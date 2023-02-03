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Минулої ночі ЗСУ знищили опорний пункт військ РФ на Кінбурнській косі, - ОК "Південь"

коса,знищення,кінбурнська

Російські окупаційні війська продовжують стягувати озброєння на Кінбурнську косу. Українські сили завдають результативних ударів по ворожих позиціях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це у коментарі 24 каналу повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк.

За її словами, минулої ночі у ЗСУ "є досягнення". Було знищено черговий опорний пункт військ РФ, який вони облаштували на Кінбурнській косі - це дві одиниці техніки, є поранені серед особового складу.

Гуменюк уточнила, що про втрати окупантів стало відомо із радіоперехоплень.

Вона зазначила, що українські захисники відстежують кожен раз, коли окупанти стягують сили на Кінбурнську косу і продовжують завдавати ударів, через що війська РФ не перебувають там постійно.

Тим не менш, оскільки війська РФ мають можливість звозити сили на Кінбурнську косу сушею, вони постійно стягують туди нове озброєння і обстрілюють Очаківський напрямок, щоб не включати Миколаївську область у зернову угоду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано військових РФ, які обстрілюють Очаків з Кінбурнської коси. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17309) Гуменюк Наталія (804) ЗСУ (7531) Кінбурнська коса (23)


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Кинбурнская коса - это полигон по отстрелу орков. И если этого не происходит, то это исключительно проебы нашей разведки. Наши БПЛА должны быть круглосуточно в воздухе над этой косой. Даже дишманские "Мавики" за 3000$. Пусть они их отстреливают ракетами по 50 000$
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03.02.2023 11:21 Відповісти
В Херсонской обл. далеко не то же самое. Там другой ландшафт и совершенно другие силы сосредоточены. Кроме того, они на лев.берегу задолго до отхода готовили новые линии обороны. Там есть куда и как закопаться и спрятаться.
На Кинбурнской косе всего этого нет. Там голый песок на десятки км.
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03.02.2023 11:58 Відповісти
Це ви відкрили нік, щоб написати про некомпетентність командування....самі як хоч гривню на дрони перевели? Якщо є кошти на інтернет, то і на допомогу можна знайти.
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03.02.2023 12:08 Відповісти
Нарешті той гнійник видалили.
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03.02.2023 12:30 Відповісти
Там десь у лісах працюють наші спецназівці. Бережіть себе, морськи котики.
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03.02.2023 12:43 Відповісти
Військовим які знходяться біля кінбурськой з цього місяця сказали що вони не знаходяться в зоні бойових дій. Хоча кожен день там прильоти з РСЗВ та важкої артилерії. І платити бойові не будуть. Як це розуміти.
Людям які ризикують життям не будуть платить.
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03.02.2023 22:24 Відповісти
 
 