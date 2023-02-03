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Новини
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Боротьба з корупцією та незалежність судової системи є фундаментальними умовами для вступу України до ЄС, - Мішель

мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що серед "фундаментальних умов" для вступу України до ЄС є реформування судів і боротьба з корупцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Суспільному.

"Реформи, спрямовані на зміцнення демократичних інститутів, особливо верховенства права, боротьбу з корупцією, незалежність судової системи - це фундаментальні умови для того, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Але я впевнений, українська влада розуміє, що це є пріоритетом. Я відчув, що лише за кілька місяців ви досягли значного прогресу і зробили кроки у правильному напрямку", - пояснив голова Європейської Ради.

За словами Мішеля, протягом наступних місяців Єврокомісія представить звіти, які вкажуть Україні, які додаткові кроки на шляху до ЄС вона мусить зробити.

Читайте: Україна розпочинає підготовку до переговорів по всіх 35 розділах угоди про вступ до ЄС, - Стефанішина

Автор: 

реформи (3206) членство в ЄС (1246) Євросоюз (13388) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+17
"якщо ти хочеш боротися з корупцією, ти маєш її очолити" - девіз пріZeдента.
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03.02.2023 15:14
+11
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03.02.2023 15:15
+11
а ми їм відосики
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03.02.2023 15:16
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ну если нашим суддям еще и независимость то пиши " ПРОПАЛО "
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03.02.2023 15:13 Відповісти
Незалежність судової системи означає, що на суддів не мають впливу політичні сили, не мають впливу олігархи чи Президент, не працює телефонне право, а судді просто виконують свою роботу згідно Конституції і законів.
Але це так в ідеалі, а насправді навіть в Європі не все так класно. Бо судівська система це ж офгенський важель впливу, безмежні можна сказати можливості для кожного, хто має на неї вплив, ми ж то вже 30 років кушаємо, тому там всі намогаються своїх чоловічків поставити.
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03.02.2023 15:29 Відповісти
це зрозуміло- ДЕ НАМ ДРУГИХ СУДДіВ ВЗЯТИ ???
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03.02.2023 15:33 Відповісти
"Я, конечно, против коррупции, но хочу чтобы кум все порешал".

Где нам других людей взять? Может начинать именно с системы? Запад не даром же требует себе прав в наблюдательных советах анти коррупционных органов.
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03.02.2023 15:50 Відповісти
Суді Тільки з Євросоюзу і США. Думаю що погодяться при офіційних зарплатах судів в Україні.
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03.02.2023 17:16 Відповісти
Українські суди, це предмет особливої надії корупціонерів, бо там продовжують судити не по законах, а по кількості американськи президентів, які судді отримують за "правильні" рішення.
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03.02.2023 15:33 Відповісти
"якщо ти хочеш боротися з корупцією, ти маєш її очолити" - девіз пріZeдента.
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03.02.2023 15:14 Відповісти
Тарас Чорновіл

