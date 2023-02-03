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Сьогодні у деяких районах Києва можливі звуки вибухів - на Десні підриватимуть льодовий затор

десна,підрив,лід

Сьогодні, 3 лютого, на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів.

Про це в телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Підрив криги здійснюватимуть сапери. Такі вимушені заходи необхідні, аби знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.

Не панікуйте! Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Київщині вдалося розблокувати крижаний затор на Десні, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4445) Київ (19445) Десна (30)


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