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Новини Хабарники Війна
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Заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії за $5 тис. обіцяв надати довідку про непридатність до військової служби, - ДБР. ФОТОрепортаж

Заступник голови Центральної військово-лікарської комісії Медичних сил Збройних Сил України організував бізнес із заробляння грошей по видачі довідок для військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Задокументовано низку епізодів отримання хабарів посадовцем за видачу довідок про непридатність до військової служби для виїзду за кордон.

У одному із випадків до посадовця звернувся знайомий, який очолює благодійний фонд. Його співробітнику потрібно було виїхати за кордон для пошуку та завезення до України гуманітарної допомоги. Керівник фонду не знав порядку виїзду з України для волонтерів і тому спитав у заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії, як оформити цей виїзд.

Посадовець повідомив, що такий виїзд потрібно оформлювати за допомогою видачі довідки про непридатність до військової служби, що є неправдою. Він пообіцяв організувати оформлення такої довідки за "винагороду" у сумі 5 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, посадовець отримав аванс у 2,5 тис. доларів США та почав оформлювати документи, проте був викритий правоохоронцями.

"Під час обшуків за місцем роботи та мешкання фігуранта правоохоронці виявили великі суми готівкових коштів у різних валютах на суму понад 5 млн гривень, походження яких наразі встановлюється", - зазначили у Бюро.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії за $5 тис. обіцяв надати довідку про непридатність до військової служби, - ДБР 01
Заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії за $5 тис. обіцяв надати довідку про непридатність до військової служби, - ДБР 02
Заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії за $5 тис. обіцяв надати довідку про непридатність до військової служби, - ДБР 03
Заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії за $5 тис. обіцяв надати довідку про непридатність до військової служби, - ДБР 04
Заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії за $5 тис. обіцяв надати довідку про непридатність до військової служби, - ДБР 05
Заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії за $5 тис. обіцяв надати довідку про непридатність до військової служби, - ДБР 06

Автор: 

хабар (4700) ДБР (3487)


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Топ коментарі
+16
Мажори в так можуть спокійно виїжджати. В них в усіх, вже є відповідні документи.
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03.02.2023 12:40
+12
зараз це хлібна посада.
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03.02.2023 12:26
+11
Краще не треба. Бо ще там вимагатиме гроші в поранених.
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03.02.2023 14:39
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Посетите, вот сейчас какую-либо районную ВЛК - наберетесь массу незабываемых впечатлений😄. Вчера рытался ее пройти в Вышневом (второй месяц😄), мне 59, хромота и несколько позвоночных грыж с болевым синдромом😄. Маленький эпизод - очередь к Офтальмологу - впереди человек 12, на каждого врач тратит минут по 20 - ясно, ведь нужны Снайпера😄. Впереди меня парень (до 30) -пехота, абсолютно русскоговорящий, сзади артиллерия 40+, украиномовный, тоже абсолютно. Оба на перезаключение контракта. Разговорились. Тут, подходит тетенька врач и ведет за собой толпу мальчиков 15 лет школьников. И заявляет, что школьников - без очереди. Мужики в злобе начинают расходиться, в том числе и мои два новых знакомых....Пытаюсь попасть хоть куда-то...О, есть Психиатр. Подхожу, стоит толпа, но там тоже здоровенная Черга. Впереди, колоритный мужик, правда моложе чуток меня, сидит на лавочке, огромное пузо с палочкой и с астматическим свистящим дыханием😄Понимаю, что к психиатру не попаду сегодня, пытаюсь попась хоть к кому-то, а время уже 12-00, а ВЛК до 12-30 и только во вторник и четверг😄.Спускаюсь на первый этаж к ЛОРу , занимаю очередь и через минут 5 подходит тот украиноговорящий артилерист 40+.А пехотинец, по-видимому оказался 300-м в борьбе с ВЛК😄.Впереди меня седой мужик, правда без палочки, сидит. С его слов, через пару месяцев 60.😄. И вот чудо, попадаю кЛОРу. ВЫПИШИТЕ ЛОРу ПРЕМИЮ! Прошел его за 5 -7 минут.Вышел гордый.Это была Виктория Мин Херц!😄 Одного-таки прошел. Ребята меняйте в этой системе что-то. А, я думаю применить военную хитрость, пойду на следующей среду в эту клинику, сделаю печальное лицо и буду прорываться без очереди в неприемный день без очереди. Пожелайте мне удачи!😀😃😄😀
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04.02.2023 10:33 Відповісти
ПС. Да, забыл, что ВЛК нужно пойти за 10 дней. И этот, украиноговорящий артиллерист 40+, рассказал, что ему уже выписали штраф, правда минимальный в 1700 грн. 😄Но, он заявил, что платить не будет! И я верю в нашу АРТИЛЛЕРИЮ! Таких голыми руками не возьмешь! Их рашисты не могут победить, а тут какой-то ВОЕНКОМАТ!😄Мне тоже выписали такой же штраф, но если это для ЗСУ, то не жалко😄
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04.02.2023 10:49 Відповісти
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"Часом мене мучить совість". Як чоловіки за гроші виїжджають з України
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04.02.2023 17:31 Відповісти
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