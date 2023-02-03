УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11123 відвідувача онлайн
Новини
5 858 68

Курс історії в російських ВНЗ починатиметься з Київської Русі й закінчуватиметься "СВО"

россия,пропаганда,зет

В Росії розробили новий курс історії для вищих навчальних закладів. Він закінчуватиметься вивченням російської агресії проти України, яку в РФ називають "спеціальною військовою операцією".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Міністр науки РФ Валерій Фальков каже, що курс має перш за все не просвітницьку, а виховну мету.

"У нас є велика мета - виховання громадянина, який усвідомлює причетність до історії Росії, відчуває свою відповідальність за її сьогодення та майбутнє", - сказав він.

Дивіться: "Де воїни з Північної Кореї!? Чому строковики не на фронті!? І чому там не запроваджено смертної кари!?", - нова істерика пропагандиста Соловйова. ВIДЕО

Фальков додав, що "російській молоді потрібна опора у вигляді достовірних знань".

Одне із завдань курсу - пояснити студентам, що "протягом російської історії сильна центральна влада мала найважливіше значення для збереження національної державності".

Про проблеми й протиріччя в російській історії викладачам рекомендують розповідати, уникаючи "негативного ухилу та очорнювання".

Також читайте: В курс історії в російських школах додали розділ про "СВО"

Курс закінчуватиметься "відмовою США, НАТО та ЄС від обговорення загроз національній безпеці Росії", "озброєними провокаціями та підготовкою українським режимом силового захоплення республік Донбасу" і, нарешті, повномасштабним вторгненням російських військ в Україну, яке в рамках курсу називатимуть "проведенням СВО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не вдалося мотивувати росіян для затяжної війни в Україні, - ISW

Автор: 

