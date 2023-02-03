Залужний зустрівся з юним художником, який збирає на потреби армії десятки тисяч гривень, продаючи власні картини. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з юним художником Максимом Бровченком. Хлопець має розлади аутичного спектра, проте це не заважає йому збирати десятки тисяч гривень для української армії, продаючи власні картини.

Про зустріч з Залужним хлопець повідомив на власній Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні в мене була зустріч з чудовою людиною! Поряд я почувався в абсолютній безпеці та відчував захист! Головнокомандувач! Моя віра в Перемогу зміцнилась і я зрозумів, що означає вирости й стати чоловіком. Це бути таким же міцним, сильним, сміливим, справедливим як Він! Те, що я бачив і відчував - це точна впевненість в майбутнє для України! Воно в нас є!", - поділився враженнями Бровченко.

Він також розповів про подарунки від Головнокомандувача.

"Я подарував Валерію Федоровичу картину, на якій намалював наших військових, що збивають орківські ракети та передав листи від моїх друзів Сергія і Крістіни. Вони як і я хочуть повернутися до дому. Ми знаємо, що так буде! В мене тепер є крутезна картина з портретами, частина дула збитого орківського танку, медальйон, супер чашка та полотно з автографом. Переможемо! Слава Україні й смерть ворогам!" - написав хлопець.

На початку повномасштабного вторгнення юний художник разом з мамою евакуювалися з тимчасово окупованого Бердянську. У хлопця розлад аутичного спектру, проте його картини на космічну тематику вражають фахівців, через що Максима називають "українським Пікассо". З початку війни Максим продає свої картини та передає гроші на потреби ЗСУ. Він вже заробив для військових десятки тисяч гривень і навіть отримав нагороду від Президента за допомогу ЗСУ.

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