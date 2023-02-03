Після підриву автомобіля зрадника в Енергодарі містян закликають менше виходити на вулицю, росіяни дуже нервові та агресивні, - мер Орлов
У тимчасово окупованому Енергодарі підірвали авто зі зрадником Кузьміним, внаслідок цього окупанти виявляють підвищену увагу до перехожих.
Про це повідомив мер Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні рекомендуємо енергодарцям, які перебувають в окупованому місті, менше виходити на вулицю. Рашисти дуже нервові та агресивні, виявляють підвищену увагу до перехожих. Особливо в 5 мікрорайоні.
Причина: зранку в Енергодарі злетіла в повітря автівка разом з калоборантом. За попередньою інформацією, загинув колишній український поліцейський євген кузьмін, який перейшов на бік окупантів", - йдеться в повідомленні.
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Це перманентна поведінка рашистських загарбників.