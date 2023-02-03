Курс історії в російських ВНЗ починатиметься з Київської Русі й закінчуватиметься "СВО"

В Росії розробили новий курс історії для вищих навчальних закладів. Він закінчуватиметься вивченням російської агресії проти України, яку в РФ називають "спеціальною військовою операцією".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Міністр науки РФ Валерій Фальков каже, що курс має перш за все не просвітницьку, а виховну мету.

"У нас є велика мета - виховання громадянина, який усвідомлює причетність до історії Росії, відчуває свою відповідальність за її сьогодення та майбутнє", - сказав він.

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Фальков додав, що "російській молоді потрібна опора у вигляді достовірних знань".

Одне із завдань курсу - пояснити студентам, що "протягом російської історії сильна центральна влада мала найважливіше значення для збереження національної державності".

Про проблеми й протиріччя в російській історії викладачам рекомендують розповідати, уникаючи "негативного ухилу та очорнювання".

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Курс закінчуватиметься "відмовою США, НАТО та ЄС від обговорення загроз національній безпеці Росії", "озброєними провокаціями та підготовкою українським режимом силового захоплення республік Донбасу" і, нарешті, повномасштабним вторгненням російських військ в Україну, яке в рамках курсу називатимуть "проведенням СВО".

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