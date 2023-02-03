Лубінець і турецький омбудсмен Малкоч обговорили визволення з полону РФ українців віком від 65 років

Омбудсмени України та Туреччини на зустрічі в Стамбулі обговорили технічні деталі гуманітарних ініціатив, націлених на допомогу та визволення з російського полону громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Лубінця.

Як зауважив Малкоч, російська сторона вже працює над списками українських громадянських громадян віком від 70 років і старших за 65, які мають хронічні хвороби. Однак Росія попросила час для роботи із цими списками.

Лубінець подякував турецькій стороні за її незмінну позицію щодо територіальної цілісності та суверенітету України.

Турецький омбудсмен, своєю чергою, зазначив, що робота щодо вирішення гуманітарних питань триває. Він також висловив сподівання на припинення вогню та встановлення миру.

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