історія (1071) пропаганда (2799) росія (65073) вища освіта (208)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
03.02.2023 12:21
+12
Все вірно! Після цієї так званої ''сво'' історія рашки як країни закінчиться.
показати весь коментар
03.02.2023 12:01
+10
Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Россия так же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.
показати весь коментар
03.02.2023 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в назві новини байда, бо наразі у кацапів є "дрєвня" Русь і аж ніяк не "Київська"
показати весь коментар
03.02.2023 11:59 Відповісти
А Ви ніколи не допускали, що Байда і Байден, мають щось спільне. Ми з росіянами різні. Росіяни угро-фіни. Українці -Галли! Галичина, випадковість, набір звуків?!
показати весь коментар
03.02.2023 12:12 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2023 12:14 Відповісти
Буковина - буконьєри, Карибське море.
показати весь коментар
03.02.2023 12:15 Відповісти
Шукайте відповідь у гальських діалектах.
показати весь коментар
03.02.2023 12:20 Відповісти
Мешканець Карпат зрозуміє хорвата, які прийшли з Карпат, но навряд мешканця Бретані чи іберийця.
показати весь коментар
03.02.2023 12:23 Відповісти
Млын кельтское мельница, юнак - юноша, стре - река, скло - чистый, ясный, прозрачный, дыра и нора это на кельтском одно слово - дырка. ПС. Склавины с кельтского: вин - множественное число от бин - обряд, т.е. люди понятного обряда (единоверцы, дубам поклонялись). Древляне от дре - дуб, а дуб на кельтском черный. Друид от дре - тот кто поклоняется дубам.
показати весь коментар
03.02.2023 13:15 Відповісти
Вибачте! Поки ми будемо продовжувати вірити в байки про русичів, це буде використовувати поребрікю Ми Галли, пращурів яких хрестив Володимир! Призвіщам українців тисячі років. І в більшості, гальські.
показати весь коментар
03.02.2023 13:22 Відповісти
Та ні!!! Вибачайте також, але генетика вказує на те, що в Україні переважають носії галогрупи R1a, яка вказує на слов'янське коріння населення!
показати весь коментар
03.02.2023 17:28 Відповісти
Так і бачу тему лекції "Київська Русь і піндоси".
показати весь коментар
03.02.2023 12:01 Відповісти
там суть що Київська Русь це расея а ніякої України нікада нєбило патмушта бить нє магло
показати весь коментар
03.02.2023 12:02 Відповісти
Тоді за логікою, Україна це расея, а ті болота це провінція.
показати весь коментар
03.02.2023 12:04 Відповісти
так і є...вони ж будуть вбивати в голови молоді зо виганяють з Києва пантерохвошиздів з натою і повертають свабоду угнєтьонним малоросам
показати весь коментар
03.02.2023 12:06 Відповісти
Жесть( З такою больною нацією поряд жити - це треба ставати Ізраілем.
показати весь коментар
03.02.2023 12:14 Відповісти
абсолютно треба ...ставати як ізраїльом в кубі
показати весь коментар
03.02.2023 12:18 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2023 12:21 Відповісти
А звідки на британські острова прийшли Галли?!
показати весь коментар
03.02.2023 12:21 Відповісти
Галли по латыни это петух.
Историографы Франции считают галлов своими предками.
Может не случайно у сборной Франции по футболу на футболках изображен петух.
показати весь коментар
03.02.2023 12:52 Відповісти
У Франции 80% населения гаплогруппа кельтов R1b, у немцев 50%, у поляков меньше 20%.
показати весь коментар
03.02.2023 13:08 Відповісти
З Галлії. Але трошечки поправлю. Галли - це група кельтів які дали назву Галлії
А їх родичі але інші племена Кельтів (Брити і Скотти) завоювали острова.
Що-до походження Піктів (вчені не знають чи вони теж кельти, чи були в Щотландії ще раніше - тобто родичами більш давнього народу Іберійців).
показати весь коментар
03.02.2023 14:23 Відповісти
Все вірно! Після цієї так званої ''сво'' історія рашки як країни закінчиться.
показати весь коментар
03.02.2023 12:01 Відповісти
нинє прісно і вовекьвєковь!
показати весь коментар
03.02.2023 12:03 Відповісти
Кацапи присвоїли собі нашу історію.
показати весь коментар
03.02.2023 12:01 Відповісти
Саме цікаво що їм в принципі нема сенсу привласнювати нашу історію, в них є своя, просто треба перестати називати себе руськими.
показати весь коментар
03.02.2023 12:06 Відповісти
нехай тим обізянам, яких вони там "навчають", одразу по пакету готують
показати весь коментар
03.02.2023 12:03 Відповісти
А при чому Київська Русь взагалі до історії кацапів?
показати весь коментар
03.02.2023 12:05 Відповісти
Частина їх території була заселена русичами.
показати весь коментар
03.02.2023 12:07 Відповісти
То вони генетично таки рідня українцям?
показати весь коментар
03.02.2023 12:10 Відповісти
Частково так, меншість, але да, то наші нащадки-манкурти. До того ж СРСР все перемішав, а потім телевізор їм з'їв мізки. В мене однокласник з Чернівців, живе в Самарі і розказував що він мене звільняє.
показати весь коментар
03.02.2023 12:13 Відповісти
Як же їм там мізки промили... Причомую, вони вважають, що ми їх ненавидимо не через війну, ракети та вбивства, а через те, що нам "пропагують русофобію", і якщо пропаганду вимкнути, буде "мір, дружба, жвачка". Гігантський дурдом.
показати весь коментар
03.02.2023 12:17 Відповісти
а інша частина розмовляла украiнською мовою
показати весь коментар
03.02.2023 12:12 Відповісти
Ніяких русичів не існувало. Назву Русь принесли норманни. Рюрік прийшов з дружиною з містечка Руслаген. Українці=Галли!
показати весь коментар
03.02.2023 12:15 Відповісти
Мова не схожа, зовсім.
показати весь коментар
03.02.2023 12:17 Відповісти
Рууси с финскава шведы, Русиланд (Швеция), страна гребцов от рууси - грести руками, рууки есть руками. ПС. Варязи с финскава гости.
показати весь коментар
03.02.2023 13:04 Відповісти
Та ви шо? А чому тоді є купа документів арабських і Візантійських де в тому числі є свідчення про напад Русі на Константинополь і кримські фортеці ДО офіційної дати приходу норманів на Русь?
Вам назвати дати чи в вас є гугл?
показати весь коментар
03.02.2023 14:18 Відповісти
Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Россия так же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.
показати весь коментар
03.02.2023 12:08 Відповісти
Кацапам нормальної історії зроду не розповідали. Ця маячня мало чим буде відрізнятися від попередньої.
показати весь коментар
03.02.2023 12:13 Відповісти
*******. ****** не только унитазы ,но и историю. И к сожалению наши предки эту свинособачью нечисть и создали ,- надо было не ссылать разную нечисть на болота. А сразу на кол .
показати весь коментар
03.02.2023 12:14 Відповісти
Мардва, андрофаги, т.е. людоеды (татарская калька - кацапы) известны со времен Херодота, занимались каннибализмом на мехесрань мудянскай балоте.
показати весь коментар
03.02.2023 13:01 Відповісти
Ну місцеві надніпрянські Скіфи якби теж за свідченнями тих же греків, робили одяг із шкіри ворогів. Чим не кровожерливі 'людожери'?
показати весь коментар
03.02.2023 14:15 Відповісти
Есть и одеваться в шкуры разные вещи. ПС. Каннибализм отражает степень архаизма, отсталости. Альтруизм достижение цивилизации.
показати весь коментар
03.02.2023 15:34 Відповісти
Київську Русь видумали москалі. Була одна Русь з центром в Києві.
показати весь коментар
03.02.2023 12:14 Відповісти
С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей. - Петр I

