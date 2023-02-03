Двом зрадникам з Херсонщини, які допомагають російським загарбникам легалізувати свою "владу" на тимчасово окупованих територіях, оголошено про підозру, - СБУ

СБУ задокументувала злочинну діяльність ще двох зрадників, які добровільно погодилися співпрацювати з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Управління СБ України в Херсонській області.

"Один з них прийняв пропозицію представників окупаційної влади очолити "Службу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Херсонской области". Інший – обійняти посаду так званого "начальника юридичного відділу" цього ж незаконно створеного органу", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, псевдоочільник мав прямі контакти з керівництвом окупаційної влади. Саме він координував діяльність так званої "Служби", про що звітував представникам ФСБ. Зрадник виконував вказівки російської окупаційної влади щодо будівництва фортифікаційних споруд.

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Відомим є факт його зрадницької діяльності під час тимчасової окупації Херсона ще у колективі проукраїнськи налаштованих співробітників ДСНС. Він відвідував підрозділи колег з метою їх "перетягнення" до співпраці з окупаційною владою. Крім цього, перешкоджав вивезенню спецтехніки на підконтрольну Україні територію.

"Юрист" окупаційного органу безпосередньо підпорядковувався своєму "керівнику". До його обов’язків входило: формування структури, укомплектовування штату, агітація діючих співробітників переходити на бік окупантів.

Напередодні деокупації Херсона обидва зрадники втекли. Зараз продовжують виконувати злочинні завдання окупаційної влади у тимчасово окупованому Генічеську.

Наразі обом зрадникам оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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