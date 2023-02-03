УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11034 відвідувача онлайн
Новини
2 087 21

Сьогодні Рада визначиться із своїм представником до складу органу, який відбиратиме суддів КСУ, ним може стати "людина Вовка" Кузьменко, - Шабунін

кс

Член Дорадчої групи експертів, ймовірно, зможе саботувати роботу органу, зливати інформацію і взагалі перетворити конкурс на принизливий для країни цирк.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме сьогодні Рада суддів визначиться із своїм представником до складу Дорадчої групи експертів - органу, що відбиратиме майбутніх суддів КСУ. Кандидатів лише троє: суддя Верховного Суду Мирослава Білак, суддя Верховного Суду України Олександр Волков та суддя Шостого апеляційного адмінсуду Володимир Кузьменко. Останній, найімовірніше, і отримає таке цінне крісло члена ДГЕ. Не тому, що має видатні досягнення чи бездоганну репутацію, а тому, що є людиною Павла Вовка", - розповів він.

За словами Шабунін, на аудіозаписах з кабінету вже колишнього голови ОАСК Вовк "називає суддю Кузьменка "нашим" і розповідає про те, як відмазував його від дисциплінарного покарання ВРП".

"Зважаючи на те, що Раду суддів очолює ставленик Вовка Богдан Моніч, легко здогадатись, на кого робить ставку суддівська мафія в цьому процесі.  Вовку потрібен КСУ, бо він намагається повернути собі владу і вплив. І навіть якщо призначений суддями член не впливатиме істотно на рішення ДГЕ, він зможе саботувати роботу органу, зливати інформацію і взагалі перетворити конкурс на принизливий для країни цирк, як було з відбором керівника САП", - додав голова ЦПК.

"Я не можу придумати кращої підстави для Верховної Ради нарешті розігнати це збіговисько у Раді суддів (там якраз у січні відповідний законопроєкт зареєстрували), як делегування чергової шістки Вовка відбирати суддів КСУ", - підсумував Шабунін.

Також читайте: Корупціонерів із Міноборони рятують, підставляючи НАБУ, - Шабунін

Автор: 

конкурс (1286) КС (1427) Шабунін Віталій (534) Вовк Павло (300)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
***, досить вже називати колоуна і його ****** шапіто - патріотами чи не дай боже українцями. Це ****** рашистські колаборанти, яким насрати на цю країну, єдине що їх цікавить бабло, влада, бабло, влада... До чого мерзенних створінь, ви дебіли73% навибирали у владу.
показати весь коментар
03.02.2023 13:20
+4
Треба сходити в американське посольство і вивалити цю інфу. І ось коли замість танків Україна отримає х#р на комір,поцікавитися самопочуттям бубочки та дєрьмака.
показати весь коментар
03.02.2023 13:24
+3
Нас 32 роки як собак по колу водять
показати весь коментар
03.02.2023 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну йди та перепиши, крикун.
показати весь коментар
03.02.2023 13:24 Відповісти
Нас 32 роки як собак по колу водять
показати весь коментар
03.02.2023 14:17 Відповісти
ну шо, вітаю з першими 32 роками
показати весь коментар
03.02.2023 14:23 Відповісти
Коли наізжають на судівську мафію -- вони кричать шо Венеція іх захистить .
показати весь коментар
03.02.2023 13:20 Відповісти
***, досить вже називати колоуна і його ****** шапіто - патріотами чи не дай боже українцями. Це ****** рашистські колаборанти, яким насрати на цю країну, єдине що їх цікавить бабло, влада, бабло, влада... До чого мерзенних створінь, ви дебіли73% навибирали у владу.
показати весь коментар
03.02.2023 13:20 Відповісти
Узбагойся) Вовк не при Зеленському з"явився)
показати весь коментар
03.02.2023 13:25 Відповісти
А знешкодити його та його дружків зеленському слабО? Татаров до речі теж не при кловану з'явився.
показати весь коментар
03.02.2023 13:28 Відповісти
А при кому і де?
показати весь коментар
03.02.2023 13:39 Відповісти
В караганде.
показати весь коментар
03.02.2023 13:53 Відповісти
Де то е? Бо не дуже добре знаюся на географіі вашої масквабадщини.
показати весь коментар
03.02.2023 18:34 Відповісти
До психіатра краще сходи.
показати весь коментар
04.02.2023 00:06 Відповісти
Подайте, люди добрі, на біле польто.
показати весь коментар
03.02.2023 13:22 Відповісти
Треба сходити в американське посольство і вивалити цю інфу. І ось коли замість танків Україна отримає х#р на комір,поцікавитися самопочуттям бубочки та дєрьмака.
показати весь коментар
03.02.2023 13:24 Відповісти
Как то не удивительно.
показати весь коментар
03.02.2023 13:24 Відповісти
А Вовк ще не міністр юстиції? Готуеться тількі? Бо щось не чути. Очолював злочинну організацію, але сам не злочинець. Но то такое.
показати весь коментар
03.02.2023 13:38 Відповісти
які старанні послідовники сивочолого, молодці
показати весь коментар
03.02.2023 13:42 Відповісти
Страна чьих-то людей.
Зеля - Бенин, Вовк - Татарова, Татаров - Ермака, Ермак - Зелин....
показати весь коментар
03.02.2023 13:50 Відповісти
тепер сподіваюсь усім зрозуміло чого окрім ***** увесь цивілізований світ схиляється до поширеної в історичному контексті думки, що українці самостійно не здатні дати собі раду, на відміну від європейських країн. як виявилось українці здатні лише безмежно плодити злодійську і корумповану гівноеліту від виборів до виборів(або тим що у нас називають виборами), до тих пір поки та гівноеліта не доведе країну до повного економічного краху і як наслідок до територіальної загрози, в той час як народи цивілізованих країн знаходили в собі сили знищувати тих продажних, ненажерливих і злодійкуватих чиновників, суддів, прокурорів не чистих на руку бізнесменів і після кожної революції намагались вибудовувати таку державну конструкцію яка ставала все більш і більш повернутою до людей до їх потреб, власне те що ми зараз і спостерігаємо, тобто їм це вдалося.
а тепер подивіться що твориться у нас, і це після двох Майданів де лише народ заплатив життями і кровю кращих своїх синів і дочок, хоч на одного, корупціонера чиновника, продажного суддю чи прокурора, скурвленого депутата, стало менше? так ото ж.
давайте краще слухати чергове скиглення пана Шабуніна і матюкатися з приводу того що у них, у виродків при владі, все гарно получається і після незначних потрясінь та негараздів все стає на свої місця.
показати весь коментар
03.02.2023 15:00 Відповісти
Питання до Шабуніна? А що там на рахунок Ліева і його громадянства .Він не хоче вибачитись.Чи тоже на хайпі хоче бали заробить
показати весь коментар
03.02.2023 15:46 Відповісти
Невже ніхто не створить щось, на зразок "ескадронів справедливості"?
показати весь коментар
03.02.2023 15:56 Відповісти
 
 