«Русские хоть и белые, но у них есть свойства негров. Они не работают более, чем нужно, и без принуждения». - Густав Дитцель, немецкий писатель

«Жалкая нация, нация рабов, снизу доверху все сплошь рабы». - Н. Г. Чернышевский, публицист, революционер (1828 - 1889 гг.)
показати весь коментар
03.02.2023 12:14 Відповісти
Мала Русь - це справжня Русь, просто Русь, на відміну від Великої Русі - захоплених територій.
Малоросійська мова - це українська мова.
Отже, Русь - це Україна.

Житомир - один з найдавніших міст, чомусь називається Житомир, а не Рожьмир.
показати весь коментар
03.02.2023 12:22 Відповісти
«Ведь немногим больше ста лет тому назад русские были настоящими татарами. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохранило медвежью шкуру - они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно их чуть-чуть поскрести - и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится». - Маркиз де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.)
показати весь коментар
03.02.2023 12:46 Відповісти
Житомир - це не від зернової культури назва. Раджу почитати більше про плем'я Древлян, їх міста Вручій (Овруч), ІсКоростень, Житомир, про місцевих князів Нискіню і його доньку Малушу (мати Святослава).
Житомир, Славомир, Яромир... Ну не було ще тоді Саш і Сєрьож і Дім бо це грецькі імена що прийшли з Візантії пізніше
показати весь коментар
03.02.2023 14:12 Відповісти
По легенде, город основал в 884 году дружинник князей Аскольда и Дира по имени Житомир, вероятнее всего, новгородец, отказавшийся служить князю Олегу[6][7]. Другие версии названия города - по хорошо растущей ржи (др.-рус - «жито») или по населявшему те места славянскому племени житичей, входивших в племенной союз древлян[8].

