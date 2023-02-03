Нетаньяху під час зустрічі з Макроном висловив готовність надати Україні військову допомогу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що його країна готова передавати Україні "військові засоби".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, про такі плани Ізраїлю щодо допомоги Україні розповів чиновник, знайомий з деталями бесіди.

У виданні додають, що Нетаньяху у розмові з Макроном запевнив у намірі Ізраїлю "не заходити надто далеко", щоб не провокувати Росію.

У канцелярії ізраїльського прем’єр-міністра відмовилися коментувати цю інформацію.

"Я пояснив йому нашу політику (щодо військової допомоги Україні, - ред.). Він добре знає це питання", - заявив Нетаньяху на брифінгу після розмови з Макроном.

Також у The Times of Israel зазначають, що під час переговорів політики торкнулися теми можливого посередництва Ізраїлю. Нетаньяху розповів, що він не наполягатиме на такій ролі, якщо його не попросять про це Росія, Україна та США.

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