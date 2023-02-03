СБУ викрила посадовців Міноборони на розкраданні понад 5,4 млн грн на будівництві казарм. ФОТОрепортаж
Служба безпеки ліквідувала масштабну схему привласнення державних грошей, виділених на розвиток військової інфраструктури Сил оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.
Як зазначили у відомтсві, до оборудки причетні колишній керівник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом вказаної установи.
Саме вони є організаторами механізму розкрадання понад 5 млн грн на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону.
За даними слідства, для реалізації оборудки керівник управління уклав декілька договорів з комерційною структурою на виконання ремонтно-будівельних робіт.
"Згідно з підписаними документами підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах. Втім, відповідні роботи комерсанти виконали не в повному обсязі, а перераховані бюджетні гроші учасники схеми вивели у тінь. Таким чином казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців", - ідеться в повідомленні.
Ініційована Службою безпеки будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинної діяльності.
Під час обшуків у приміщеннях Головного управління майна та ресурсів Міноборони, яке наразі є правонаступником Головного квартирно-експлуатаційного управління, та за адресами проживання дев’ятьох фігурантів у Києві та Вінниці, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію з доказами оборудки.
Наразі працівнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
Триває розслідування.
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А большинство работ, особенно гос структур, где начальствовыбирают по блату, туда-то все и хтдят кланятся (ну если усамого особо связей нет) не надо ля-ля...
По поводу справки, то платная больница и нет проблем...
Если у тебя хватает денег, то может проблем и нет, чего не скажешь о большинстве жителей...тоже не надо ля-ля-фа....
, по строительству, то есть разные, тут спору нет, одно дело строить новострой в Киеве, а другое дом в селе, ну блин получал разрешение с Водоканалами, РЕС и т.д. - проблем нет, есть взяточники, но в принципе всё решалось....
Уж поверь, разницы нет где строить, главное что строить и размер взятки будет соответствующий....а что и кск там у тебя "решалось" я догадываюсь....ля-ля-фа-фа...
Дальше ведем ****** выскочки....
это при Януковиче брали за всё, тут спору нет....
Ты плть с какой планеты свалился....сейчас что не берут? Ой мля....
Да взятки есть, этого я не отрицал, но не везде, как ты написал
А я и не писал, что везде....может где-то и нет, за редким исключением, но полюбому кумовство (родственники, знакомые, соседи и т.п.), даже на прием к врачу заходят без очереди восновном свои по блату...их проводят кто нужно...не знал? Угу....
Все остальное даже разбирать неохота, ибо бред и отсебятина....
Послушай, если тебе удается жить правильно, то честь и хвала тебе...лично тебе....ну а за родню твою я не ручаюсь....да и тебе не особо верю...слишком правильный....ни разу не взяток, ни родни, ни договоров....ну прям ангел....угу....
Даже сейчас пример, после русских повреждены дома, пенсы мало того, что нашару получили квартиры и не покупали их за чемодан денег, так и сидят ждут помощи на ремонт, а молодые купили и поврежденное стараются сами делать за свой счет, т.к. понимают что отдали много денег и ценят жилье и хотят сохранить - что дальше говорить то. То есть пенсы не покупали жилье и денег нет, что смешно, куда дели бабло тогда, ведь квартира нашару? А молодые должны и купить и еще у них запас есть на подремонтировать дом, чтобы зима его не доразрушила и сохранить то, за что заплачено много денег.
И что самое поганое это то, что все воспринимают это нормально....А потом удивляемся, почему когда путлер напал у нас ничего нет....вот только зеля плохой, а сами мы все такие хорошие....куюшки в ноздрюлюшки....из 100 - 99 так или иначе замешаны в этом дерьмие...не взятка, так кумовство, не кумовство так договорняк....
ЗЕвлада вирішила КРАСТИ (а-ля Велике Крадівництво) на закупках для армії, бо на дорогах не дають (грошей Західні союзники).
Тому Резніков для них -"свята корова", яку не можна трогати.
.просто не реально 😠
можна тільки по знайомству і за взятку !!
Мабудь ще не награвся в солдатики, то хай йде в ВСУ. Там точно награється.