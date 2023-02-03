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Новини
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Двох підприємців підозрюють у розкраданні майже 120 млн гривень на закупівлі продуктів для військових. ФОТОрепортаж

СБУ викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Служби безпеки.

"Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

За матеріалами слідства, посадовці одного з департаментів Міноборони уклали угоди з керівниками двох комерційних структур на постачання оптових партій продовольства до місць дислокації військових. Бюджетні гроші було переведено на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази і технологічного обладнання для надання відповідних послуг.

Замість постачання до ЗСУ визначених обсягів продовольчої продукції учасники схеми виводили кошти у тінь через низку афілійованих фірм", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними СБУ,  на підставі зібраних доказів двом керівникам підприємств, задіяних у схемі, вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

"Триває розслідування для встановлення причетності посадовців Міноборони до протиправної діяльності. Крім цього, на Київщині співробітники СБУ викрили командира однієї з військових частин на розкраданні майже 2,4 млн грн, виділених на харчування особового складу. До незаконної діяльності він залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів, які вносили недостовірні відомості до звітної документації для приховування "відкату" ,- додали у Службі безпеки.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання міри запобіжного заходу.

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Двох підприємців підозрюють у розкраданні майже 120 млн гривень на закупівлі продуктів для військових 01
Двох підприємців підозрюють у розкраданні майже 120 млн гривень на закупівлі продуктів для військових 02
Двох підприємців підозрюють у розкраданні майже 120 млн гривень на закупівлі продуктів для військових 03
Двох підприємців підозрюють у розкраданні майже 120 млн гривень на закупівлі продуктів для військових 04
Двох підприємців підозрюють у розкраданні майже 120 млн гривень на закупівлі продуктів для військових 05
Двох підприємців підозрюють у розкраданні майже 120 млн гривень на закупівлі продуктів для військових 06
Двох підприємців підозрюють у розкраданні майже 120 млн гривень на закупівлі продуктів для військових 07
Двох підприємців підозрюють у розкраданні майже 120 млн гривень на закупівлі продуктів для військових 08
Двох підприємців підозрюють у розкраданні майже 120 млн гривень на закупівлі продуктів для військових 09
Двох підприємців підозрюють у розкраданні майже 120 млн гривень на закупівлі продуктів для військових 10

Автор: 

Міноборони (7345) СБУ (12801) закупівлі (3368)


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Топ коментарі
+29
Вам не здається, що всі ці викриття останніх днів - це постановки кварталу95, аби перебити магатомільярдний зашквар рєзнікова?!
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03.02.2023 11:52
+28
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03.02.2023 11:59
+14
Цікаво, хоч хтось не наживається на харчах для ЗСУ
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03.02.2023 11:52
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"технічна помлика в договорі" (с) резніков
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03.02.2023 11:52 Відповісти
А гроші хотіли повернути, но на порозі зіштовхнулися з убс.
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03.02.2023 12:26 Відповісти
Завербувати і впровадити в російську армію. Вони її швиденько розкрадуть. В Росію комісія з Вашингтону не приїде.
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03.02.2023 18:51 Відповісти
Цікаво, хоч хтось не наживається на харчах для ЗСУ
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03.02.2023 11:52 Відповісти
Я
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03.02.2023 12:11 Відповісти
ВОЇНИ ЗСУ.
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03.02.2023 12:24 Відповісти
"Двух предпринимателей подозревают в хищении почти 120 млн гривен."
Это уже не украинцы, зто совки, мутантская цивилизация такая, без стыда и совести, раз в военное время способны на такое.. Расстрелять на месте по закону военного времени - и делу конец. Сто штук расстреляют - а остальные десять тыщ или сбегут куда-нибудь или сдадутся на месте, и воздух чище станет..
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03.02.2023 14:41 Відповісти
Вам не здається, що всі ці викриття останніх днів - це постановки кварталу95, аби перебити магатомільярдний зашквар рєзнікова?!
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03.02.2023 11:52 Відповісти
Резнікова судити треба, але оце ваше "постановки кварталу95" тхнуть кремлівськими методичками.
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03.02.2023 12:14 Відповісти
Все что мешает власти красть это кремлевские методички.
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03.02.2023 12:16 Відповісти
Є за що критикувати владу, починаючи з того ж Резнікова та його великим факапом, але зрадофіли якось дуже охоче їдять ггеть усі рашистські ІПСО, котрі критикують владу, навіть якщо в цих ІПСО кидаються у вічі чергові пекельні борошна.
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03.02.2023 12:40 Відповісти
Я в другой теме как раз написал. Информация сама по себе не ИПСО. ИПСО играет на эмоциях. А в фактах воровства, коррупции и прочего ИПСО нет вообще.
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03.02.2023 12:48 Відповісти
Есть то самое дело Бигуса и Свинарчуков. Бигусу попала инфа как наши контрабандой покупали детали. В итоге Бигус перекрутил всю эту инфу, подав информацию манипулятивно. А наши СМИ подхватили, не разбираясь в инфе. Итог - те самые свинки Нацгвардии. Вот это образцовое ИПСО.
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03.02.2023 12:54 Відповісти
Патроны и одногривневые купюры просто умиляют! Хорошо трудятся орлы лейтенанта баканова!
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03.02.2023 11:52 Відповісти
Упаковки п'ятисоток Зорке Око не помітив, буває, в кожного своя ціна
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03.02.2023 11:57 Відповісти
тебе кто платит, подоляк или баканов?
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03.02.2023 12:24 Відповісти
І що, жодного не застрелили пріпапіткєазатьсапротівлєніє🤔🧐😁 Да єта таваріщі ахвіцєрі явно ваша нєдаработка, а у каждай нєдаработкі єсть ім'я і хвамілійо
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03.02.2023 11:52 Відповісти
Подєльнікі Рєзніка по 17.
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03.02.2023 11:52 Відповісти
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03.02.2023 11:59 Відповісти
Стирчать вуха єрмака і рєзнікрва !!!!
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03.02.2023 11:53 Відповісти
Пора ,*****, на цих під...ів Піночета!!!
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03.02.2023 11:56 Відповісти
ця схема стара як світ..., на жаль ніхто не поспішає її ліквідувати..., коли люди, які є розпорядниками бюджетних коштів швидко перераховують їх тим фірмам, хто не має змоги виготовити продукцію, щось переробляти, щось ремонтувати, або щось купувати..., тому що вони є фіктивні, та це ніхто не перевіряє чомусь...
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03.02.2023 11:57 Відповісти
знайшли "стрєлочників", цапи-відбувайли. Народ зовсім за дурнів держать, хоча так і є на жаль
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03.02.2023 11:59 Відповісти
а міністру оборони до сріки що в його відомстві крадуть, він нє прі чьом?
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03.02.2023 12:03 Відповісти
Як це нє прі чьом? Він їх відверто виправдовує. А винні журналісти... і кури мабуть...
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03.02.2023 13:42 Відповісти
А що там по 'рєзнікаву' з чотирма мільярдами? Чи він ''свій чувак , і там всьо чьотко"?
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03.02.2023 12:06 Відповісти
_Це вже не крові?
-Та ні, це на яйцях
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03.02.2023 12:10 Відповісти
А скільки це буде в дронах,або в тепловізорах,або в автівках,на які збирають волонтери?🤔
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03.02.2023 12:10 Відповісти
підприємці.... а вони самі забігли туди з торбами для купюр? Чи їх спеціально створили для цього? Питання, звісно, риторичне.....
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03.02.2023 12:13 Відповісти
Продукти - це товар.

