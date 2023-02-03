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СБУ викрила посадовців Міноборони на розкраданні понад 5,4 млн грн на будівництві казарм. ФОТОрепортаж

сбу

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему привласнення державних грошей, виділених на розвиток військової інфраструктури Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Як зазначили у відомтсві, до оборудки причетні колишній керівник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом вказаної установи.

Саме вони є організаторами механізму розкрадання понад 5 млн грн на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону.

За даними слідства, для реалізації оборудки керівник управління уклав декілька договорів з комерційною структурою на виконання ремонтно-будівельних робіт.

"Згідно з підписаними документами підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах. Втім, відповідні роботи комерсанти виконали не в повному обсязі, а перераховані бюджетні гроші учасники схеми вивели у тінь. Таким чином казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також: СБУ викрила посадовців Чернівецької та Одеської митниць на масштабній корупції. ФОТОрепортаж

Ініційована Службою безпеки будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинної діяльності.

Під час обшуків у приміщеннях Головного управління майна та ресурсів Міноборони, яке наразі є правонаступником Головного квартирно-експлуатаційного управління, та за адресами проживання дев’ятьох фігурантів у Києві та Вінниці, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію з доказами оборудки.

Наразі працівнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Триває розслідування.

Також дивіться: Керівництво Сумської ОДА викрите на розкраданні коштів для відновлення інфраструктури області, - СБУ. ФОТО

СБУ викрила посадовців Міноборони на розкраданні понад 5,4 млн грн на будівництві казарм 01
СБУ викрила посадовців Міноборони на розкраданні понад 5,4 млн грн на будівництві казарм 02
СБУ викрила посадовців Міноборони на розкраданні понад 5,4 млн грн на будівництві казарм 03
СБУ викрила посадовців Міноборони на розкраданні понад 5,4 млн грн на будівництві казарм 04
СБУ викрила посадовців Міноборони на розкраданні понад 5,4 млн грн на будівництві казарм 05

Автор: 

Міноборони (7345) СБУ (12801) розкрадання (213)


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Топ коментарі
+16
В міністерстві оборони орудує банда крадіїв і мародерів і ніякої реакції про відставку кабміну, бо решту міністерств ще ніх й не перевіряв.
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03.02.2023 17:16
+12
А схему по ''яйцях рєзнікова'' коли ліквідують?!
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03.02.2023 17:12
+8
Знов якийсь безхатченко Фунт у розтягнутому светрі з чужого плеча. А сам лисий красень у Канаді інтрев*ю роздає. А як він виїхав після найвеличнішої заборони?
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03.02.2023 18:16
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03.02.2023 17:02 Відповісти
Так это всю странунужно пересажать....мы живем коррупцией и кумовством...только кому повезло больше, кому меньше....
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03.02.2023 18:31 Відповісти
Свои заслуги и стиль жизни другим не приписывай. Много где кумовство не проходит, где нужно думать головой и работать на результат, из показателей это IT, радиоэлектроника, энергетика и т.д. и если ты там дуб-дубовый, то никакие связи не помогут. Ну а министерства и т.д., где бумажки перекладывать, то увы да, там проще устроить по связям, много ума там не нужно как оказывается, что вся свора вплоть до любовниц.
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03.02.2023 19:42 Відповісти
Слышь ты, святой...Ты в больницу сходи справку получи, или разрешения на строительство, торговлю и т.п. Ты сколько лет живешь-то от роду. Все в обойме, все кто могут дать, всунуться и т.п. Или у тебя родня вся святая....рассксзывает он тут мне....
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03.02.2023 19:46 Відповісти
Слышь ты, в тексте звучало "мы живем коррупцией и кумовством", то не приписывай другим свое дурацкое утверждение. Есть много работы, где без профильных знаний и умений ты не устроишь своих кумов. По поводу справки, то платная больница и нет проблем, по строительству, то есть разные, тут спору нет, одно дело строить новострой в Киеве, а другое дом в селе, ну блин получал разрешение с Водоканалами, РЕС и т.д. - проблем нет, есть взяточники, но в принципе всё решалось, это при Януковиче брали за всё, тут спору нет. Да взятки есть, этого я не отрицал, но не везде, как ты написал. Работал и обслуживал здания и проблем нет, штрафы были, а взятки никогда. Это тебе сколько от роду, что пишешь ерунду, и флаги меняешь один за одним. У меня родня в гуманитарном, а я вообще в энергетике. Может что ты хам и таких очень любят пинать на взятки, потому как людей с ЧСВ никто не любит, а адекватно с большинством получалось договорится.
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03.02.2023 20:33 Відповісти
Есть много работы, где без профильных знаний и умений ты не устроишь своих кумов
А большинство работ, особенно гос структур, где начальствовыбирают по блату, туда-то все и хтдят кланятся (ну если усамого особо связей нет) не надо ля-ля...
По поводу справки, то платная больница и нет проблем...
Если у тебя хватает денег, то может проблем и нет, чего не скажешь о большинстве жителей...тоже не надо ля-ля-фа....
, по строительству, то есть разные, тут спору нет, одно дело строить новострой в Киеве, а другое дом в селе, ну блин получал разрешение с Водоканалами, РЕС и т.д. - проблем нет, есть взяточники, но в принципе всё решалось....
Уж поверь, разницы нет где строить, главное что строить и размер взятки будет соответствующий....а что и кск там у тебя "решалось" я догадываюсь....ля-ля-фа-фа...
Дальше ведем ****** выскочки....
это при Януковиче брали за всё, тут спору нет....
Ты плть с какой планеты свалился....сейчас что не берут? Ой мля....
Да взятки есть, этого я не отрицал, но не везде, как ты написал
А я и не писал, что везде....может где-то и нет, за редким исключением, но полюбому кумовство (родственники, знакомые, соседи и т.п.), даже на прием к врачу заходят без очереди восновном свои по блату...их проводят кто нужно...не знал? Угу....
Все остальное даже разбирать неохота, ибо бред и отсебятина....
Послушай, если тебе удается жить правильно, то честь и хвала тебе...лично тебе....ну а за родню твою я не ручаюсь....да и тебе не особо верю...слишком правильный....ни разу не взяток, ни родни, ни договоров....ну прям ангел....угу....
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03.02.2023 21:10 Відповісти
Вижу обиженку пенсионера, который прожил жизнь в свое удовольствие, не складывал, не думал за "завтра", а теперь пишет свой гнев, что все плохие, но по факту ты дядя виноват в своих проблемах. Ну с таким диагнозом спорить нет смысла, потому как именно старое совковое поколение и было у власти и довело страну до того, что есть, одна совковая власть чего стоит, никак не выбить её и как раз старые пенсы или предпенсы во власти берут больше всех, это пишу как знаю по собственному опыту и молодых они туда не пускают. Так что претензии к старой власти, а адекватная молодежь в большинстве работает или на частника или вообще валит из страны. И всё изменится, тогда старые перемрут и большая вероятность, что изменится всё, как было в других странах.

