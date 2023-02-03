ЗСУ з 24 лютого знищили, пошкодили та захопили 9 тис. одиниць військової техніки РФ, ці втрати Росія не зможе відновити у найближчі роки, - Бутусов

Реальні втрати техніки росіянами щонайменше на 50% вищі.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Чергова ювілейна дата на порталі Орікс - найбільшій та найавторитетнішій базі даних знищеного озброєння під час Війни за Незалежність України. Сьогодні у базі відмічено знищення, пошкодження та захоплення 9 тисяч одиниць озброєння ЗС РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Це надзвичайно високі втрати, які Росія у найближчі роки не зможе відновити попри усі зусилля. Росія втратила сотні мільярдів доларів, будуючи це озброєння для руйнування України, але велика частина цієї техніки втрачена",- йдеться в повідомленні.

Бутусов зазначив, що справжні втрати РФ значно більші за 9 тис., оскільки в Орікс рахується тільки та знищена техніка, яку хтось сфотографував та виклав у мережу.

"Реальні втрати Росії, щонайменше, відсотків на 50 вищі. Але на війні важливо робити висновки з підтверджених фактів. Для порівняння - втрати України на Оріксі становлять 2887 одиниць знищеного, пошкодженого та захопленого озброєння. Це теж треба усвідомлювати, щоб йти вперед. Ми несемо менші втрати ніж ворог, але все одне це великі втрати. Перемоги даються важкою ціною", - підсумував журналіст.

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