У НАТО закликали РФ виконати зобов’язання за ядерним договором зі США

Північноатлантичний альянс занепокоєний відмовою Росії виконувати зобов’язання за ключовою угодою про контроль над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради.

Члени НАТО наголосили, що новий Договір про стратегічне наступальне озброєння сприяє міжнародній стабільності, обмежуючи стратегічні ядерні сили Росії і США.

"Тому ми із занепокоєнням зазначаємо, що Росія не виконала юридично обов'язкових зобов'язань за новим Договором СНО", - йдеться у заяві.

Як зазначається, відмова Росії скликати сесію Двосторонньої консультативної комісії у встановлені договором терміни, а також сприяти інспекційній діяльності США на своїй території з серпня 2022 року перешкоджає Сполученим Штатам здійснювати важливі права за Договором і підриває здатність Сполучених Штатів адекватно перевіряти дотримання Росією центральних обмежень Договору.

"Члени НАТО продовжують розглядати ефективний контроль над озброєннями як важливий внесок у досягнення наших цілей безпеки. Новий Договір СНО залишається в інтересах національної безпеки усіх держав, в тому числі членів НАТО", - йдеться у заяві. В НАТО наголосили, що невиконання Росією своїх зобов'язань підриває життєздатність договору.

"Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання за договором, сприяючи інспекціям на російській території і повернувшись до участі в імплементаційному органі договору", - заявили в НАТО.

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