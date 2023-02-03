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Новини
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Єврокомісія оцінила зусилля України, Молдови та Грузії у підготовці до членства в ЄС

єс,євросоюз

Переважна оцінка Єврокомісії щодо зусиль України є позитивною, хоча доповідь відображає також сфери, які потребують подальшого вдосконалення.

Про це повідомили в Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Доповідь містить детальний аналіз того, де Україна, Молдова та Грузія знаходяться в адаптації до законодавства ЄС та взятих на себе зобов’язань.

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Зазначено, що Єврокомісія продовжуватиме допомогу Україні, Грузії і Молдові та супроводжуватиме їхні зусилля у наближенні до стандартів і правових норм ЄС. Прогрес усіх трьох країн у реалізації ключових реформ на цьому шляху буде включений до "пакета щодо розширення", який буде представлений Єврокомісією восени цього року.

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Аналітична доповідь містить докладну інформацію по всіх напрямках законодавства та ключових реформ, включаючи верховенство права, судову реформу, заходи фінансового контролю, реформу державного замовлення, розвиток внутрішнього ринку, цифрову та "зелену" трансформацію, соціальну політику, розвиток сільськогосподарського та промислового виробництва, регіональну політику, зовнішню політику, розвиток сектору безпеки й оборони тощо.

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За методологією, аналіз Єврокомісії охоплював лише ті території України, які знаходяться під контролем її уряду.

Автор: 

Грузія (1844) Єврокомісія (2155) Молдова (2068) членство в ЄС (1246)


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Топ коментарі
+8
Грузії теж?
Тим що людину вбивають в тюрмі в прямому ефірі за наказом Іванішвілі?
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03.02.2023 15:55
+3
Грузія ???? ЄС???? ***№улися ????
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03.02.2023 15:59
+1
з нашими крадунами при владі будемо в ЄС років через 20
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03.02.2023 15:54
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з нашими крадунами при владі будемо в ЄС років через 20
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03.02.2023 15:54 Відповісти
Грузії теж?
Тим що людину вбивають в тюрмі в прямому ефірі за наказом Іванішвілі?
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03.02.2023 15:55 Відповісти
як це. можливо???
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03.02.2023 15:58 Відповісти
Тим більше що Мішо громадянин України який нічого кримінального на грузинії не зробив...
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03.02.2023 16:03 Відповісти
Серйозно?
Його за пррив кордону навть в Україні повинні років на десять засадити.
А за розстріл демонстрантів у Грузії...
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03.02.2023 16:06 Відповісти
ще як сєріозно! місце грузінії разом з тобою у азійському саюзє...
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03.02.2023 16:24 Відповісти
Ми ж не в студії Соловйова, не плутайте...
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03.02.2023 17:01 Відповісти
Це вже не корупція, а зрада !
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03.02.2023 16:10 Відповісти
Типа Маладцы??????? Или как?
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03.02.2023 15:57 Відповісти
Грузія ???? ЄС???? ***№улися ????
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03.02.2023 15:59 Відповісти
Особливо грузінія багато робить аби стати черговою мадярією у ЄС...
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03.02.2023 16:00 Відповісти
Це завдяки Саакашвілі. Якщо знищити повністю корупцію, то вона не відразу потім з'явиться, а лише через 20 років.
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03.02.2023 16:08 Відповісти
А на хрена грузинским ******** ЕС ? Им прямая дорога в таежный союз и ОДКБ
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03.02.2023 16:00 Відповісти
Звучить,як стьоб
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03.02.2023 16:03 Відповісти
Ми там десь після Грузії, але перед Молдовою. Саакашвілі все-таки щось зробив до того як це оцінили грузини.
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03.02.2023 16:05 Відповісти
сподіваюсь, належним чином оцінила
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03.02.2023 16:08 Відповісти
зусилля України у підготовці до членства в ЄС:
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03.02.2023 16:09 Відповісти
Можна я вліплю сюди цей смайлик?😀
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03.02.2023 16:11 Відповісти
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03.02.2023 16:12 Відповісти
Чаю випили? По використаному часу збігається.
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03.02.2023 16:45 Відповісти
Грузія з тим проросійським урядом який зараз у нихбуде ще однією угоорщиною і буде палки в колеса пхати
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03.02.2023 16:38 Відповісти
Добре що наш уряд не проросійський !
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03.02.2023 16:46 Відповісти
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04.02.2023 01:11 Відповісти
Нi, помили посуду i поли.
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03.02.2023 18:12 Відповісти
Україна і Молдова-ТАК.А Грузія хай йде Іванішвілі у Піздіну.
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03.02.2023 18:52 Відповісти
Молдова? Грузія? То давайте вже і Кацапстан разом.
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03.02.2023 20:02 Відповісти
 
 