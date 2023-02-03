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Новини Війна
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Кулеба запропонував Зеленському вирішити, чи розірвати відносини з Тегераном: "Рішення може бути ухвалене в будь-який момент"

зеленський

Глава МЗС Дмитро Кулеба запропонував президенту Володимиру Зеленському вирішити, чи розривати дипломатичні відносини з Іраном.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, хто бив по об'єктах військової інфраструктури в Ірані. Ми Ірану нічого злого історично не зробили. Вони почали постачати бойові дрони-камікадзе Росії. Вони перетнули межу. Це наш сигнал Ірану - яким би вигідним не здавалося вам співробітництво з Росією проти України, запевняємо вас, що негативні наслідки цього співробітництва в рази перевищать будь-яку вигоду. Далі вже рішення Ірану, як їм діяти", - зазначив міністр.

На запитання, чи буде розрив дипломатичних відносин із Іраном, Кулеба сказав: "Ви знаєте, що я вніс таку пропозицію на розгляд президента, це питання є абсолютно відкритим. Рішення може бути ухвалене в будь-який момент в залежності від подальшої поведінки Ірану".

Читайте: Поки не зафіксовано постачання Росії іранських балістичних ракет, - ГУР МО

Автор: 

дипломатія (711) Зеленський Володимир (23775) Іран (2026) Кулеба Дмитро (3604)


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оце плять,швидкість реагування!!! А з білорусією ні?там то все ок?
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03.02.2023 11:08 Відповісти
Как можно разрывать отношения с Беларуской ССР. А откуда зеля будет брать битум на закрытие неба?
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03.02.2023 14:20 Відповісти
а что там вонючий китай и провонявшаяся индия? две страны-проститутки, не осудившие агрессию расии против Украины...
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03.02.2023 11:10 Відповісти
С такой внешней политикой зеленых соплей Украина скатывается в пропасть!
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03.02.2023 11:23 Відповісти
Зебилы с белопарашей взасос. Како там Тегеран....
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03.02.2023 11:29 Відповісти
Главное не спешить - "не фсьо так однозначно"🤡🤡🤡
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03.02.2023 11:41 Відповісти
Нужно вести переговоры, убеждая иранцев так и этак не давать баллистические ракеты РФ, а еще лучше перестать давать дроны-камикадзе. Вот это называется дипломатия. Убеждать, угрожать, настаивать, вести диалог и так далее. А послать нафиг, это крайняя мера - это любой дурак сможет. Если ракеты дадут рашистам - вот тогда посылать нужно, но тогда это будет провал дипломатов.
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03.02.2023 12:47 Відповісти
А пом'ятаєте як після того як збили іранці літак МАУ, але до того як нашли чорний ящик Зеля сказав що це була технична аварія ?
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03.02.2023 14:46 Відповісти
Разорвут отношения но только после того когда в Украину полетят иранские баллистические ракеты.
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03.02.2023 15:20 Відповісти
 
 