із стримко розвиваючуюся економікою, яка до 2050 має обігнати усіх.

Наразі вже зрозуміло, що букви "R" до 2050 року вже не буде, як державного утворення, а буква "С" взагалі поставила під питання розвиток власної економіки.
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03.02.2023 11:05 Відповісти
Звідки ви берете інфу, взагалі то там Мароко захопило шматок і геноцидить західносахарійців.
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03.02.2023 11:38 Відповісти
1975 року Іспанія передала адміністративний контроль над територією спільному управлінню Марокко (яке офіційно претендує на територію з 1957 року)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0#cite_note-6 [6] та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Мавританії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0#cite_note-MINURSO-5 [5] . Спалахнула війна між цими країнами та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 сахравійським націоналістичним рухом, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE Фронтом ПОЛІСАРІО , який проголосив САДР з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D1%83_%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96 урядом у вигнанні в алжирському https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%84 Тіндуфі . Зрештою Мавританія відкликала свої претензії 1979 року, а Марокко забезпечило собі фактичний контроль над більшою частиною краю, включаючи усі великі міста і більшість природних ресурсів. Організація Об'єднаних Націй вважає Фронт ПОЛІСАРІО законним представником сахравійського народу і стверджує, що сахраві мають право на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F самовизначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0#cite_note-G%C3%A4nzleLeruth2019-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0#cite_note-8 [8] .
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03.02.2023 11:39 Відповісти
Вибачте, помилився
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03.02.2023 12:07 Відповісти
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03.02.2023 11:11 Відповісти
расия - срана третьего мира, куда б они еще ездили?!
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03.02.2023 11:14 Відповісти
Какой сокрушительный удар по космической отрасли засрашки. Не будет договора с Ботсваной в этой сфере
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03.02.2023 11:20 Відповісти
У Ботсваны очень жесткие ветеринарные нормы по ввозу парнокопытных 🐴
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03.02.2023 12:13 Відповісти
Лошадь не парнокопытное.
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03.02.2023 12:42 Відповісти
Даже армянский коняка Калантаряка?
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03.02.2023 12:53 Відповісти
Согласен. Но речь идёт о новом виде - лаптекопытных.
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03.02.2023 14:46 Відповісти
Мабуть конякам до тих держав в"їзд заборонений.
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03.02.2023 12:41 Відповісти
Коняка, шо с ліДцом
Навіть голодуюча Африка відмовилася споживати тухлу конину
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03.02.2023 12:47 Відповісти
Після 1990 ПАР стрімко стала перетворюватися у великий бантустан. І наразі процес практично завершений.
Сподіваюсь що провінція Кейп від них таки відколеться.
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03.02.2023 13:46 Відповісти
Там просто от засухи не урожай овса
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03.02.2023 15:17 Відповісти
 
 