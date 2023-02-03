Єврокомісія оцінила зусилля України, Молдови та Грузії у підготовці до членства в ЄС

Переважна оцінка Єврокомісії щодо зусиль України є позитивною, хоча доповідь відображає також сфери, які потребують подальшого вдосконалення.

Про це повідомили в Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Доповідь містить детальний аналіз того, де Україна, Молдова та Грузія знаходяться в адаптації до законодавства ЄС та взятих на себе зобов’язань.

Читайте: Боротьба з корупцією та незалежність судової системи є фундаментальними умовами для вступу України до ЄС, - Мішель

Зазначено, що Єврокомісія продовжуватиме допомогу Україні, Грузії і Молдові та супроводжуватиме їхні зусилля у наближенні до стандартів і правових норм ЄС. Прогрес усіх трьох країн у реалізації ключових реформ на цьому шляху буде включений до "пакета щодо розширення", який буде представлений Єврокомісією восени цього року.

Також читайте: У Бундестазі підтримують приєднання України до ЄС протягом 5-6 років

Аналітична доповідь містить докладну інформацію по всіх напрямках законодавства та ключових реформ, включаючи верховенство права, судову реформу, заходи фінансового контролю, реформу державного замовлення, розвиток внутрішнього ринку, цифрову та "зелену" трансформацію, соціальну політику, розвиток сільськогосподарського та промислового виробництва, регіональну політику, зовнішню політику, розвиток сектору безпеки й оборони тощо.

Також читайте: Україна розпочинає підготовку до переговорів по всіх 35 розділах угоди про вступ до ЄС, - Стефанішина

За методологією, аналіз Єврокомісії охоплював лише ті території України, які знаходяться під контролем її уряду.