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Близько 40 країн готують жорстку позицію проти участі РФ і Білорусі в Олімпійських іграх, - міністр спорту Польщі Бортничук

мок,олімпіада

Міністр спорту Польщі Каміль Бортничук очікує, що близько 40 країн виступлять проти включення спортсменів з Росії та Білорусі у програму Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це він сказав у інтерв’ю PAP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Бортничук повідомив, що 10 лютого відбудеться зустріч із постійною групою з близько 40 міністрів спорту з країн Європейського Союзу, а також з Британії, Австралії, Канади, Південної Кореї та Японії, які мають представити "сильну спільну позицію".

"Це, безумовно, буде жорстка позиція, яка буде проти участі представників Росії та Білорусі в Олімпійських іграх", - сказав міністр.

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Відповідаючи на запитання про заяви України та Латвії щодо бойкоту майбутньої Олімпіади, він оцінив, що це "завжди найсильніша карта і остаточне рішення". "Думаю, ці країни без вагань скористаються цим", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати 10 лютого ширшої коаліції держав, яка бойкотуватиме Ігри, він зазначив, що не буде цього передбачати. "Я б дав МОК шанс на саморефлексію, поки що не ставив би їх перед стіною таких сильних альтернатив. Ми маємо на це час. Ігри відбудуться в середині наступного року, тому є час, щоб оцінити інструменти. Замість того, щоб одразу принижувати партнерів, варто спочатку дати шанс на саморефлексію", - наголосив він.

Автор: 

бойкот (92) Олімпіада (687) Польща (8492) росія (65073) санкції (11810) спорт (1618)


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А де США?
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03.02.2023 16:58 Відповісти
США чекають, може Україна погодиться на переговори з людоїдами.
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03.02.2023 17:07 Відповісти
ООН та МОК дві абсолютно корумповані та забюрократизовані міжнародні організації, єдиною метою яких є продовження їхнього власного існування.
Дві каламутні контори по самісіньку верхівку забиті паразитами, які вже забули навіщо створювалися.
ООН шкодить міжнародним відносинам, а МОК шкодить міжнародному спорту.
На сьогодні немає жодного виправдання подальшого їх існування
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03.02.2023 17:00 Відповісти
До цього списку треба добавити ФІФА та УЄФА! Гроші газпрому не пахнуть?
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03.02.2023 17:29 Відповісти
СВЯТА ПРАВДА.
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03.02.2023 20:58 Відповісти
спортпозаполітикою !?
https://i.obozrevatel.com/news/2022/4/11/filestoragetemp-2022-04-11t172307-018.jpg?size=1200x630 https://pictures.by.trbna.com/image/533aa2df-7f42-42b8-9271-b81699043ae3?width=1260&quality=70
https://focus.ua/static/storage/thumbs/1480x750/1/84/7c42fa4e-efa379ed6b2001f38401e3ec46dfd841.jpg?v=5987_1
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03.02.2023 17:10 Відповісти
Західні країни вже мають досвід бойкоту Олімпіади. Але чи буде достатньо мужності скористатися цим ще раз.
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03.02.2023 17:26 Відповісти
Ми з друзями не дивилися не Чемпіонат світу з футболу ні олімпіаду в Сочі. Не дивимося нічого, що відбувається в росії з 2014 року після окупації наших земель.... і звісно нічого кацабського з 2014 нічого не купуємо... тому, всіх дурників які купують російське ми зневажаємо.... я сподіваюся що інші якщо цього не робили, то почнуть https://www.youtube.com/watch?v=wiBKEo0yTw8&list=PLQwiagIRDFXyQ0lCdu-hvaifam9Jxt6m-&index=6 https://www.youtube.com/watch?v=wiBKEo0yTw8&list=PLQwiagIRDFXyQ0lCdu-hvaifam9Jxt6m-&index=6

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03.02.2023 17:47 Відповісти
МОСКОВСЬКУ ОЛІМПІАДУ БУЛО ЗАБЛОКОВАНО У 80 РОЦІ ЗА АФГАНІСТАН.
НЕВЖЕ УКРАЇНА ВАРТУЄ МЕНШЕ?
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03.02.2023 21:00 Відповісти
 
 