У Литві протягом години зібрали рекордні понад 1 млн євро на радари ППО для України

Під час збору на радари ППО для України у Литві вдалося зібрати понад 1 млн євро. Людей заохотили "щасливою годиною", під час якої усі внески подвоїли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив координатор збору Андрюс Тапінас.

Литовська ІТ-компанія Tesonet пообіцяла подвоїти внески, які надішлють протягом однієї години - з 8 до 9 ранку.

"Абсолютний світовий рекорд. Литовці за годину зібрали 1 006 000 євро на радари для України", - йдеться в повідомленні.

За його словами, Tesonet подвоює суму - 2 012 000 євро.

"Наша нація з Україною до кінця. До перемоги!" - додав Тапінас.

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