Курс історії в російських ВНЗ починатиметься з Київської Русі й закінчуватиметься "СВО"
В Росії розробили новий курс історії для вищих навчальних закладів. Він закінчуватиметься вивченням російської агресії проти України, яку в РФ називають "спеціальною військовою операцією".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Міністр науки РФ Валерій Фальков каже, що курс має перш за все не просвітницьку, а виховну мету.
"У нас є велика мета - виховання громадянина, який усвідомлює причетність до історії Росії, відчуває свою відповідальність за її сьогодення та майбутнє", - сказав він.
Фальков додав, що "російській молоді потрібна опора у вигляді достовірних знань".
Одне із завдань курсу - пояснити студентам, що "протягом російської історії сильна центральна влада мала найважливіше значення для збереження національної державності".
Про проблеми й протиріччя в російській історії викладачам рекомендують розповідати, уникаючи "негативного ухилу та очорнювання".
Курс закінчуватиметься "відмовою США, НАТО та ЄС від обговорення загроз національній безпеці Росії", "озброєними провокаціями та підготовкою українським режимом силового захоплення республік Донбасу" і, нарешті, повномасштабним вторгненням російських військ в Україну, яке в рамках курсу називатимуть "проведенням СВО".
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Историографы Франции считают галлов своими предками.
Может не случайно у сборной Франции по футболу на футболках изображен петух.
А їх родичі але інші племена Кельтів (Брити і Скотти) завоювали острова.
Що-до походження Піктів (вчені не знають чи вони теж кельти, чи були в Щотландії ще раніше - тобто родичами більш давнього народу Іберійців).
Вам назвати дати чи в вас є гугл?
Россия так же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.
«Русские хоть и белые, но у них есть свойства негров. Они не работают более, чем нужно, и без принуждения». - Густав Дитцель, немецкий писатель
«Жалкая нация, нация рабов, снизу доверху все сплошь рабы». - Н. Г. Чернышевский, публицист, революционер (1828 - 1889 гг.)
Малоросійська мова - це українська мова.
Отже, Русь - це Україна.
Житомир - один з найдавніших міст, чомусь називається Житомир, а не Рожьмир.
Житомир, Славомир, Яромир... Ну не було ще тоді Саш і Сєрьож і Дім бо це грецькі імена що прийшли з Візантії пізніше
Етимологія Житомир:
жи́то (žíto, "wheat")
мир (mir, "peace")
Шавки ,барбоси-гавкуни,
Нажершись падалі казали,
А вот , ми ,знаєтє , Валкі....
название поменялось а суть осталась.....