В Ізюмі ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час ворожого обстрілу
У травні 39-річний чоловік під час обстрілу дістав травми, несумісні з життям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал поліцію Харківської області.
"17 травня 2022 року житель міста Ізюм їхав на автівці повз церкву та потрапив під обстріл. Наступного дня батьки та дружина поховали його на кладовищі", - ідеться в повідомленні.
У четвер, 2 лютого, слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області провели огляд місця події, ексгумували тіло загиблого та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
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Luk Viktor
показати весь коментар03.02.2023 16:12 Відповісти Мені подобається 0
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