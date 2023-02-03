Лавров під час африканського турне не потрапив у дві країни, це вперше, - Кулеба

Під час нещодавного турне Африкою міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не зміг потрапити до двох країн. Таке сталося вперше.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю BBC News Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, "в цьому турне у Лаврова сталося дві прикрі несподіванки - у дві країни він не потрапив".

"На моїй пам'яті це вперше", - наголосив Кулеба.

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Лавров був у Африці у січні, відвідав чотири країни, зокрема ПАР та Анголу (ця країна проголосувала на підтримку України в ООН у жовтні). Був запланований візит до Ботсвани, але туди він не потрапив із невідомих причин. Гана та Мавританія, зазначає видання, незадоволені присутністю ПВК Вагнера в регіоні. До Мавританії Лавров все ж поїде цього місяця.

Кулеба каже, що знає, чому глава МЗС РФ не потрапив до Ботсвани, але не розкриває причини.

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"Але це, в принципі, сигнал. Ще вчора здавалося, що Росія беззастережно домінує в Африці, скрізь відчиняються двері і всі з обіймами їх приймають. А тут раптом починаються проблеми. Ну, таке життя. Бувають проблеми не лише на фронті, а й на дипломатичному фронті", - пояснив він.

Кулеба визнав, що ситуація з ПАР "буде складнішою, ніж з іншими", тому що країна належить до об'єднання БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР), і ця група "була створена як антитеза G7".

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"Але, наскільки мені відомо, візит Лаврова в ПАР не був безхмарним і було невдоволення і в політичному середовищі, і в громадянському суспільстві. Оскільки ПАР приймає російського міністра саме на тлі російської агресії", - зазначив глава МЗС.

Він додав, що "розумна дипломатія завжди полягає у використанні всіх можливостей, перш ніж робити жорсткі радикальні кроки та йти на розрив". Кулеба повідомив, що Київ продовжує працювати з урядом ПАР.