УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11123 відвідувача онлайн
Новини Війна
872 21

У військовій і політичній сфері Туреччина однозначно на боці України, а в питаннях торгівлі балансує в бік РФ, - Кулеба

зеленський,ердоган

Туреччині стратегічно вигідна сильна, незалежна Україна в межах кордону 1991 року.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про Туреччину, то ситуація дуже складна, але якщо говорити про неї дуже просто: Туреччина - це друг України. У військовій і політичній сфері Туреччина однозначно на боці України. В питаннях торгівлі і будь-чого, де можна заробити гроші на міждержавному рівні, Туреччина балансує в бік Росії", - пояснив він.

Кулеба переконаний, що Туреччині стратегічно вигідна сильна, незалежна Україна в межах кордону 1991 року.

"Критичної загрози я не бачу. Гра ведеться Анкарою, ця гра складна, багаторівнева, гра, в якій вибори президента Туреччини є важливим чинником. Але критичної загрози інтересам України з боку Туреччини я не бачу", - додав глава МЗС.

Також читайте: Це ризиковано, - Ердоган виступив проти надання Україні танків

Автор: 

Туреччина (3499) Ердоган Реджеп Таїп (928) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Я сьогодні висказала своє ставлення до такого рівня інформації. Кожний день наступна країна з претензіями від України. Що це таке? Україна краще б карту війни відкрила і інформацію про корупцію вищого ґатунку також переглянула
показати весь коментар
03.02.2023 12:36
+1
Туреччина годує та вдягає, заробляючи на цьому, не тільки рашистів, а і білорусів.
Останнім часом в Білорусі стало значно більше продуктів харчування та одягу турецького виробництва.
Ердоган та його свита дволикі Я(а)нуси.
показати весь коментар
03.02.2023 12:23
+1
Проститутка по будням заробляет гроши, а по воскресеньям ходит в церкву, поёт псалмы...
показати весь коментар
03.02.2023 12:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в політичній сфері Туреччина на боці мусульман, тобто кримських татар, в усьому іншому, в т.ч. військовій на своєму боці
показати весь коментар
03.02.2023 12:18 Відповісти
правильно робить. ніхто нікому нічого не винен.
За одне лиш те що Туреччина не пускає москальскі кораблі через Босфор - за одне лиш це ми маємо їм пожиттєво бути вдячними.
показати весь коментар
03.02.2023 12:29 Відповісти
Слухай, у тебе хоббі маячню писати? За твоєю логікою, то нам взагалі ніхто не потрібен допомагати. І, по твоєму, дарма від кацапських енергоносіїв відмовиляються! Я вже не кажу про твоє невігластво і не знання про Конвенцію Монтре
показати весь коментар
03.02.2023 12:34 Відповісти
Туреччина годує та вдягає, заробляючи на цьому, не тільки рашистів, а і білорусів.
Останнім часом в Білорусі стало значно більше продуктів харчування та одягу турецького виробництва.
Ердоган та його свита дволикі Я(а)нуси.
показати весь коментар
03.02.2023 12:23 Відповісти
Своїми діями Туреччина допомагає вбивцям українців зменшити вплив санкцій Заходу.
показати весь коментар
03.02.2023 12:25 Відповісти
своїми діями Туреччина:
- позбавила Україну небезбеки бути обстріляною додатково на 72 ракет за 1 пуск
- допомагла відбити навалу орків під Києвлм і продовжує допомагати вбивати кацапів на Донеччині (дякуємо Байрактарам, про які вже не говорять, але вони все ще Є, і багато)
- допомагає Україні наповнювати бюджет, завдяки участі у зерновій угоді
Українська армія ще влітку отримала партію турецького озброєння, зокрема РСЗВ TRLG-230, https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zsu-otrimali-50-turetskikh-bronetransporteriv-kirpi.html 200 бронетранспортерів Kirpi та ********** до Bayraktar. Про це повідомляє проєкт https://www.*************.com/2022/04/answering-call-heavy-weaponry-supplied.html Oryx , який стежить за постачанням озброєння до ЗСУ від партнерів.
Також Туреччина надала РСЗВ TRLG-230 від турецького оборонного гіганта Roketsan - це ракетна установка, яка може запускати керований лазером ********* на 70 кілометрів.
Також Туреччина надала і продовжує надавати ********** для безпілотників Bayraktar, зокрема Sungur - це протиповітряна ракета ближньої дії, яку Туреччина виробляє в кількох конфігураціях, та керовані бомби MAM-C.

Туреччина допомагає нищити російські інтереси на Кавказі, в Сирії та в Ірані
перелік довгий. можна ще продовжувати.
показати весь коментар
03.02.2023 12:33 Відповісти
яка мила нісенітниця))))
показати весь коментар
03.02.2023 12:39 Відповісти
Я ж написала "дволикі Я(а)нуси".

Якби влада Туреччиини однозначно була на боці України, то не годувала би і не вдягала вбивць українців.
показати весь коментар
03.02.2023 12:41 Відповісти
Проститутка по будням заробляет гроши, а по воскресеньям ходит в церкву, поёт псалмы...
показати весь коментар
03.02.2023 12:27 Відповісти
если єта "проститутка" тебя кормит - то будь ей благодарен за то что она за тебя работает пока ті на диване лежишь.
показати весь коментар
03.02.2023 12:34 Відповісти
Не женское это, комментарии писать
показати весь коментар
03.02.2023 17:02 Відповісти
Кулебі треба терміново діяти - направити послицю в гарем "султана" Ердогана, коуч-сексологиню, бажано з імям Роксолана
показати весь коментар
03.02.2023 12:28 Відповісти
Пердоган допомогає Україні тільки для того, щоб послабити росію та зменшити її вплив (і посилити свій) на мусульманскі країни бувшого совка, а також сирії і деяких інших країн. Пердоган імперец, як і *****, просто хоче перетягнути під свій вплив колонії московії
показати весь коментар
03.02.2023 12:31 Відповісти
ну пойди поищи такого дебила который будет тебе помогать во вред себе и чисто из сочувствия.
нет таких.
каждый за себя.
Включая страны Балтии и Польшу.
показати весь коментар
03.02.2023 12:36 Відповісти
kuleba ******** tak ******** ......ninada lizati popu turechnu !
показати весь коментар
03.02.2023 12:33 Відповісти
Я сьогодні висказала своє ставлення до такого рівня інформації. Кожний день наступна країна з претензіями від України. Що це таке? Україна краще б карту війни відкрила і інформацію про корупцію вищого ґатунку також переглянула
показати весь коментар
03.02.2023 12:36 Відповісти
 
 