Аванс платиться через Прозорро тільки на роботи і ніколи на товар.

Щоб сплатити за товар, треба документально оформити факт постачання.

Якшо проплатили, то документ про приймання товару є в наявності.

І ставили там підпис в графі "Прийняв" зовсім не підприємці.
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03.02.2023 16:21 Відповісти
Підприємці,влада, всі хто хоче ті й крадуть,а потім дивуються чому це Україна в такому стані опинилася перед початком війни, тому що за ті гроші які накрали у нас в суспільстві можна би було побудувати флот,накрити залізним куполом країну,побудувати тисячу оплотів, налагодити будівництво ракет великої дальності і так далі,але воно що комусь треба було? всі думали тільки як на Україні збагатитися особисто, і в результаті навіть одягом військових не можем забезпечити
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03.02.2023 12:17 Відповісти
Одна пані тут писала мені, що війна багато чого змінила в головах людей.....Ніхуя...На жаль..
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03.02.2023 12:17 Відповісти
Змінила, але далеко не у всiх.
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03.02.2023 12:36 Відповісти
У вас є хоча б один приклад, коли хабарник перестав брати гроші бо почалась війна????
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03.02.2023 16:59 Відповісти
Учитывая геморой связанный с бюджетными деньгами, прокладки были, есть и будут! Ни одна серьезная и солидная фирма не допустит рисков блокирования всей работы предприятия каким- нибудь мелким налоговиком, т.к. у него "возникли вопросы по расходу бюджетных средств".
Необходимо менять не просто систему закупок в МО, но полностью всю систему контроля/проверок бизнеса со стороны контролирующих структур. Если этого не будет сделано (а этого не будет сделано), то одни прокладки поменяют на другие прокладки. И коррупционное шапито с закупками продолжится дальше.
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03.02.2023 12:27 Відповісти
Кляті комерси соблазнили світлих людей з міноборони і під статтю підвели!
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03.02.2023 12:43 Відповісти
Ти бач як активізувалися - кожен день щось находять. Варто просто було журналісту виявити закупку яєць по 200 грн за десяток.
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03.02.2023 13:14 Відповісти
Та й яйця по 17 в деяких випадках виявилися лише на папері, до військових вони не доходили.
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03.02.2023 13:46 Відповісти
От і знайшли цапів відбувайлів Шапіто блін
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03.02.2023 13:49 Відповісти
Так це прямий обов'язок чиновників контролювати приватних постачальників. В першу чергу треба притягати їх до відповідальності.
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03.02.2023 14:22 Відповісти
Надо искать откуда ноги растут. Такие массовые махинации не могут происходить без прикрытия с верху.
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03.02.2023 15:24 Відповісти
А чего их искать-то? Каждый день их по телеку показывают
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03.02.2023 16:38 Відповісти
Цікаво, а хтось цікавився, де беруться гроші на усі ці застави?!
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04.02.2023 01:00 Відповісти
Перш домовили відкати. Тоді експропріювали 1 сторону. Друга буде правити і придумувати нове постачання. НЕП! так робив мумій в 20х. Перш дозволив приватний бінес, тоді послав босяків , правда тоді босяки не роззувалися. Така собі псевдо експропріація козлів відпущення
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04.02.2023 03:36 Відповісти
Для очень честных...
Воровство является отличительной особенностью местного чиновника.
Рашка на этом веками стояла и стоять будет, а мы...как карта ляжет.
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04.02.2023 10:39 Відповісти
 
 