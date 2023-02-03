У військовій і політичній сфері Туреччина однозначно на боці України, а в питаннях торгівлі балансує в бік РФ, - Кулеба

Туреччині стратегічно вигідна сильна, незалежна Україна в межах кордону 1991 року.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про Туреччину, то ситуація дуже складна, але якщо говорити про неї дуже просто: Туреччина - це друг України. У військовій і політичній сфері Туреччина однозначно на боці України. В питаннях торгівлі і будь-чого, де можна заробити гроші на міждержавному рівні, Туреччина балансує в бік Росії", - пояснив він.

Кулеба переконаний, що Туреччині стратегічно вигідна сильна, незалежна Україна в межах кордону 1991 року.

"Критичної загрози я не бачу. Гра ведеться Анкарою, ця гра складна, багаторівнева, гра, в якій вибори президента Туреччини є важливим чинником. Але критичної загрози інтересам України з боку Туреччини я не бачу", - додав глава МЗС.

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