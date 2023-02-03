Минулої ночі ЗСУ знищили опорний пункт військ РФ на Кінбурнській косі, - ОК "Південь"

Російські окупаційні війська продовжують стягувати озброєння на Кінбурнську косу. Українські сили завдають результативних ударів по ворожих позиціях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це у коментарі 24 каналу повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк.

За її словами, минулої ночі у ЗСУ "є досягнення". Було знищено черговий опорний пункт військ РФ, який вони облаштували на Кінбурнській косі - це дві одиниці техніки, є поранені серед особового складу.

Гуменюк уточнила, що про втрати окупантів стало відомо із радіоперехоплень.

Вона зазначила, що українські захисники відстежують кожен раз, коли окупанти стягують сили на Кінбурнську косу і продовжують завдавати ударів, через що війська РФ не перебувають там постійно.

Тим не менш, оскільки війська РФ мають можливість звозити сили на Кінбурнську косу сушею, вони постійно стягують туди нове озброєння і обстрілюють Очаківський напрямок, щоб не включати Миколаївську область у зернову угоду.

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