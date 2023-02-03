Кулеба запропонував Зеленському вирішити, чи розірвати відносини з Тегераном: "Рішення може бути ухвалене в будь-який момент"

Глава МЗС Дмитро Кулеба запропонував президенту Володимиру Зеленському вирішити, чи розривати дипломатичні відносини з Іраном.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, хто бив по об'єктах військової інфраструктури в Ірані. Ми Ірану нічого злого історично не зробили. Вони почали постачати бойові дрони-камікадзе Росії. Вони перетнули межу. Це наш сигнал Ірану - яким би вигідним не здавалося вам співробітництво з Росією проти України, запевняємо вас, що негативні наслідки цього співробітництва в рази перевищать будь-яку вигоду. Далі вже рішення Ірану, як їм діяти", - зазначив міністр.

На запитання, чи буде розрив дипломатичних відносин із Іраном, Кулеба сказав: "Ви знаєте, що я вніс таку пропозицію на розгляд президента, це питання є абсолютно відкритим. Рішення може бути ухвалене в будь-який момент в залежності від подальшої поведінки Ірану".

Читайте: Поки не зафіксовано постачання Росії іранських балістичних ракет, - ГУР МО