Заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії за $5 тис. обіцяв надати довідку про непридатність до військової служби, - ДБР. ФОТОрепортаж

Заступник голови Центральної військово-лікарської комісії Медичних сил Збройних Сил України організував бізнес із заробляння грошей по видачі довідок для військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Задокументовано низку епізодів отримання хабарів посадовцем за видачу довідок про непридатність до військової служби для виїзду за кордон.

У одному із випадків до посадовця звернувся знайомий, який очолює благодійний фонд. Його співробітнику потрібно було виїхати за кордон для пошуку та завезення до України гуманітарної допомоги. Керівник фонду не знав порядку виїзду з України для волонтерів і тому спитав у заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії, як оформити цей виїзд.

Посадовець повідомив, що такий виїзд потрібно оформлювати за допомогою видачі довідки про непридатність до військової служби, що є неправдою. Він пообіцяв організувати оформлення такої довідки за "винагороду" у сумі 5 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, посадовець отримав аванс у 2,5 тис. доларів США та почав оформлювати документи, проте був викритий правоохоронцями.

"Під час обшуків за місцем роботи та мешкання фігуранта правоохоронці виявили великі суми готівкових коштів у різних валютах на суму понад 5 млн гривень, походження яких наразі встановлюється", - зазначили у Бюро.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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