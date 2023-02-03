"Повернути військовим 30 тис. грн!", - петиція до Президента швидко набрала необхідні 25 тис. голосів

Петиція до президента Зеленського із проханням повернути скасовані грошові премії у розмірі 30 тисяч українським військовим, які перебувають поза зоною бойових дій набрала необхідні 25 тис. голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі петицію вже підписали 26,1 тис. осіб.

"Прошу повернути військовослужбовцям премію 30 000 грн! Знайшли на чому економити! Депутатам збільшуєте заробітню, а військовим зменшуєте ??! Де логіка? Ми чекаємо нової масованої агресії з боку Росії і водночас урізаємо виплати військовим? Ми просимо Захід про зброю та техніку, а в цей же час перетрушуємо гаманці захисників країни?



Петиція на сайті президента про підвищення премій військовим (зі 100 тисяч до 150 тисяч, з 30 до 50 тисяч) за рахунок відміни та зняття надбавок народним депутатам заручається підписами 28 тисяч українців, і Володимир Зеленський дає розпорядження пропрацювати таку можливість, але Уряд ухвалює діаметрально протилежне рішення – багатьом знизити розмір премії або взагалі її відмінити.



Не можна залазити в кишені тих, від кого сьогодні залежить, чи вдасться втримати державу. Владі потрібно вже навчитись прораховувати свої дії та рішення на декілька кроків вперед", - зазначила авторка петиції Віра Русіна.

Також читайте: У ЦПД спочатку поширили, а потім видалили інформацію щодо фейків про нібито скасування виплат 30 тис. грн військовим, які перебувають у тилу (оновлено)