Даже сейчас пример, после русских повреждены дома, пенсы мало того, что нашару получили квартиры и не покупали их за чемодан денег, так и сидят ждут помощи на ремонт, а молодые купили и поврежденное стараются сами делать за свой счет, т.к. понимают что отдали много денег и ценят жилье и хотят сохранить - что дальше говорить то. То есть пенсы не покупали жилье и денег нет, что смешно, куда дели бабло тогда, ведь квартира нашару? А молодые должны и купить и еще у них запас есть на подремонтировать дом, чтобы зима его не доразрушила и сохранить то, за что заплачено много денег.
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04.02.2023 10:43 Відповісти
Хорошая попытка, руслик, но нет. У нас при получении справки в больницах никто не вставляет палки в колеса.
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03.02.2023 20:56 Відповісти
Ой плть..."у вас"....еще один....кумовство и коррупция, вот наша беда....кстати, да...еще и идиоты которым все пох....
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03.02.2023 21:11 Відповісти
Слышь , ты , сравнил МАРАДЕРСТВО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ , горбатых ПИ#ОРАСОВ д'Ерьмака , и мелкое вознаграждение
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03.02.2023 21:20 Відповісти
Я ничего не сравнивал, а говорю лишь о том, что мы порязли поуши в коррупции, кумовсте и договорняках (что по сути одно и то же в разныхвариациях). Каждый на своем уровне...
И что самое поганое это то, что все воспринимают это нормально....А потом удивляемся, почему когда путлер напал у нас ничего нет....вот только зеля плохой, а сами мы все такие хорошие....куюшки в ноздрюлюшки....из 100 - 99 так или иначе замешаны в этом дерьмие...не взятка, так кумовство, не кумовство так договорняк....
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03.02.2023 21:44 Відповісти
Ты дядя плачешь о взятках, но средний возраст чиновника высшего звена по областям, это 50+, то есть это всё совковое поколение старое. И именно ваше поколение в ответе за то, что сейчас происходит, а моё поколение еще не пришло в ключевые отрасли в принципе, по тому как старый совок еще не умер и держится за места не то что зубами, а деснами уже от старости. И главное пенсы во власти и воруют дальше, блин скор умирать, а и м всё мало. И именно твоё поколение довело всё аж до войны своими взглядами в прошлое и в совок, если бы пенсы не ныли "вот жили в ссср", то путину бы не было повода.
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04.02.2023 15:30 Відповісти
Так, особливо енергетика. Там крадуть так, що і в МО не снилось.
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04.02.2023 09:21 Відповісти
Міністерство я написав, а коли ви будете працювати на фірмі, де треба проектувати, збирати, розробляти і обслуговувати, то там без знань смислу буде нуль. Ви як будете роботи ремонт електрики в житлі, то напевно будете наймати людину, яку взяли кум-сват-брат, чи все ж будете шукати спеціаліста, щоб потім житло не згоріло, коли не правильно зібрана проводка житла? А в міністерстві енергетики так, там корупція дуже сильна, бо бумажки перекладати не тяжко, це я і написав вище.
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04.02.2023 10:19 Відповісти
А схему по ''яйцях рєзнікова'' коли ліквідують?!
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03.02.2023 17:12 Відповісти
В міністерстві оборони орудує банда крадіїв і мародерів і ніякої реакції про відставку кабміну, бо решту міністерств ще ніх й не перевіряв.
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03.02.2023 17:16 Відповісти
Таке відбувається наразі в кожному міністерстві 😡
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04.02.2023 01:19 Відповісти
Яйця поступово перетворюються в цеглу.
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03.02.2023 17:24 Відповісти
хіба то гроші?
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03.02.2023 17:28 Відповісти
Щоб відвернути увагу від мільярдних розкрадань Рєзнікова,витягли спірну справу п'ятирічної давнини...
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03.02.2023 17:38 Відповісти
РЄзніков цю систему не створював. Він це лише прийняв і встроївся з патрохами.
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04.02.2023 09:23 Відповісти
таке відчуття, що куди не плюнь в МОУ - там корупціонер(((((((
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03.02.2023 17:39 Відповісти
І міністр оборони ні причому.До якого часу це все буде продовжуватись.В такому бардаку ми живемо всі роки,від незалежності
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03.02.2023 17:44 Відповісти
Це ж скільком радникам тепер страдати із-за одного рядового Резинкіна.
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03.02.2023 17:48 Відповісти
Интересно, а "законы военного времени" тут применимы?
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03.02.2023 17:49 Відповісти
Ні.
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03.02.2023 18:16 Відповісти
Чому це?
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03.02.2023 18:27 Відповісти
Ви мене дивуєте...
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03.02.2023 18:38 Відповісти
Тільки для солдатів на передовій
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04.02.2023 00:45 Відповісти
Яке право має сбу розслідувати цю справу? Це порушення підслідства. Справу потім спизнутьтна набу, а суд визнає всі докази отримані сбу такими, що отримані з порушенням кпк, і справа піде по одному місцю скумбрії по 8
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03.02.2023 17:56 Відповісти
А чого не роулись ?
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03.02.2023 18:15 Відповісти
Знов якийсь безхатченко Фунт у розтягнутому светрі з чужого плеча. А сам лисий красень у Канаді інтрев*ю роздає. А як він виїхав після найвеличнішої заборони?
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03.02.2023 18:16 Відповісти
Викрили заарештували висунули підозру, то чути з 14 року, а коли вже буде чути посадили конфіскували? Не на часі?
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03.02.2023 20:31 Відповісти
Підпису Різникова у договорах нема? Чергове звільнення, чи хоч 1го посадите?
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03.02.2023 21:04 Відповісти
Тільки у мене склалось таке враження або хтось ще також мав таку думку -
ЗЕвлада вирішила КРАСТИ (а-ля Велике Крадівництво) на закупках для армії, бо на дорогах не дають (грошей Західні союзники).

