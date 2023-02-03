Минулої доби росіяни понад сотню разів вдарили по прикордонню Сумщини та Чернігівщини, - Держприкордонслужба
2 лютого російські військові із застосуванням гранатометів, стрілецької зброї, РСЗВ та мінометів понад 100 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
У першій половині дня російські окупанти накрили територію Білопільської громади з мінометів, нараховано понад два десятки прильотів. Ввечері в прикордонні цієї ж громади пролунало з пів сотні пострілів з 30-мм станкового автоматичного гранатомета та декілька черг зі стрілецької зброї.
По Середино-Будській громаді противник вів мінометний обстріл – зафіксовано 4 прильоти. В результаті обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.
У другій половині дня противник з російського населеного пункту Козине накрив територію Шалигинської громади з реактивних систем залпового вогню, загалом пролунало близько двох десятків вибухів.
По прикордонню Есманської громади противник тричі відкривав мінометний вогонь – зафіксовано 18 прильотів. У результаті обстрілів пошкоджено 4 приватні будинки, колишня будівля дитсадка та трактор який знаходився на подвір’ї.
Крім цього, в прикордонні Новгород-Сіверської територіальної громади також пролунало шість вибухів від розриву мін.
Також російські загарбники тричі відкривали вогонь з мінометів 120 мм калібру по території Семенівської громади, пролунало 17 вибухів.
За результатами обстрілів, на щастя, обійшлося без людських жертв.
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