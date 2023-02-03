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Новини Війна
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ЗСУ з 24 лютого знищили, пошкодили та захопили 9 тис. одиниць військової техніки РФ, ці втрати Росія не зможе відновити у найближчі роки, - Бутусов

техніка

Реальні втрати техніки росіянами щонайменше на 50% вищі.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Чергова ювілейна дата на порталі Орікс - найбільшій та найавторитетнішій базі даних знищеного озброєння під час Війни за Незалежність України. Сьогодні у базі відмічено знищення, пошкодження та захоплення 9 тисяч одиниць озброєння ЗС РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Це надзвичайно високі втрати, які Росія у найближчі роки не зможе відновити попри усі зусилля. Росія втратила сотні мільярдів доларів, будуючи це озброєння для руйнування України, але велика частина цієї техніки втрачена",- йдеться в повідомленні.

Бутусов зазначив, що справжні втрати РФ значно більші за 9 тис., оскільки в Орікс рахується тільки та знищена техніка, яку хтось сфотографував та виклав у мережу.

"Реальні втрати Росії, щонайменше, відсотків на 50 вищі. Але на війні важливо робити висновки з підтверджених фактів. Для порівняння - втрати України на Оріксі становлять 2887 одиниць знищеного, пошкодженого та захопленого озброєння. Це теж треба усвідомлювати, щоб йти вперед. Ми несемо менші втрати ніж ворог, але все одне це великі втрати. Перемоги даються важкою ціною", - підсумував журналіст.

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ЗСУ з 24 лютого знищили, пошкодили та захопили 9 тис. одиниць військової техніки РФ, ці втрати Росія не зможе відновити у найближчі роки, - Бутусов 01
ЗСУ з 24 лютого знищили, пошкодили та захопили 9 тис. одиниць військової техніки РФ, ці втрати Росія не зможе відновити у найближчі роки, - Бутусов 02

Автор: 

армія рф (17309) росія (65073) техніка (1825) Бутусов Юрій (3585) втрати (4394)


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Треба буде, путін свинособак заставить воювати вилами, косами і палками. Мяса на убой там багато
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03.02.2023 16:36 Відповісти
Говори, говори, та знай міру. Справа не в самих росіянах. Так само, як справа була нев німцях під час Другоє світової війни. Війна з Росією моментально припиниться, коли фізично ліквідують цього диявола -Путіна. Але хто це зробить? Балабол Буданов? В.о. Малюк?
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03.02.2023 18:19 Відповісти
Якраз справа в росіянах. Вони щасливі коли ними керує кривавий диктатор.
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03.02.2023 20:51 Відповісти
Ну и рашиков есть еще нано-роботы от рогозина для борьбы с "Леопардами"!
Стрелять они по танкам уже научились, а вот различить где чужой танк, а где свой пока нет....
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03.02.2023 16:40 Відповісти
Там еще есть такая интересная графа - капчуред - захвачено техники.
Её тоже нужно учитывать и обязательно.
Украина потеряла 2887, но захватила 2759 единиц техники, даже если половина из них не пригодны к использованию, то потери - 1500+- единиц.
РФ потеряла 9001, но захватила 859, даже еси больша часть из них наоборот пригодны к использованию, то потери - 8500+- единиц.
И это только то, что было зарегистрировано. Так, что разница не 1 к 3-4, а минимум 1 к 5-6.
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03.02.2023 17:35 Відповісти
это 20 млрд. долларов, для старой техники вообще меньше. А не поставка газа в Европу это 150 млрд. кубов по 500 евро цены 2021 года, около 75 млрд в год. плюс нефть, уголь, металл. Итого млрд. на 200 потерь каждый год. Бронетехника раши это металлалом для Нато
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03.02.2023 18:00 Відповісти
 
 