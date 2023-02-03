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Нетаньяху під час зустрічі з Макроном висловив готовність надати Україні військову допомогу

нетаньяху,макрон

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що його країна готова передавати Україні "військові засоби".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ

Як зазначає видання, про такі плани Ізраїлю щодо допомоги Україні розповів чиновник, знайомий з деталями бесіди.

У виданні додають, що Нетаньяху у розмові з Макроном запевнив у намірі Ізраїлю "не заходити надто далеко", щоб не провокувати Росію.

У канцелярії ізраїльського прем’єр-міністра відмовилися коментувати цю інформацію.

"Я пояснив йому нашу політику (щодо військової допомоги Україні, - ред.). Він добре знає це питання", - заявив Нетаньяху на брифінгу після розмови з Макроном.

Також у The Times of Israel зазначають, що під час переговорів політики торкнулися теми можливого посередництва Ізраїлю. Нетаньяху розповів, що він не наполягатиме на такій ролі, якщо його не попросять про це Росія, Україна та США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху про можливість передачі "Залізного Купола" Україні: Я, безумовно, розглядаю це

Автор: 

Ізраїль (1639) Нетаньягу Беньямін (169) допомога (8334) Україна (5882) Франція (3054) Макрон Емманюель (1455)


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Топ коментарі
+6
У них есть джавелины, который бьёт на более чем 10 км. Спайк называется. Нам бы для войны в степях на юге самое то было бы
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03.02.2023 16:43
+5
Ви ще перестаньте ху йлу надавати лікарські препарати від його болячок. тоді скоріше воно здохне.
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03.02.2023 16:42
+5
А еще у них есть Иран, который спонсирует боевиков Палестины. И Израиль ведет освободительную войну за выживание десятилетиями.
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03.02.2023 16:48
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Ви ще перестаньте ху йлу надавати лікарські препарати від його болячок. тоді скоріше воно здохне.
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03.02.2023 16:42 Відповісти
Вже користуєтесь 100%-но достовірними чутками від бабки, що на базарі сємкі продає і все-все знає?
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03.02.2023 16:47 Відповісти
та фіг його знає. ) може й правда. інакше би пуйло не сиділо би в десятках метрів від своїх співрозмовників.
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03.02.2023 16:58 Відповісти
не від бабки,а від керівника спецслужб Ізраїля Якова Кедмі та наближеного до Кремля громадянина Ізраїля Вадіка Рабіновіча
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03.02.2023 17:03 Відповісти
Внершечую, що Кедмі якийсь посадовець. Це провокатор на підсосі ФСБ
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03.02.2023 17:06 Відповісти
Яша Кедмі має звання бригадного генерала (а це там дуже високе звання),очолював спецслужбу Ізраїля,яка проводила таємні операції з репатріації євреїв з небезпечних країн,називалася вона щось типу Натів,Негев,точно не пам"ятаю
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03.02.2023 17:14 Відповісти
Якщо Яша Козаков "керівник спецслужб Ізраїлю", то ти, Юра, обрізаний іудей Урі Мудельман.
Яша звичайна телевізійна голова, досить хитромудра, але розумна істота, яка говорить те, за що йому платять гроші
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03.02.2023 17:10 Відповісти
У них есть джавелины, который бьёт на более чем 10 км. Спайк называется. Нам бы для войны в степях на юге самое то было бы
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03.02.2023 16:43 Відповісти
А еще у них есть Иран, который спонсирует боевиков Палестины. И Израиль ведет освободительную войну за выживание десятилетиями.
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03.02.2023 16:48 Відповісти
освободітєльную війну??!! і від кого ж,цікаво? може від арабів,яких в середині 40-х євреї виселили з Палестини.провели етнічну чистку. так само,як у 30-х роках євреї в складі ГПУ-НКВД проводили етнічну чистку українців
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03.02.2023 16:58 Відповісти
Не мелите бред, а докажите документально. Устало уже лузерам-историкам объяснять очевидное.
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03.02.2023 17:04 Відповісти
а ви там,в Центрі Візенталя, доказали документально,що Бандера з Шухевичем знищили 100 тисяч мільйонів євреїв? чому ж тоді Ізраїль і юдеї десятки років верещать щоб їх не прославляли? іще про документи,треба просто почитати списки особового складу управлінь ГПУ-НКВД в УССР,до 80% у 1930-1938 р.р.персоналу етнічні євреї
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03.02.2023 17:10 Відповісти
зачет, рашотроллик. Не забывай что твоя вонючая рабссея и есть родина неонацизма на государственном уровне. Насмешил, ей богу, как любит говорит твой фюрер путлер.
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03.02.2023 17:14 Відповісти
зрозуміло,юдофілу нема чого сказати і тому від влаштував свій тупий геволт,в стилі,сам дурак...
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03.02.2023 17:18 Відповісти
Еще раз зачет, рашотроллик, сходи к Бортникову за порцией люлей за такое открытое палево конторы Ты лучше скажи: быть тупым у рабссиян признак некоторой элегантности или все-таки лишняя хромосома мозг жмет?
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03.02.2023 17:26 Відповісти
Читай Святе Писання, аналфабет.
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03.02.2023 17:07 Відповісти
не пройшло й року війни...а якщо серйозно ,ми Бібі й НХ не потрібні,просто і далі підтримувати Рашку у війні проти України стало просто ганебним,Захід не розуміє цього фортелю Ізраїлю,та у останній вагон вскочити хочеться...
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03.02.2023 17:01 Відповісти
позичте "Залізний кулак"
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03.02.2023 17:17 Відповісти
Для кремлевских ботов, диванных экспертов и антисемитов, работающих на Москву.

1. Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани, 2 февраля, обратился в ООН, с протестом, против Израиля, за удары, по военным объектам Ирана.
2. Посол Израиля в Германии пояснил, что громадная помощь Израиля, Украине засекречена, но что известно, из открытых СМИ:

- Израиль перебросил, по просьбе США, через третьи страны, в январе, 150.000 боеприпасов
- передал, через Польшу, средства предупреждения запуска российских ракет
- передает снимки, через США, дислокацию российских войск, включая расположение , мелких подразделений
- поставил Украине , через Польшу, разведданные , для борьбы с дронами-камикадзе, а также Системы Smart Shooter . Система обнаруживает дроны-камикадзе и с большой точностью, уничтожает их. Результат, 90 % уничтожения дронов.
- в январе Дания заказала в Израиле артиллерийские и ракетные систем ATMOS и PULS,
ATMOS израильская 155-мм самоходная артиллерийская установка, которая предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.
PLUS запускает 122-мм и 160-мм реактивные снаряды с автоматической системой стрельбы. PULS может поражать цели на расстоянии до 300 км в зависимости от типа боеприпаса.
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине, https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM#_blank https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM

- Израиль дал согласие на поставку танков Abrams и Леопард, оснащенные израильскими комплексами активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy, Комплекс позволяет уничтожать вражеские ракеты, одновременно, с разных сторон, защищая танк
- Израиль дал согласие на поставку Германии, гиперзвуковых противоракетных Комплексов Arrow 3
Интересно, пятая колонна в Украины, Министр Кулеба, после жалобы Ирана в ООН, на Израиль, - опять проголосует , вместе с Россией, Ираном...., против Израиля, Канады, США...
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03.02.2023 17:33 Відповісти
що це за маячня? чуваче,якщо ти не зупинишся,то через 1 міс виявиться,що це Ізраїль переміг рашку,а українці всі сиділи на гуманітарній допомозі в країнах Європи...
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03.02.2023 17:45 Відповісти
між готовність надати та надати є різниця - поживемо, побачимо чого слова Бібі вартують, бо Сара вночі може щось інше нашептати
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03.02.2023 18:32 Відповісти
Спасибо не надо.
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03.02.2023 18:35 Відповісти
Щось Макрон активізувався, пішов курсом з військової підтримки України імені Боріса Джонсонюка ?)
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03.02.2023 19:39 Відповісти
 
 