Етимологія Житомир:
жи́то (žíto, "wheat")
мир (mir, "peace")
показати весь коментар
03.02.2023 14:29 Відповісти
Кацапье, не швидіть бумагу переводити. Бо ***** і світу повісять, а над кремлем, до речі рубінові зірки виготовлялись в Ізюмі і на Донбасі, а камінь під гребаний мавзолей тягли з Житомирської області, буде майоріти зовсім інший прапор.
показати весь коментар
03.02.2023 12:24 Відповісти
"Київська русь" це наратів москалів, вигаданий ще совецькими агіт - ідеологами. Це історична брехлива кацапська модель, привід для окупації та захопленя теріторій інших народів та державних утворень сусідів рабсіян. Схожий ідеологічно брехливй термін "Новгородська русь", завдяки якому в 1475 році була захоплена та винищена московито-мокшанами Новгородська республіка.
показати весь коментар
03.02.2023 12:29 Відповісти
Вже немає сенсу сперечатися з кацапами хто з нас більш рускіє. Це слово вже наповнене поганим змістом тож хай вони залишать його собі та вдавляться. А в підручниках московських звичайно буде те, що вони потроху "асвабаділі" всі землі на північній схід від Києва, а згодом перенесли сталіцу в центр асвабаждьоних територій. Тобто в Москву.
показати весь коментар
03.02.2023 12:35 Відповісти
та ні... на цьому базується вся ідея "русского мира", а отже доносити правду - це нищити їх моральний дух на корені.
показати весь коментар
03.02.2023 14:37 Відповісти
бо виходити московити звільняють Русь від русичів - для адекватних людей - це ERROR
показати весь коментар
03.02.2023 14:40 Відповісти
немає в них ніякої історії, одна велика та всеосяжна брехня..., а що не прибрехали, то вкрали в когось...
показати весь коментар
03.02.2023 12:36 Відповісти
свинособако-ландія у брехні народилася - у брехні і подохне
показати весь коментар
03.02.2023 12:41 Відповісти
Новий навчальний рік ще не почався, то ж ми ще можемо продовжити цей курс, який закінчиться закінченням СВО та втечею Росії з Криму
показати весь коментар
03.02.2023 12:41 Відповісти
татаро-монгольское иго изучайте!!!. прохффесора!!!))))
показати весь коментар
03.02.2023 12:44 Відповісти
«Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображённая Московия. ‹…› Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином.» -- К. Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века (июнь 1856 г.- март 1857 г.)
показати весь коментар
03.02.2023 12:51 Відповісти
Ыстрория мардвы начинаицца и закончицца на мехесрань мудянскай балоте.
показати весь коментар
03.02.2023 12:55 Відповісти
Підручники з історії нормальних країн вчать причинно-наслідковим зв'язкам, підручники расєї - "любіть родіну" та "гардіцца родіной".
показати весь коментар
03.02.2023 12:57 Відповісти
На смітнику жили собаки,
Шавки ,барбоси-гавкуни,
Нажершись падалі казали,
А вот , ми ,знаєтє , Валкі....
показати весь коментар
03.02.2023 13:32 Відповісти
Так. Їм історію треба починати з того що їх Залісся з фінським населенням було колонією Русі, і платило київським князям данину
показати весь коментар
03.02.2023 14:06 Відповісти
Початок своєї історії кацапи звісно вкрали в України, але кінець досить логічий, бо після "СВО" расєї вже не буде
показати весь коментар
03.02.2023 14:27 Відповісти
Тать(Тар )- в переводе вор, бандит, преступник, разбойник Тартария…..страна разбойников…..так в Европе на картах называли еще Московию..а в 1721 Петр Первый своим указом переименовал в Россию.

название поменялось а суть осталась.....
показати весь коментар
03.02.2023 14:32 Відповісти
Россию зачал царь сифилитик. и ее жители єтим гордятся
показати весь коментар
03.02.2023 14:36 Відповісти
Россия это не государство, а сборник оккупированных территорий. (Энгельс)
показати весь коментар
03.02.2023 14:38 Відповісти
А як буде СВО китайською?
показати весь коментар
03.02.2023 14:41 Відповісти
Мавзолейным обезьянам🦍 будут преподавать даже что Иисус родился в Мавзолее чЛенина и там же стал истинным Христианином православным типа Атеистом чЛениным ..🤣
показати весь коментар
03.02.2023 17:46 Відповісти
 
 