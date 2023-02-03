Якщо росіян і білорусів допустять до Олімпіади-2024, то потрібно її бойкотувати, - МЗС Польщі

У разі допуску Міжнародним олімпійським комітетом росіян та білорусів до участі в Олімпійських змаганнях треба розглянути питання бойкоту Польщею Олімпіади в Парижі.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив польський дипломат, Путін і Лукашенко використовують спорт, для зміцнення своєї підтримки. Відтак, обмеження участі російських і білоруських спортсменів у глобальних спортивних змаганнях є формою протидії російській пропаганді.

"Моя особиста думка така: якщо спортсмени з Росії і Білорусі були би допущені до Ігор в 2024 році, то ми повинні бойкотувати ці Ігри, не повинно бути участі в таких Іграх. Це тиск, який ми повинні здійснити на Міжнародний олімпійським комітет", - заявив Яблонський.

Він зауважив, що остаточне рішення з цього приводу ухвалюватимуть польські спортивні організації, оскільки вони є незалежними від уряду.

Утім, він запевнив, що схилятиме Польський олімпійський комітеті і спортивні федерації країни, аби вони прийняли таке рішення.

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