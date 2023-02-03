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Новини
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У справі Насірова про хабар у 722 млн грн завершено слідство, - САП

насіров

Слідство у справі щодо колишнього голови очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника, яких підозрюють в отриманні хабара в розмірі 722 млн грн, завершено.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Установлено, що протягом 2015 -2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

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Хабар нарахували в іноземній валюті (5,5 млн доларів та 21 млн євро) через низку компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів.

Кошти, за даними слідства, виводили через підприємства-нерезиденти, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Насіров, його радник та інші особи, переважно родичі.

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"Для перерахування коштів між вказаними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту", - пояснили в САП.

Дії Насірова кваліфікували ч. 4 ст. 368 ККУ (підкуп особи, яка надає публічні послуги), його радника - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ (підкуп та співучасть). Слідство щодо власника агрохолдингу ще триває.

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Правоохоронці закінчили слідство щодо Насірова та його радника. Матеріали справи відкрили для адвокатів екс-глави ДФС.

Автор: 

хабар (4700) слідство (130) Насіров Роман (983) САП (2216)


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Топ коментарі
+10
А стоимость пледа включена в сумму?
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03.02.2023 11:19
+9
С такой скоростью и результатами борьбы с коррупцией Украина будет в ЕС лет через 200 !!
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03.02.2023 11:20
+7
слідство закінчили...нууууууу...І Хдє дєньгі ?
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03.02.2023 11:17
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слідство закінчили...нууууууу...І Хдє дєньгі ?
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03.02.2023 11:17 Відповісти
А стоимость пледа включена в сумму?
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03.02.2023 11:19 Відповісти
Ни один плед во время сдедствия ни один плед не пострал.Выплатят амортизацию.😉
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03.02.2023 11:56 Відповісти
єто бонус
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03.02.2023 11:57 Відповісти
Плєд моль трахнула, він потерпілий наразі по справі.
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03.02.2023 12:34 Відповісти
й що тепер? мабуть закриють, тому що спливли всі сроки, або насіров дуже хворий...
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03.02.2023 11:19 Відповісти
а він взагалі зараз на Україні чи десь в Монако?
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03.02.2023 11:39 Відповісти
С такой скоростью и результатами борьбы с коррупцией Украина будет в ЕС лет через 200 !!
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03.02.2023 11:20 Відповісти
В задниц точно будем!
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03.02.2023 11:28 Відповісти
Ахахаха)) три кацапські пєтушка, зареєстровані тиждень тому, розповідають про те, що Україна не буде в ЄС. ***, ну ви і клоуни
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03.02.2023 11:41 Відповісти
може взагалі "пєтушок" один, аккаунти різні
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03.02.2023 11:58 Відповісти
Насиров:
- У вас нет доказательств! Листочка с желаниями нет, а на нет и суда нет !
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03.02.2023 11:34 Відповісти
Картатий плед він хоч зберіг щоб влаштовувати "вистави" в суді?
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03.02.2023 11:54 Відповісти
дивлюсь на роки "роботи" Насірова і не вірю очам! Адже я стала думка що коррупція почалась в 2019
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03.02.2023 11:56 Відповісти
Ну його ще і при Порошенку і взяли на цій корупції.. але на пику він типова зелень, як на мене
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03.02.2023 12:00 Відповісти
Я на ваші звинувачення насірав - сказав Порошенкові Насіров,а Зєлю я не боюсь бо на пику я типова зєлєнь...Не вийшло...і про що це говорить?
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03.02.2023 13:50 Відповісти
Приємно спостерігати за оперативною роботою маладой Ze команди! Слідство тривало всього 6 років! Сподіваюсь побачити перші посадки ще до 2050! Саме ПОсадки, а не ПЕРЕсадки як з кулебою.
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03.02.2023 12:43 Відповісти
Подивимося, чи перетвориться ковдра в клітинку у вікно в клітинку.
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03.02.2023 13:39 Відповісти
Слідство закінчили, картату ковдру забрали, лікарняний виписали, справу скоро закриють за давністу Гроші не повернуть ніколи
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03.02.2023 13:54 Відповісти
І де це чмо зараз, за гратами чи на морях?
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03.02.2023 15:52 Відповісти
And what?
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03.02.2023 20:55 Відповісти
 
 