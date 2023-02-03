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Новини
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У НАТО закликали РФ виконати зобов’язання за ядерним договором зі США

нато,сша

Північноатлантичний альянс занепокоєний відмовою Росії виконувати зобов’язання за ключовою угодою про контроль над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради.

Члени НАТО наголосили, що новий Договір про стратегічне наступальне озброєння сприяє міжнародній стабільності, обмежуючи стратегічні ядерні сили Росії і США.

"Тому ми із занепокоєнням зазначаємо, що Росія не виконала юридично обов'язкових зобов'язань за новим Договором СНО", - йдеться у заяві.

Як зазначається, відмова Росії скликати сесію Двосторонньої консультативної комісії у встановлені договором терміни, а також сприяти інспекційній діяльності США на своїй території з серпня 2022 року перешкоджає Сполученим Штатам здійснювати важливі права за Договором і підриває здатність Сполучених Штатів адекватно перевіряти дотримання Росією центральних обмежень Договору.

"Члени НАТО продовжують розглядати ефективний контроль над озброєннями як важливий внесок у досягнення наших цілей безпеки. Новий Договір СНО залишається в інтересах національної безпеки усіх держав, в тому числі членів НАТО", - йдеться у заяві. В НАТО наголосили, що невиконання Росією своїх зобов'язань підриває життєздатність договору.

"Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання за договором, сприяючи інспекціям на російській території і повернувшись до участі в імплементаційному органі договору", - заявили в НАТО.

Також читайте: Ядерний блеф Росії не має жодних підстав, - Лінкявічюс

Автор: 

договір (323) НАТО (6438) США (22713) ядерна безпека (564)


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Топ коментарі
+3
Йде юридичне оформлення підстав, щоб притягнути рашистів до суду у Гаазі. По типу: ми запропонували, вони відмовилися, так і запишемо.
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03.02.2023 13:24
+2
З терористами, як видно, переговори ведуть і співпрацюють і торгують. І якби москалі зараз вивели війська, то більшість санкцій, одразу би зняли.
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03.02.2023 13:16
+1
пора провести демілітаризацію бензоконки разом з НАТО та Китаєм.
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03.02.2023 13:16
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03.02.2023 13:13 Відповісти
пора провести демілітаризацію бензоконки разом з НАТО та Китаєм.
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03.02.2023 13:16 Відповісти
З терористами, як видно, переговори ведуть і співпрацюють і торгують. І якби москалі зараз вивели війська, то більшість санкцій, одразу би зняли.
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03.02.2023 13:16 Відповісти
Я вот одного не могу понять, американцы правда настолько тупые что верят в какие то договоренности и что кто то их соблюдает? Особенно когда рашисты не раз вылазили на стол, делали кучу и вытирали жопу всеми международными договорами
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03.02.2023 13:16 Відповісти
Йде юридичне оформлення підстав, щоб притягнути рашистів до суду у Гаазі. По типу: ми запропонували, вони відмовилися, так і запишемо.
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03.02.2023 13:24 Відповісти
Гаага можлива тільки тоді, коли москву ***********. Так завжди було. Нацистів судили, коли розбомбили Берлін, Мілошевича судили, після бомбардувань Белграду, Садама судили, після бомбардувань Багдаду.
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03.02.2023 13:34 Відповісти
Таки да!!!!
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03.02.2023 15:06 Відповісти
Цікаво. Всі три наведених Вами міста починаються на літеру Б.

Висновок: Борісоглєбску ****ець. 😂
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03.02.2023 17:23 Відповісти
bunkeru
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03.02.2023 19:41 Відповісти
Дебіли,чи прикидаються?🤔
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03.02.2023 13:31 Відповісти
Там договори не працюють. Скільки вже можна на це надіятись? Пошліть ви вже остаточно русню на хєр!
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03.02.2023 13:36 Відповісти
 
 