У справі Насірова про хабар у 722 млн грн завершено слідство, - САП

Слідство у справі щодо колишнього голови очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника, яких підозрюють в отриманні хабара в розмірі 722 млн грн, завершено.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Установлено, що протягом 2015 -2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

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Хабар нарахували в іноземній валюті (5,5 млн доларів та 21 млн євро) через низку компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів.

Кошти, за даними слідства, виводили через підприємства-нерезиденти, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Насіров, його радник та інші особи, переважно родичі.

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"Для перерахування коштів між вказаними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту", - пояснили в САП.

Дії Насірова кваліфікували ч. 4 ст. 368 ККУ (підкуп особи, яка надає публічні послуги), його радника - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ (підкуп та співучасть). Слідство щодо власника агрохолдингу ще триває.

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Правоохоронці закінчили слідство щодо Насірова та його радника. Матеріали справи відкрили для адвокатів екс-глави ДФС.