Якщо росіян і білорусів допустять до Олімпіади-2024, то потрібно її бойкотувати, - МЗС Польщі
У разі допуску Міжнародним олімпійським комітетом росіян та білорусів до участі в Олімпійських змаганнях треба розглянути питання бойкоту Польщею Олімпіади в Парижі.
Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначив польський дипломат, Путін і Лукашенко використовують спорт, для зміцнення своєї підтримки. Відтак, обмеження участі російських і білоруських спортсменів у глобальних спортивних змаганнях є формою протидії російській пропаганді.
"Моя особиста думка така: якщо спортсмени з Росії і Білорусі були би допущені до Ігор в 2024 році, то ми повинні бойкотувати ці Ігри, не повинно бути участі в таких Іграх. Це тиск, який ми повинні здійснити на Міжнародний олімпійським комітет", - заявив Яблонський.
Він зауважив, що остаточне рішення з цього приводу ухвалюватимуть польські спортивні організації, оскільки вони є незалежними від уряду.
Утім, він запевнив, що схилятиме Польський олімпійський комітеті і спортивні федерації країни, аби вони прийняли таке рішення.
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НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ на одном гектаре не сядут даже покакать с этими отбросами человечества с самоназванием "россияне", а жирные коррумпированные скоты из МОК хотят их на Олимпиаду пристроить. Их место в Параше, а не цивилизованном мире.
скоти із МОК хочуть другий транш від газпрому отримати....аванс вони вже проїли.....а взагалі, я знову переконуюсь ці всі оранізації-об`єднаня "стaрого світу" як ООН, Червоний Хрест, МОК, ВОЗ.. і т.д. ВЖЕ себе віджили і стали клубами по відмиванню грошей...та лобіюванню проплачених інтересів...
Брехливі і лицемірні заяви на камеру, не змінять суті кацапів!
Це лицемірні покидьки, яки живуть брехнею.