На превеликий жаль, я чи не вперше мушу сказати слова, які мені точно видаються чимось неймовірним, але Україна має реальний шанс програти в цій війні. Не напряму ворогу на полі бою. Поразку може забезпечити особисто Зеленський, який і далі продовжує опікати навколо себе корупціонерів, розкрадачів, зрадників, реваншистів. Не забуваймо, що в нашої перемоги, чи бодай змоги стримувати ворога, є два крила: мужність ЗСУ, мудрість командування, згуртованість суспільства з одного боку й західна допомога з іншого. Наші запаси вичерпувалися ще до червня місяця. Чим наймужніша й наймотивованіша армія світу мала воювати? Попри потоки красивих слів, саме влада робить все можливе й неможливе, щоб ця допомога не стала достатньою для швидкої перемоги. В рашистських кротів можуть бути свої мотиви. Просто згадайте, як ще весною, коли Німеччина круто розверталася в бік України, з нею на місяці зірвали стосунки. А зараз той самий кріт, який організував демарші проти Шольца і Штайнмайєра, так само призначенням послиці-проповідниці орального сексу зірвав постачання *********** старих калібрів з Болгарії, які могли зіграти важливу роль у підготовці наступу. Там безумовна зрада. Зрада, яку Зеленський чи по безпросвітній тупості, чи через причетність захищає й підтримує. Але зараз на передній план виходить дещо ще тотальніше - це неприховано культивована владою мега-корупція. Епопея з танками. Нам їх готували, але не дали, бо Зеленський відмовився боротися з корупцією та усувати любих серцю Єрмака розкрадачів, найперше в міноборони. Після прямих погроз таки щось почав робити - здали кількох, кого було не дуже шкода. Обіцянки танків і навіть винищувачів просто сипонулися. Уже за пару днів усі зрозуміли, що то лише імітація й усе знову зависло. Провели кампанійщину з демонстративними обшуками - ніби розблокувалося, але знову ж усі чекають реальних дій, а не відмазок, тому поки шанси отримати справжню допомогу примарні. Скільки українців мають загинути через те, що ці виродки ніяк не нажеруться? Можете ще добавити історію з нашим чудовим другом Сельчуком Байрактаром. Бажання підопічних Зеленського злупити з нього мільйони перетворило друга на противника. І за це узагалі нікого не покарано. Першим питанням Джону Кірбі на брифінгу з приводу передачі Абрамсів було не про танки, а про абсолютну корупцію. Про це йдеться у розміщеному нижче сюжеті. На жаль, програвши війну корупції Зеленського ми можемо втратити і допомогу й можливість подолати агресора. Зате дехто наржеться досхочу...
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03.02.2023 17:08 Відповісти
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03.02.2023 15:15 Відповісти
фундаментальними умовами для вступу України до ЄС є..... ЩОРІЧНИЙ ТЕХОГЛЯД автомобілів
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03.02.2023 15:15 Відповісти
ще заміна номерних знаків на нові
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03.02.2023 15:23 Відповісти
ну таки да- это всем известно !!! А этот Мишель....ДЕРЖИТ НАС ЗА ДУРАКОВ
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03.02.2023 15:28 Відповісти
Щорічний техогляд не страшний тим, хто вчасно і якісно підтримує технічний стан свого автомобіля, він страшний тим, хто накупили недобитків і думають, що вони вічні.
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03.02.2023 15:40 Відповісти
та я і не говорю що це страшно--- кажу що щорічний техогляд важливіше за Боротьбу з корупцією та незалежність судової системи
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03.02.2023 15:45 Відповісти
я так зрозумів. що показово зараз ще "суддів" потрясуть!!!!
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03.02.2023 15:16 Відповісти
Не трястимуть від Мішеля. Шось Мішель ду схожий на шмігаля. Це не його брат?
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03.02.2023 15:28 Відповісти
Брат, а ти не знав, думав двійник, як у пуйла?
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03.02.2023 15:41 Відповісти
а ми їм відосики
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03.02.2023 15:16 Відповісти
Новина датована 03.02.2050р
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03.02.2023 15:20 Відповісти
Це Зелі зовсім не треба.
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03.02.2023 15:21 Відповісти
А ми навпаки, корупцію взрощуємо і окучуємо. Офшори не для нас! Дивани - ось надійні офшори!
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03.02.2023 15:22 Відповісти
А как же Венгрию приняли? То есть требования не для всех одинаковы?
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03.02.2023 15:24 Відповісти
Угорщину прийняли якраз за проведені реформи та демократію. Це потім прийшли популісти, які кричали про зубожіння народу, та корупцію папєрєдніков. На чому і до тепер тримаються.
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03.02.2023 15:28 Відповісти
вони праві популісти, кричать про лгбт-пропагадну (часом навіть слушно, ну бо в школах дітям це дійсно не потрібно. Діти мають мати дитинство, виростуть - визначаться), а потім член правлячої партії тікає по водстічній трубі з нелегальної гей-вечірки під час ковіду. Як кацапи "гомосексуалізм, все пропитано смертью", а потім попа мп застукали в ліжку з хлопцем, до того ж неповнолітнім. Цирк довбаний.
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03.02.2023 15:34 Відповісти
Вимоги від 2014року
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03.02.2023 15:25 Відповісти
А що до 2014-го року корупції в Україні не було?!
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03.02.2023 15:36 Відповісти
І до 2014р була і після. Що з нами не так?
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03.02.2023 15:40 Відповісти
Корупція в Україні від 1654 року, потім вона тільки посилювалася.
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03.02.2023 15:43 Відповісти
Ого! А тут хтось думав, що тільки імітація боротьби проканає. Щедро промережена серіалами відосиків про уявні успіхи.
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03.02.2023 15:26 Відповісти
"А суддi хто?" Звiдки завозить будуть?
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03.02.2023 15:26 Відповісти
підтримую
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03.02.2023 15:27 Відповісти
А як же ОПГ ЗЄрмака будє харчєвацца?
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03.02.2023 15:27 Відповісти
А то ж нє вщьот, ці потвори думають, що це їхня корова та вони її доять.
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03.02.2023 16:58 Відповісти
На это я пойти не могу, мне надо посоветоваться с Беней!
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03.02.2023 15:30 Відповісти
Влада це все розуміє, але вона на таке не піде! Бо вона теж розуміє що їй тоді повний ''капут'' .
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03.02.2023 15:35 Відповісти
не знаю, який прогрес він відчува, але якщо з корупцією не боротися, вона з"їсть будь-які навіть супер-пупер демократичні закони, перетворить все на какашку, таку що дивитися огидно.
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03.02.2023 15:35 Відповісти
В Польщі "лапувку" так і не викорінили, а вона ж під лаптем менше часу була, аніж Україна.
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03.02.2023 15:45 Відповісти
Незалежність судової системи в Україні можлива тільки коли наприклад, суддів набрати з англійських , поліцейських з німецьких, прокурорів - з китайців . Вони тоді швидко знищать корупціонерів
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03.02.2023 15:39 Відповісти
Доки злодія та шахрая каломойшу не посадять або не віддадуть штатам ні про яку реальну боротьбу з корупцією чи справедливу судову систему не може бути й мови.
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03.02.2023 15:45 Відповісти
І не тільки коломойшу, зарази розвелося невидимо, а батько ******** корупції в Україні - другий "президент"
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03.02.2023 15:48 Відповісти
Это засада. Фундаментальность в серьезной опасности.
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03.02.2023 15:45 Відповісти
Боротьба з корупцією та незалежність судової системи є фундаментальними умовами для вступу України до ЄС ... А от тут то й проблема. Упираються гниди та крадуть навіть під час війни. Вони насмерть будуть стояти та захищати корупцію.
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03.02.2023 16:01 Відповісти
Ну уже вроде начали...
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03.02.2023 16:04 Відповісти
Так довго з України робили бананову республіку, навряд чи наше телятко та і вовка з'їсть.
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03.02.2023 16:40 Відповісти
Понятно, идиоты....борьба с коррупцией!!!! Главный враг Украины....Когда уже люди поменяются....когда уже будет малая терпимость к коррупции вУкраине я хз....везде кумовство и взяточничество.... Вот путлер взял и проучил всю страну....
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03.02.2023 16:58 Відповісти
Щоб в Україні і дальше проводилась боротьба з корупцією потрібно постійна присутність відповідних інспекторів з США та ЄС. Та постійна ротації їх членів. Щоб не купили
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03.02.2023 17:23 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/ gorlis_gorsky : https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3988971.html Клоунські постановки "обшуків" не обманули Європу

Віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель - Зеленському:
"Ми не збираємось більше терпіти корупцію і недотримання зобов'язань. Ми надали вам майже 12 млрд. євро, і маємо право голосу в цих питаннях"(с, tZEinform)

На ЄП вийшла стаття з аналізом того, як Україна виконує "сім кроків", які наближають нас до переговорів щодо вступу до ЄС; найважливіше:

✔️Критерій 1: відбір суддів Конституційного суду
13 грудня парламент ухвалив законопроєкт про реформу КСУ, який оперативно, вже 20 грудня підписав Зеленський. Причому підпис з'явився за день після того, як Венеційська комісія офіційно заявила про невідповідність реформи європейським критеріям.
ЄС у відповідь кілька разів закликав Київ переглянути ухвалений закон, а коли стикнувся з ігноруванням проблеми з українського боку - західні партнери повідомили, що відмовляються від участі у відборі з фальсифікованими правилами. Цей тиск зрештою приніс успіх. Уряд визнав проблему та анонсував зміни до проблемного закону.
❗️Утім, наразі проблема не виправлена. Зважаючи на дії влади, рівень виконання критерію, за оцінкою незалежних експертів, знизився з 3 до 2 балів з 10 - це найгірший результат у "кандидатській сімці".

✔️Критерій 2: продовження судової реформи
Головна зміна - це те, що у січні Україна нарешті отримала повноважну ВРП, у якій наразі обрано 15 з 21 члена.
Оцінка експертів - 7 балів з 10 (у минулій хвилі оцінювання було 6).

✔️Критерій 3: антикорупційні органи
Критерій щодо відбору керівника САП виконаний.
Конкурс на нового главу НАБУ, який напевно стане головним у оцінці з боку ЄС, триває. Утім, в останній тиждень з'явилися тривожні дзвіночки: уряд почав наполягати на прискоренні відбору очільника НАБУ, що є небажаним, бо збільшення швидкості перевірки кандидатів, у тому числі громадськістю, негативно вплине на якість такої перевірки.
Оцінка експертів - 7 балів з 10 (у минулій хвилі оцінювання було 6).

