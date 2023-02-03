Сьогодні Рада визначиться із своїм представником до складу органу, який відбиратиме суддів КСУ, ним може стати "людина Вовка" Кузьменко, - Шабунін

Член Дорадчої групи експертів, ймовірно, зможе саботувати роботу органу, зливати інформацію і взагалі перетворити конкурс на принизливий для країни цирк.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме сьогодні Рада суддів визначиться із своїм представником до складу Дорадчої групи експертів - органу, що відбиратиме майбутніх суддів КСУ. Кандидатів лише троє: суддя Верховного Суду Мирослава Білак, суддя Верховного Суду України Олександр Волков та суддя Шостого апеляційного адмінсуду Володимир Кузьменко. Останній, найімовірніше, і отримає таке цінне крісло члена ДГЕ. Не тому, що має видатні досягнення чи бездоганну репутацію, а тому, що є людиною Павла Вовка", - розповів він.

За словами Шабунін, на аудіозаписах з кабінету вже колишнього голови ОАСК Вовк "називає суддю Кузьменка "нашим" і розповідає про те, як відмазував його від дисциплінарного покарання ВРП".

"Зважаючи на те, що Раду суддів очолює ставленик Вовка Богдан Моніч, легко здогадатись, на кого робить ставку суддівська мафія в цьому процесі. Вовку потрібен КСУ, бо він намагається повернути собі владу і вплив. І навіть якщо призначений суддями член не впливатиме істотно на рішення ДГЕ, він зможе саботувати роботу органу, зливати інформацію і взагалі перетворити конкурс на принизливий для країни цирк, як було з відбором керівника САП", - додав голова ЦПК.

"Я не можу придумати кращої підстави для Верховної Ради нарешті розігнати це збіговисько у Раді суддів (там якраз у січні відповідний законопроєкт зареєстрували), як делегування чергової шістки Вовка відбирати суддів КСУ", - підсумував Шабунін.

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