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Новини Війна
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Якщо росіян і білорусів допустять до Олімпіади-2024, то потрібно її бойкотувати, - МЗС Польщі

олімпіада

У разі допуску Міжнародним олімпійським комітетом росіян та білорусів до участі в Олімпійських змаганнях треба розглянути питання бойкоту Польщею Олімпіади в Парижі.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив польський дипломат, Путін і Лукашенко використовують спорт, для зміцнення своєї підтримки. Відтак, обмеження участі російських і білоруських спортсменів у глобальних спортивних змаганнях є формою протидії російській пропаганді.

"Моя особиста думка така: якщо спортсмени з Росії і Білорусі були би допущені до Ігор в 2024 році, то ми повинні бойкотувати ці Ігри, не повинно бути участі в таких Іграх. Це тиск, який ми повинні здійснити на Міжнародний олімпійським комітет", - заявив Яблонський.

Він зауважив, що остаточне рішення з цього приводу ухвалюватимуть польські спортивні організації, оскільки вони є незалежними від уряду.

Утім, він запевнив, що схилятиме Польський олімпійський комітеті і спортивні федерації країни, аби вони прийняли таке рішення.

Також читайте: США допускають участь росіян в Олімпійських іграх у нейтральному статусі, - CNN

Автор: 

Білорусь (7927) Олімпіада (687) Польща (8492) росія (65073)


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Топ коментарі
+40
Принципиальная и последовательная позиция Польши достойна уважения. Есть чему поучиться т.н. "лидерам западного мира".
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03.02.2023 13:29
+27
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ на одном гектаре не сядут даже покакать с этими отбросами человечества с самоназванием "россияне", а жирные коррумпированные скоты из МОК хотят их на Олимпиаду пристроить. Их место в Параше, а не цивилизованном мире.
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03.02.2023 13:29
+25
Повністю підримую.
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03.02.2023 13:28
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Повністю підримую.
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03.02.2023 13:28 Відповісти
+💯
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19.05.2023 17:28 Відповісти
Принципиальная и последовательная позиция Польши достойна уважения. Есть чему поучиться т.н. "лидерам западного мира".
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03.02.2023 13:29 Відповісти
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ на одном гектаре не сядут даже покакать с этими отбросами человечества с самоназванием "россияне", а жирные коррумпированные скоты из МОК хотят их на Олимпиаду пристроить. Их место в Параше, а не цивилизованном мире.
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03.02.2023 13:29 Відповісти
100% скоты из МОК хотят их на Олимпиаду пристроить....

скоти із МОК хочуть другий транш від газпрому отримати....аванс вони вже проїли.....а взагалі, я знову переконуюсь ці всі оранізації-об`єднаня "стaрого світу" як ООН, Червоний Хрест, МОК, ВОЗ.. і т.д. ВЖЕ себе віджили і стали клубами по відмиванню грошей...та лобіюванню проплачених інтересів...
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03.02.2023 13:45 Відповісти
Перша ластівка пішла. За ними чехи, британці і т, д. Хєр вам а не олімпіаду.
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03.02.2023 13:31 Відповісти
Дуже слушна пропозиція. Треба постійно нагадувати тим, хто забуває, що прямо зараз у Європі триває війна з вини якихось двох божевільних політиків та невідомо, чим вона закінчиться для нащадків як Європи, так і усього світу.
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03.02.2023 13:32 Відповісти
хто другий?
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03.02.2023 19:08 Відповісти
ну да если бойкот объявят Украина , Польша , Литвы, Латвии, Эстонии - это уже скандал
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03.02.2023 13:32 Відповісти
Тільки чомусь наш НОК нічого не коментує взагалі
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03.02.2023 14:16 Відповісти
было заявление Зеленского что если будут допущены козлорогие спортсмены под любым видом на олимпиаду то Украины там не будет - посмотрим
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03.02.2023 14:47 Відповісти
піаніст--не НОК України. А НОК, видно, ше вирішує до кого таки приєднатися: до розумних чи красивих.
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03.02.2023 14:59 Відповісти
тут вопрос не столько к НОК сколько политическое и там уже решается на другом уровне
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03.02.2023 15:03 Відповісти
Так нехай усі "уровні" об'єднаються, та складуть один колективний папір до МОКу. Побільше "уровнєй" та побільше підписів!
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03.02.2023 15:24 Відповісти
Можна допустити під нейтральним прапором лише тих російських спортсменів, які публічно під підпис засудять агресію Росії проти України та визнають її загарбницькою війною та геноцидом українського народу.
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03.02.2023 13:35 Відповісти
кацапські спортсмени це особливий склад сцикунів, бо вони на ********* баблі сидять - це для них смерть.
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03.02.2023 13:39 Відповісти
підпис кацапа нічого не вартий
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03.02.2023 13:40 Відповісти
Не можна нікого допускати!
Брехливі і лицемірні заяви на камеру, не змінять суті кацапів!
Це лицемірні покидьки, яки живуть брехнею.
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03.02.2023 13:41 Відповісти
Підписати такий папір--поставити жирний хрест на своїй спорт. кар'єрі та на свободі взагалі. Вони просто мешкають в інших країнах (хачанов (Дубай, ОАЕ), мєдвєдєв (Монте-Карло, Монако) у тенісі) на зароблене спортом бабло, сидять тихенько, сплачуючи податки мордору й не висовуються, аби не попасти під обструкцію на батьківщині. А про тих, котрі залежні від фєдєраций/общєств/клубов, мова не йде взагалі, бо вони фінансово залежні від своїх володарів.
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03.02.2023 15:17 Відповісти
Можу лише подякувати польскім дипломатам за їх тверду підтримку, бо на кулебинських імпотентів і в цьому питанні надії немає.
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03.02.2023 13:40 Відповісти
вінідіктава та тарани "активно" над цим працюють....
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03.02.2023 13:47 Відповісти
Ну, таран вже "напрацював" собі на 111-ту, а вєнєдіктова--на декілька фінансових статей ККУ.
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03.02.2023 15:20 Відповісти
чи будуть це "судді" вовки, кіпери, тупіцкі та інші брати до уваги...??
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03.02.2023 15:36 Відповісти
‼️ Тільки бойкот взмозі освіжити мізки продажному Міжнародному олімпійському комітету , крапка 😠
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03.02.2023 13:40 Відповісти
свежая новость! зеленский, кулеба и другие официальные лица! включайте "попугаев"
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03.02.2023 13:47 Відповісти
#спортспортпозаполітикою


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03.02.2023 13:51 Відповісти
Буде промовисто, якщо поляки бойкотуватимуть, а українці поїдуть. І це не настільки неможливо, наскільки може здатися
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03.02.2023 14:12 Відповісти
Такий варіант цілком можливий.
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03.02.2023 14:35 Відповісти
Якщо таке трапиться, то таким спортсменам нікуди буде повертатися. Тут їм ноги переламають.
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03.02.2023 15:09 Відповісти
 
 