✔️Критерій 4: боротьба з відмиванням коштів
За низкою законопроєктів триває робота - йдеться про майбутній закон про засади санкційної політики, про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.
Є також одне зауваження експертів: у листопаді під час ухвалення у другому читанні законопроєкту про запобігання та протидію відмиванню коштів депутати підтримали шкідливі поправки, які послаблюють фінансовий моніторинг публічних діячів всупереч стандартам FATF та вимогам Директиви ЄС 2015/849. Закон набув чинності, брак уваги до вирішення цієї проблеми - негативний тренд.
Загальна оцінка експертів - 6 балів з 10 (у минулій хвилі оцінювання було 5).

✔️Критерій 5: антиолігархічна реформа
Це, разом із конституційною реформою - один із найпроблемніших критеріїв. Але якщо у питанні КС генератором проблем була сама українська влада, то тут зауваження варто адресувати європейській стороні.
По суті, виконання критерію перебуває "в режимі очікування". ЄС вимагає від України підлаштувати та втілити "антиолігархічний закон" 2021 року у відповідності з порадами Венеційської комісії, однак висновку ВК, який дозволив би це зробити, досі немає (хоча за планом він мав бути наданий ще у грудні 2021 року).
❗️Загальна оцінка експертів - 2 бали з 10 (незмінне від минулої хвилі).

✔️Критерій 6: реформа у медіасфері
13 грудня ВРУ ухвалила закон про медіа, який 29 грудня підписав президент.
Експерти консорціуму оцінюють закон схвально. Проєкт був суттєво допрацьований перед ухваленням з урахуванням висновку ЄК та Ради Європи, а також рекомендацій національних гравців.
Загальна оцінка експертів - 9 балів з 10 (суттєве зростання; у минулій хвилі було 6).

✔️Критерій 7: законодавство щодо нацменшин
13 грудня, після довгих дебатів, критики з боку українських експертів та з урахуванням позиції Ради Європи, до якої був надісланий законопроєкт, Верховна рада ухвалила закон "Про національні меншини (спільноти) України".
Загальна оцінка експертів - 8 балів з 10 (суттєве зростання; у минулій хвилі було 5).
___
Загалом процес рухається. Не завершений, яко деякі представники влади відрапортували ще у грудні, але прогрес є. Ось тільки навіщо було наїдатися лайна з відбором у КСУ, я хз. Попереджали ж.
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03.02.2023 17:25 Відповісти
Правоохоронців і судів Мафія так міцно зрослася що просто так її не подолати. Цілі династії , батько, син, дочка, зять, кум, племінник, племінник зятя, коханка, син коханки, ...... Тільки революційним шляхом можна подолати ЦЮ МАФІЮ. Тільки комісія по перегляду кваліфікації і добропорядності суддівського та прокурорського корпусу з участю провідних фахівців з США, ЄС та їх вирішального голосу при прийнятті рішень дозволить вичисти цей гнійний нарив. І в подальшому закон про недопущення "сімейственості " в органах суду, прокуратурі, держустановах, уряді ..
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03.02.2023 17:53 Відповісти
Суддівська «доброчесність» та прокурорська професійність, на «💯відсотків своїх» істот на посадах, навідь «сумніву не підлягають» за всю історію держаних призначень та «чесних» висуванців !!!
Усі їх та дітей маєтки, це виключно «благодійність та доброчесність» особиста, від району і аж до генпрокурорів! Це каста недоТурканих з часів Майдану!! У більш ніж 68% суддівських та прокурорських - посвідчення УБД!!! Ви уявляєте, яка когорта підготовлена з військовим досвідом та із знижками їм комунальних виплат для маєтків!!!
Тому і можуть забаганки особисті на Мальдівах виконувати, коли їм заманеться, а Захисникам України - мокрі чи промерзла окопи на Фронті!!!
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03.02.2023 18:02 Відповісти
Для того, щоб пліснява виконала всі вимоги, їх з родичами потрібно не тільки депортувати з ЄС, а й арештувати бізнес й житло, рахунки.
Ось тоді ... Можливо ...
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03.02.2023 18:07 Відповісти
Судді мають обиратися народною ділянкою, мешканцями де вони будуть практикувати. Звісно що це мають бути люди з юр. освітою та без непояснених матеріальних статків. Тоді буде працювати.
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03.02.2023 20:48 Відповісти
 
 