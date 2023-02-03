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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби росіяни понад сотню разів вдарили по прикордонню Сумщини та Чернігівщини, - Держприкордонслужба

донеччина,обстріл

2 лютого російські військові із застосуванням гранатометів, стрілецької зброї, РСЗВ та мінометів понад 100 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

У першій половині дня російські окупанти накрили територію Білопільської громади з мінометів, нараховано понад два десятки прильотів. Ввечері в прикордонні цієї ж громади пролунало з пів сотні пострілів з 30-мм станкового автоматичного гранатомета та декілька черг зі стрілецької зброї. 

По Середино-Будській громаді противник вів мінометний обстріл – зафіксовано 4 прильоти. В результаті обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.

У другій половині дня противник з російського населеного пункту Козине накрив територію Шалигинської громади з реактивних систем залпового вогню, загалом пролунало близько двох десятків вибухів.

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По прикордонню Есманської громади противник тричі відкривав мінометний вогонь – зафіксовано 18 прильотів. У результаті обстрілів пошкоджено 4 приватні будинки, колишня будівля дитсадка та трактор який знаходився на подвір’ї.

Крім цього, в прикордонні Новгород-Сіверської територіальної громади також пролунало шість вибухів від розриву мін. 

Також російські загарбники тричі відкривали вогонь з мінометів 120 мм калібру по території Семенівської громади, пролунало 17 вибухів.

За результатами обстрілів, на щастя, обійшлося без людських жертв.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5967) обстріл (28378) Сумська область (3651) Чернігівщина (1584)


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І шо 🤔 Гдєатвєтка, сциклива, продажна зелена мразота, ілієтадругоє 😝😝😝😝😜🤪
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03.02.2023 11:49 Відповісти
Чому ми не відповідаємо на ці обстріли як бють вони треба бити по них тав само.
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03.02.2023 12:14 Відповісти
Складові Сил оборони продовжують захищати Україну від російських загарбників -так відповіли прикордрнники.....
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03.02.2023 12:23 Відповісти
 
 