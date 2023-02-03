У військовій і політичній сфері Туреччина однозначно на боці України, а в питаннях торгівлі балансує в бік РФ, - Кулеба
Туреччині стратегічно вигідна сильна, незалежна Україна в межах кордону 1991 року.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити про Туреччину, то ситуація дуже складна, але якщо говорити про неї дуже просто: Туреччина - це друг України. У військовій і політичній сфері Туреччина однозначно на боці України. В питаннях торгівлі і будь-чого, де можна заробити гроші на міждержавному рівні, Туреччина балансує в бік Росії", - пояснив він.
Кулеба переконаний, що Туреччині стратегічно вигідна сильна, незалежна Україна в межах кордону 1991 року.
"Критичної загрози я не бачу. Гра ведеться Анкарою, ця гра складна, багаторівнева, гра, в якій вибори президента Туреччини є важливим чинником. Але критичної загрози інтересам України з боку Туреччини я не бачу", - додав глава МЗС.
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За одне лиш те що Туреччина не пускає москальскі кораблі через Босфор - за одне лиш це ми маємо їм пожиттєво бути вдячними.
Останнім часом в Білорусі стало значно більше продуктів харчування та одягу турецького виробництва.
Ердоган та його свита дволикі Я(а)нуси.
- позбавила Україну небезбеки бути обстріляною додатково на 72 ракет за 1 пуск
- допомагла відбити навалу орків під Києвлм і продовжує допомагати вбивати кацапів на Донеччині (дякуємо Байрактарам, про які вже не говорять, але вони все ще Є, і багато)
- допомагає Україні наповнювати бюджет, завдяки участі у зерновій угоді
Українська армія ще влітку отримала партію турецького озброєння, зокрема РСЗВ TRLG-230, https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zsu-otrimali-50-turetskikh-bronetransporteriv-kirpi.html 200 бронетранспортерів Kirpi та ********** до Bayraktar. Про це повідомляє проєкт https://www.*************.com/2022/04/answering-call-heavy-weaponry-supplied.html Oryx , який стежить за постачанням озброєння до ЗСУ від партнерів.
Також Туреччина надала РСЗВ TRLG-230 від турецького оборонного гіганта Roketsan - це ракетна установка, яка може запускати керований лазером ********* на 70 кілометрів.
Також Туреччина надала і продовжує надавати ********** для безпілотників Bayraktar, зокрема Sungur - це протиповітряна ракета ближньої дії, яку Туреччина виробляє в кількох конфігураціях, та керовані бомби MAM-C.
Туреччина допомагає нищити російські інтереси на Кавказі, в Сирії та в Ірані
перелік довгий. можна ще продовжувати.
Якби влада Туреччиини однозначно була на боці України, то не годувала би і не вдягала вбивць українців.
нет таких.
каждый за себя.
Включая страны Балтии и Польшу.