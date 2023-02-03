Боротьба з корупцією та незалежність судової системи є фундаментальними умовами для вступу України до ЄС, - Мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що серед "фундаментальних умов" для вступу України до ЄС є реформування судів і боротьба з корупцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Суспільному.

"Реформи, спрямовані на зміцнення демократичних інститутів, особливо верховенства права, боротьбу з корупцією, незалежність судової системи - це фундаментальні умови для того, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Але я впевнений, українська влада розуміє, що це є пріоритетом. Я відчув, що лише за кілька місяців ви досягли значного прогресу і зробили кроки у правильному напрямку", - пояснив голова Європейської Ради.

За словами Мішеля, протягом наступних місяців Єврокомісія представить звіти, які вкажуть Україні, які додаткові кроки на шляху до ЄС вона мусить зробити.

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