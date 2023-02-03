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Лубінець і турецький омбудсмен Малкоч обговорили визволення з полону РФ українців віком від 65 років

лубінець

Омбудсмени України та Туреччини на зустрічі в Стамбулі обговорили технічні деталі гуманітарних ініціатив, націлених на допомогу та визволення з російського полону громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Лубінця.

Як зауважив Малкоч, російська сторона вже працює над списками українських громадянських громадян віком від 70 років і старших за 65, які мають хронічні хвороби. Однак Росія попросила час для роботи із цими списками.

Лубінець подякував турецькій стороні за її незмінну позицію щодо територіальної цілісності та суверенітету України.

Турецький омбудсмен, своєю чергою, зазначив, що робота щодо вирішення гуманітарних питань триває. Він також висловив сподівання на припинення вогню та встановлення миру.

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Автор: 

полон (1557) Туреччина (3499) звільнення (2672) Лубінець Дмитро (593)


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03.02.2023 15:13 Відповісти
я б хлопцям (за 65 які) після визволення ще й би Героя України надавав би!
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03.02.2023 15:31 Відповісти
А старушки разве не заслужили Героя?
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03.02.2023 16:11 Відповісти
а ті, яким за 70 - персональну пенсію.......................
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03.02.2023 15:32 Відповісти
дітей би краще нашіх визволяли би, наші пенсіонери русскім не дуже потрібні. Наша молодь - мета, ну а чого, рік-другий і вже можна на війну відправити, проти свого ж народу. Цинічнєнько.
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03.02.2023 15:37 Відповісти
С какого перепуга гражданские пенсы стали пленными! Это ЗАЛОЖНИКИ террористов! Зеленожопый лубинец даже этого не знает!
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03.02.2023 15:56 Відповісти
 
 