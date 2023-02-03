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Українці зможуть ще пів року користуватися доступним роумінгом у Європі, - Мінцифри

роумінг

Спільну заяву мобільних операторів України та ЄС продовжено ще на 6 місяців з можливістю подальшої пролонгації; відповідно, українці зможуть і далі спілкуватися з близькими у ЄС за доступними тарифами європейської зони вільного роумінгу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Україна активно співпрацює з Європейським Союзом у секторі роумінгу. Зараз для нашої країни надзвичайно важливо приєднатися до роумінг-простору ЄС. Адже мільйони українців тимчасово виїхали до різних країн Європи і мають бути на зв'язку з рідними. Зі свого боку ми робимо важливі кроки у цьому напрямі", — поінформував віцепрем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що європейська сторона підтвердила готовність схвалити оновлений Додаток 17-3 (Правила, що застосовуються до телекомунікаційних послуг) до Угоди про асоціацію між україною та ЄС. Це ще один крок до вільного роумінгу з ЄС (Roam like at home) на постійній основі.

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"Один із пріоритетів Мінцифри - запуск технології 5G та приєднання до транспортних 5G- коридорів ЄС. ЄС відзначив роботу України щодо трансформації телеком-сектору відповідно до європейських положень і закликав продовжувати", - додали у міністерстві.

Як повідомлялося, з березня 2022 року в Україні працює нацроумінг. Завдяки йому можна швидко перемикатися між операторами без зміни сімкарт та тарифів.

Автор: 

Європа (1804) роумінг (84) Мінцифри (1184)


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03.02.2023 16:10 Відповісти
А тим часом в Україні ублюдки-оператори мобільного зв'язку, мабуть щоб підтримати зубожілих "українців" батальону монако, найближчим часом підніматимуть вартість тарифів на 25+%...
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03.02.2023 16:11 Відповісти
 
 