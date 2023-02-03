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В Ізюмі ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час ворожого обстрілу

ізюм,злочини

У травні 39-річний чоловік під час обстрілу дістав травми, несумісні з життям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал поліцію Харківської області. 

"17 травня 2022 року житель міста Ізюм їхав на автівці повз церкву та потрапив під обстріл. Наступного дня батьки та дружина поховали його на кладовищі", - ідеться в повідомленні.

У четвер, 2 лютого, слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області провели огляд місця події, ексгумували тіло загиблого та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

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Автор: 

Харківщина (6054) ексгумація (141) Ізюм (330) жертва (248)


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Цікавий факт, але не для всіх... Тричі за день виставляєте - немає новин????
показати весь коментар
03.02.2023 16:12 Відповісти
 
 