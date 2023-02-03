УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11034 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
2 056 23

У Литві протягом години зібрали рекордні понад 1 млн євро на радари ППО для України

литва

Під час збору на радари ППО для України у Литві вдалося зібрати понад 1 млн євро. Людей заохотили "щасливою годиною", під час якої усі внески подвоїли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив координатор збору Андрюс Тапінас.

Литовська ІТ-компанія Tesonet пообіцяла подвоїти внески, які надішлють протягом однієї години - з 8 до 9 ранку.

"Абсолютний світовий рекорд. Литовці за годину зібрали 1 006 000 євро на радари для України", - йдеться в повідомленні.

За його словами, Tesonet подвоює суму - 2 012 000 євро.

"Наша нація з Україною до кінця. До перемоги!" - додав Тапінас.

Також читайте: Литовські волонтери збирають кошти на сучасні радари ППО для України

Автор: 

Литва (2394) допомога (8334) рекорд (184)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Бляха, майже до сліз ( як старий опер ніколи не був сентиментальним).
Молодці литовці. Велика шана та повага!
показати весь коментар
03.02.2023 14:21
+25
ДЯКУЄМО !!!!!!
показати весь коментар
03.02.2023 14:17
+18
Щиро дякуємо литовцям за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
03.02.2023 14:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДЯКУЄМО !!!!!!
показати весь коментар
03.02.2023 14:17 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2023 14:26 Відповісти
Дякуємо Литві, бо ми своє виробництво похерили.
показати весь коментар
03.02.2023 14:20 Відповісти
Бляха, майже до сліз ( як старий опер ніколи не був сентиментальним).
Молодці литовці. Велика шана та повага!
показати весь коментар
03.02.2023 14:21 Відповісти
Щиро дякуємо литовцям за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
03.02.2023 14:21 Відповісти
Ačiū!
показати весь коментар
03.02.2023 14:21 Відповісти
Дякуємо, браття!
показати весь коментар
03.02.2023 14:21 Відповісти
Настоящие братья.
показати весь коментар
03.02.2023 14:22 Відповісти
Дякуємо 🇱🇹🇺🇦
показати весь коментар
03.02.2023 14:23 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2023 14:25 Відповісти
багато, хто возить.. але не піариться на цьому
показати весь коментар
03.02.2023 14:30 Відповісти
Тобто, ні один фонд не оголошує збір, не звітує про придбане? Всі то на німо, один лиш Порошенко і Справа Громад піариться? Чи єта другоє?
показати весь коментар
03.02.2023 14:35 Відповісти
А таки тільки він і піариться. І допомагають йому в цьому такі як ви, на сайтах новин, ніби від імені пересічних. І власне новини густо розбавлені Порошенком, він тепер всюди.
Простіше кажучи, його активно піарять, тільки не зрозуміло поки, чому.
показати весь коментар
03.02.2023 15:48 Відповісти
Є такий психічний розлад - Фо́бія (від дав. -гр. φόβος - «страх, хворобливий страх, відраза») - ірраціональний, інтенсивний і постійний страх, що викликається певними ситуаціями, діями, речами, тваринами або людьми. Основним симптомом цього розладу є надмірне й необґрунтоване бажання уникнути подразника, що відлякує.
Попробуйте звернутись до психіатра, може й допоможе. Хоча, то у вас може бути наслідок ЗЕбілізму, а ця хвороба не лікується зовсім...
показати весь коментар
03.02.2023 16:37 Відповісти
Хоча ні, фонд бєні коломойського і родини ЗЕленських дійсно все тихцем роблять. Ніхто про їх "благодійність" навіть і не здогадується. Хіба, як американські інспектори мають приїхати, то вже тоді... Ну, як останні кілька днів, стільки, курва, піару. а ти кажеш ніхто...
показати весь коментар
03.02.2023 14:38 Відповісти
Anegdot dnia 🤣
показати весь коментар
03.02.2023 15:20 Відповісти
aciu lietuva
показати весь коментар
03.02.2023 14:27 Відповісти
Спасибі і низький вам уклін, брати-литовці!
показати весь коментар
03.02.2023 15:08 Відповісти
Блін, я вже декілька днів на тепловізори і приціли для 58-ої під Бахмут збираю. Ледве йде, бо в людей вже запасів грошей майже не залишилось.
Як би це Литву підключити?
показати весь коментар
03.02.2023 15:21 Відповісти
K nom nado oracatsia.Odin vy znajete mnogo let Jonas,a vot drugoj tot sto udvajivajet sumu Tesonet
показати весь коментар
03.02.2023 17:04 Відповісти
Jūs esate tikri draugai! Žemas lankas.
показати весь коментар
03.02.2023 15:30 Відповісти
Vsego uze sobrali pocti 6mln evro.Na 6 radarov uze jest dengi,no eto tolko nacialo
показати весь коментар
03.02.2023 17:00 Відповісти
 
 