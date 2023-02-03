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Новини Агресія Росії проти України Війна
13 110 27

Залужний зустрівся з юним художником, який збирає на потреби армії десятки тисяч гривень, продаючи власні картини. ФОТО

художник,залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з юним художником Максимом Бровченком. Хлопець має розлади аутичного спектра, проте це не заважає йому збирати десятки тисяч гривень для української армії, продаючи власні картини.

Про зустріч з Залужним хлопець повідомив на власній Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні в мене була зустріч з чудовою людиною! Поряд я почувався в абсолютній безпеці та відчував захист! Головнокомандувач! Моя віра в Перемогу зміцнилась і я зрозумів, що означає вирости й стати чоловіком. Це бути таким же міцним, сильним, сміливим, справедливим як Він! Те, що я бачив і відчував - це точна впевненість в майбутнє для України! Воно в нас є!", - поділився враженнями Бровченко.

Він також розповів про подарунки від Головнокомандувача.

"Я подарував Валерію Федоровичу картину, на якій намалював наших військових, що збивають орківські ракети та передав листи від моїх друзів Сергія і Крістіни. Вони як і я хочуть повернутися до дому. Ми знаємо, що так буде! В мене тепер є крутезна картина з портретами, частина дула збитого орківського танку, медальйон, супер чашка та полотно з автографом. Переможемо! Слава Україні й смерть ворогам!" - написав хлопець.

На початку повномасштабного вторгнення юний художник разом з мамою евакуювалися з тимчасово окупованого Бердянську. У хлопця розлад аутичного спектру, проте його картини на космічну тематику вражають фахівців, через що Максима називають "українським Пікассо". З початку війни Максим продає свої картини та передає гроші на потреби ЗСУ. Він вже заробив для військових десятки тисяч гривень і навіть отримав нагороду від Президента за допомогу ЗСУ.

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Залужний зустрівся з юним художником, який збирає на потреби армії десятки тисяч гривень, продаючи власні картини 01
Залужний зустрівся з юним художником, який збирає на потреби армії десятки тисяч гривень, продаючи власні картини 02
Залужний зустрівся з юним художником, який збирає на потреби армії десятки тисяч гривень, продаючи власні картини 03

Автор: 

діти (5063) допомога (8334) ЗСУ (7531) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+32
В то время как волонтеры уже собирают миллионы гривен на ЗСУ, бюджетные средства тратятся на единый телемарафет и шоу ДОМ-3 Елены Кравец.
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03.02.2023 13:45
+21
А зелень великокраде.
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03.02.2023 13:43
+15
не на часі...НЕ заважайте знімати відосіки 95-кагалу і Земарафону...лохотрону...там можна посміятися....і арахамії Дуже зайняті...: розблоковують санкції руZZкого Злодія абрамовича...щоб той дав 1000 гривень на ЗСУ ....
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03.02.2023 13:51
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А зелень великокраде.
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03.02.2023 13:43 Відповісти
Отлично, будем надеяться, что это начало раскрутки будущего Украинского Президента.
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03.02.2023 13:43 Відповісти
потрібна переремога! І він - наш Президент!
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03.02.2023 13:47 Відповісти
Президента ? Ні дякую , обосравшийся авторитета вже не має .Типічний кар'єрист і кон'юктурщик .
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03.02.2023 14:44 Відповісти
Претендуешь на роль главкома? Или главзебила?
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03.02.2023 19:29 Відповісти
В то время как волонтеры уже собирают миллионы гривен на ЗСУ, бюджетные средства тратятся на единый телемарафет и шоу ДОМ-3 Елены Кравец.
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03.02.2023 13:45 Відповісти
не на часі...НЕ заважайте знімати відосіки 95-кагалу і Земарафону...лохотрону...там можна посміятися....і арахамії Дуже зайняті...: розблоковують санкції руZZкого Злодія абрамовича...щоб той дав 1000 гривень на ЗСУ ....
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03.02.2023 13:51 Відповісти
У этой бабенки глаза хищницы , по ней видно что своего она не упустит. Снимай свои шоу , но на коммерческой основе ,а не за счет государства . Финансировать своих друзей по шоу бизнесу во время войны за счет налогоплательщика может только негодяй.
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03.02.2023 14:01 Відповісти
Ми переможемо! Я За Президента!"
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03.02.2023 13:46 Відповісти
Уточните фамилию того за кого вы. "Президент" это должность.
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03.02.2023 13:50 Відповісти
людина - яка переможе рашку!!!!
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03.02.2023 15:36 Відповісти
ЇЇ премагає Україна. Вся Україна не може обіймати посаду Президента.
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03.02.2023 16:39 Відповісти
Победит не один человек, а НАРОД.
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03.02.2023 23:09 Відповісти
Кобура на ручці стула, з таким начальником не пофілониш.
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03.02.2023 13:47 Відповісти
там сидить збоку Верховний Зекомандувач з арахаміями та єрмачками....вони разом стратеги...
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03.02.2023 13:53 Відповісти
Невже головнокомандувач у свій вихідний не може зустрітися з достойними українцями?!
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03.02.2023 13:57 Відповісти
Який в хєра піар, залужний взагалі, здається, вперше засвітився у цьому році. На відміну від декого...
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03.02.2023 14:09 Відповісти
Валерию Федоровичу нужно быть осторожным , актеры болезненно относятся к ЧУЖОЙ славе , а наш президент, к сожалению так и остался лицедеем . Очень надеюсь , что после победы Залужный будет нашим президентом.
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03.02.2023 14:10 Відповісти
Дуже зворушлива сцена. Хлопцеві велика повага. Головнокомандувачу вдячність за те, що знаходить час на такі вчинки. Це дуже важливо.
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03.02.2023 14:28 Відповісти
Яке сонечко! Шкода,що жодної картини не показали
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03.02.2023 14:30 Відповісти
Підросте мобілізують, стрільцем піде
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03.02.2023 15:03 Відповісти
Неоднозначне відчуття....
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03.02.2023 15:12 Відповісти
хм,готується до політичної карєри?цікаво він поЗЕленішає чи ні?
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03.02.2023 15:43 Відповісти
Наші сонечка
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03.02.2023 16:37 Відповісти
Дитина допомагае ВСУ,а зелена мерзота безнаказанно грабуе Украіну,чи ця товстосрака зюлька щоб віддати гроші на військових поїхала манду свою гріти-переробилась бідолага.
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03.02.2023 18:14 Відповісти
 
 