Сьогодні у деяких районах Києва можливі звуки вибухів - на Десні підриватимуть льодовий затор

Сьогодні, 3 лютого, на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів.

Про це в телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.



"Підрив криги здійснюватимуть сапери. Такі вимушені заходи необхідні, аби знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.



Не панікуйте! Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів!" - йдеться в повідомленні.

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