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У Литві протягом години зібрали рекордні понад 1 млн євро на радари ППО для України
Під час збору на радари ППО для України у Литві вдалося зібрати понад 1 млн євро. Людей заохотили "щасливою годиною", під час якої усі внески подвоїли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив координатор збору Андрюс Тапінас.
Литовська ІТ-компанія Tesonet пообіцяла подвоїти внески, які надішлють протягом однієї години - з 8 до 9 ранку.
"Абсолютний світовий рекорд. Литовці за годину зібрали 1 006 000 євро на радари для України", - йдеться в повідомленні.
За його словами, Tesonet подвоює суму - 2 012 000 євро.
"Наша нація з Україною до кінця. До перемоги!" - додав Тапінас.
Топ коментарі
+26 phantom4
показати весь коментар03.02.2023 14:21
+25 Роман с камнем
показати весь коментар03.02.2023 14:17
+18 Amber
показати весь коментар03.02.2023 14:21
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Молодці литовці. Велика шана та повага!
Простіше кажучи, його активно піарять, тільки не зрозуміло поки, чому.
Попробуйте звернутись до психіатра, може й допоможе. Хоча, то у вас може бути наслідок ЗЕбілізму, а ця хвороба не лікується зовсім...
Як би це Литву підключити?