Тому Резніков для них -"свята корова", яку не можна трогати.
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03.02.2023 22:16 Відповісти
та що ж таке, цеглу в літрах купували?
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03.02.2023 23:15 Відповісти
Пєндюль дивотворящий-короткий аудит з США. Жаль! в Україні такого нема. Від слова ЗОВСІМ
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04.02.2023 00:49 Відповісти
Після прочитаних коментарів зверху , я ствержую , що сьогодні знайти роботу в будь - якому державному секторі , чи міністерстві
.просто не реально 😠
можна тільки по знайомству і за взятку !!
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04.02.2023 01:16 Відповісти
Розстріляти паскуду!
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04.02.2023 02:17 Відповісти
Яйцемена за яйца не возьмут Ермак мазу тянет также как и выборочно мазу тянет за депутатов ОПЗЖ они же переобутые Видновлення Украины
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04.02.2023 06:48 Відповісти
Смішно виглядає робітник СБУ в розгрузці та трьома рожками в ній. Таке враження що йшов врати озброєну до зубів ДРГ.....а там лише якийсь плешивий шпент який все життя лише бумажки перекладував.
Мабудь ще не награвся в солдатики, то хай йде в ВСУ. Там точно награється.
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04.02.2023 09:27 Відповісти
Не треба їх судити,бо це безперспективно,враховуючи які в нас паскудні Суди і судді.Відмажуть без проблем.Треба віддати цих покидьків хїлопцям на передову, вони знайдуть їм там примінення.А Зеленському,Єрмаку,Шмигалю і Стефанчуку та Резнікову ГАНЬБА!За це вже треба як мінімум всім йти у відставку,а як максимум-судити
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04.02.2023 10:59 Відповісти
 
 